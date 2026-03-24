Vége a találgatásoknak? Megdöbbentő felfedezést tettek a Mars felszíne alatt

A NASA Perseverance roverének mérései új dimenziót nyitottak a vörös bolygó kutatásában. Nemcsak a felszíni formák, hanem a mélyben rejtőző rétegek is arról árulkodnak, hogy a Mars egykor aktív, víz által formált világ lehetett – és talán hosszabb ideig is alkalmas volt az élet számára.

A folyékony víz nem egyetlen időszakban volt jelen, így a Mars sokkal hosszabb ideig is alkalmas lehetett az élet megjelenésére, mint eddig gondolták

Mit rejt a Mars a felszín alatt?

A rover földradarjával (RIMFAX) végzett vizsgálatok során a kutatók egy kiterjedt, több rétegű delta-rendszert azonosítottak a Jezero-kráter alatt. Ez a felszín alatti rendszer jóval régebbi lehet annál a deltánál, amelyet a Perseverance jelenleg is a felszínen vizsgál. A mérések során több mint 6 kilométeres útvonalon, 35 méteres mélységig térképezték fel a területet.

Mikor és meddig volt folyékony víz a bolygón?

A most felfedezett rendszer a vizsgálatok szerint már 4,2–3,7 milliárd évvel ezelőtt is létezhetett, vagyis a Mars vízben gazdag időszaka korábban kezdődhetett, mint azt a felszíni nyomok alapján feltételezték. A legfontosabb felismerés azonban az, hogy a víz nem egyetlen rövid időszakban volt jelen. A rétegek több egymást követő lerakódási fázist mutatnak, köztük eróziós nyomokkal.

Ez arra utal, hogy a bolygón többször is aktív vízáramlás zajlott, ami jelentősen meghosszabbíthatja a potenciálisan élhető időszakot.

Milyen bizonyítékok utalnak egykori folyókra?

A radaradatok nemcsak különböző rétegeket, hanem jellegzetes folyami formákat is kimutattak. A kutatók mederhálózatot, hordalékkúpokra emlékeztető képződményeket, visszavágódó folyóvölgyeket és nagyobb görgetett köveket is azonosítottak. Ezek a formák a Földön egyértelműen folyórendszerekhez köthetők.

A különbség csak annyi, hogy a Marson ezek a formák rendkívül jó állapotban maradtak fenn, mivel a bolygón nincs lemeztektonika és jóval gyengébb az erózió is.

Mit jelent ez az élet lehetősége szempontjából?

A víz jelenléte hosszabb időn keresztül jelentősen növeli az esélyét, hogy a Marson egykor mikrobiális életformák is kialakulhattak. Mivel a felszín alatti rétegek jobban megőrizhetik az egykori környezeti viszonyok nyomait, a kutatók szerint ezek a rétegek olyan kémiai vagy ásványtani jellemzőket rejthetnek, amelyek az egykori élet nyomaira utalnak. Ez a felfedezés így nemcsak a Mars múltját írja át, hanem a jövőbeli kutatások irányát is kijelölheti - írja a Science Alert.