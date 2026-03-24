Durva módon átalakulnának az emberek a Marson

A tudós szerint a Mars kolonizációja nem csupán technológiai kihívás, hanem biológiai fordulópont is lesz. Amint az emberek letelepednek a Marson, elkerülhetetlenül megkezdődik egy új evolúciós folyamat. Solomon egyenesen kijelentette: „Nem hiszem, hogy készen állunk erre." Ez a megállapítás arra utal, hogy az emberiség történetének egyik legdrámaibb átalakulása előtt állunk.

A Mars jelentősen megváltoztathatja az embert

A marsi környezet kíméletlen evolúciós nyomása

A Mars környezete radikálisan különbözik a földitől, következésképpen az emberi test alkalmazkodásra kényszerül majd. A bolygón a gravitáció mindössze 38 százaléka a földinek, ami jelentős hatással lesz a csontszerkezetre és az izomrendszerre. Emellett a fokozott sugárzás olyan mutációkat idézhet elő, amelyek vagy előnyösnek vagy károsnak bizonyulnak a túlélés szempontjából.

Scott Solomon rámutat, hogy az izolált marsi populációkban felgyorsulhat az evolúció üteme. A földi történelem során is megfigyelhettük, hogyan alakultak ki különböző emberi csoportok eltérő tulajdonságai a környezeti hatások eredményeként. A Marson ez a folyamat még intenzívebb lesz, hiszen a szelekciós nyomás összehasonlíthatatlanul erősebb. Mindazonáltal a tudós hangsúlyozza, hogy ezek a változások generációkon keresztül zajlanak majd le.

Az új emberiség és a társadalmi átalakulás

Az evolúciós változások nem csupán a fizikai tulajdonságokat érintik majd, hanem a társadalmi szerkezetet is átalakítják. Az emberi település a Marson szükségszerűen kis populációkból indul ki, ami genetikai szűk keresztmetszethez vezethet. Ennek következtében bizonyos tulajdonságok felerősödhetnek, míg mások eltűnhetnek a marsi emberi génállományból.

Érdekesség, hogy Solomon szerint akár a bőrszín is megváltozhat az idők során. A Föld alatti vagy zárt élőhelyeken élő marsi telepeseknek kevesebb melaninra lesz szükségük, így világosabb bőrszín alakulhat ki. Másrészt a sugárzás elleni védekezés új adaptációkat is kiválthat, ami akár sötétebb pigmentációhoz is vezethet. Ez a kettősség jól illusztrálja az evolúció kiszámíthatatlan természetét.