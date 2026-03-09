Új remény a malária ellen: megtalálták a parazita „Achilles-sarkát”

Nemzetközi kutatócsoport vizsgálta, hogyan osztódik és fejlődik a Plasmodium parazita, amely a malária betegséget okozza. A kutatás során megtalálták és elnevezték az ARK1 nevű fehérjét, amely kulcsszerepet játszik a parazita sejtosztódásában és életciklusában. Az eredményeket a Nature Communications tudományos folyóiratban publikálták.

A szúnyogok terjesztik a Plasmodium parazita okozta malária betegséget

Fotó: NIH-NIAID / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

A malária parazita sejtosztódásának kulcsa

A Plasmodium sejtosztódása különösen összetett, mert a parazita több különböző fejlődési szakaszon megy keresztül az emberi szervezetben és a szúnyogban is. Sejtosztódási mechanizmusa eltér a legtöbb ismert élőlényétől. A kutatók szerint az Aurora-related kinase 1 (ARK1) nevű fehérje irányítja a parazita sejtosztódásának egyik legfontosabb lépését.

Ez a fehérje segíti létrehozni azokat az úgynevezett sejtosztódási orsókat, amelyek feladata, hogy a genetikai anyag megfelelően váljon szét az új sejtek között.

Mi történik, ha a fehérje hiányzik

A kutatók laboratóriumi kísérletekben kikapcsolták az ARK1 működését. Ennek hatására a paraziták nem tudtak megfelelő sejtosztódási struktúrákat létrehozni, így a genetikai anyag szétválása hibás lett. A folyamat következményeként a parazita fejlődése megszakadt.

Nem tudott teljes életciklust végigvinni sem az emberi szervezetben, sem a szúnyogban, ami gyakorlatilag megakadályozta a betegség továbbterjedését.

Új irány a gyógyszerfejlesztésben

A kutatók szerint a felfedezés egyik legfontosabb előnye, hogy a malária parazita ARK1 rendszere jelentősen különbözik az emberi sejtekben található hasonló fehérjéktől. Ez lehetőséget ad arra, hogy olyan gyógyszereket fejlesszenek, amelyek kifejezetten a parazita ARK1 fehérjéjét támadják. Így a kezelés elpusztíthatja a kórokozót anélkül, hogy az emberi sejteket károsítaná.

A tudósok szerint az új eredmények nemcsak a malária biológiájának jobb megértését segítik, hanem új esélyt adhatnak a betegség hatékonyabb kezelésére is - írja a Science Daily.