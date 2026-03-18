Elhallgatja az igazságot a NASA? Sokkoló építményt fotóztak a Marson

A különleges formációt először 2001-ben szúrta ki Keith Laney kutató, miközben régebbi űrfelvételeket vizsgált. A szakember szokatlan struktúrák után kutatott a képeken, ekkor vette észre az alakzatot. A felfedezett marsi piramis a naprendszer második legnagyobb kanyonrendszerében, a Valles Marineris nyugati részén fekszik. Ezt a pontos helyszínt Candor Chasma néven ismeri a tudományos közösség. A hatalmas térség a meredek sziklafalairól és a vastag, rétegzett kőzeteiről híres. Laney szerint, ha egy ilyen objektumot a Földön fedeznének fel, a tudósok azonnal ásatásokat kezdenének - írja a Daily Mail cikke.
A marsi piramis felfedezése és a NASA felvételei
A különleges alakzatot az elmúlt évek során több űreszköz is sikeresen megörökítette. A hivatalos NASA-felvételek 2001 és 2016 között készültek a területről. A Mars Global Surveyor és a Mars Reconnaissance Orbiter küldetések összesen öt alkalommal fotózták le a kérdéses felszíni formát. A legelső, 2001. júliusi képeken az objektum nyugati oldala volt megvilágítva, míg a többi része árnyékban maradt. Később, egy 2002. áprilisi fotón eltérő fényviszonyok mellett is megfigyelték az alakzatot, amely ismét háromoldalú formát mutatott.
Az idő múlásával a technológia is gyorsan fejlődött. A 2007-es, sokkal nagyobb felbontású Mars-felvételek már élesebb peremeket és határozottabb szimmetriát mutattak a struktúra oldalain. További hasznos képek készültek 2014-ben és 2016-ban is. Ezeken a változó árnyékok tovább hangsúlyozták a forma határozott geometrikus jellegét. A kutatók megállapították, hogy az alakzat az eltérő napállás és az évszakok ellenére is egyenletes, hármas szimmetriát mutat. Ez a feltűnő geometriai szabályosság a Candor Chasma régióban kifejezetten ritka és figyelemre méltó.
Természetes képződmény vagy mesterséges eredet?
A tudományos közösség véleménye erősen megoszlik a témában. A geológusok többsége szerint a Candor Chasma területén látható formák tisztán természetes folyamatok eredményei.
A gyakori földcsuszamlások és az erős erózió képesek ilyen szabályosnak tűnő, geometrikus alakzatokat is létrehozni a felszínen.
Ugyanakkor több független kutató megkérdőjelezi ezt a hivatalos magyarázatot. Keith Laney és George Haas kutatók szerint a képződmény határozottan a mesterséges eredet jeleit mutatja. Haas egyenesen úgy véli, hogy a szimmetria magas foka a mesterséges eredettel kapcsolatos elméletet támasztja alá. Szerinte nem kell geológusnak lenni ahhoz, hogy megkülönböztessünk egy egyszerű sziklát egy geometrikus formától.
Egy elismert dokumentumfilmes, Brian Dobbs szintén felhívta a közvélemény figyelmét az alakzatra. A filmes megosztotta a kérdéses videót, és úgy fogalmazott, hogy méretét tekintve az egyiptomi Nagy Piramishoz hasonló építmény található a bolygón.
Később elismerte, hogy bár ez önmagában nem megdönthetetlen bizonyíték, mindenképpen felveti egy ősi marsi civilizáció létezésének lehetőségét.
Mások is osztják ezt a nézetet, és folyamatosan kutatják az esetleges idegen épületek nyomait a bolygó felszínén.
Titkosított CIA kísérletek a Marson és a Project Stargate
A téma iránti érdeklődést tovább növelték a 2025 végén napvilágot látott, korábban szigorúan elzárt kormányzati iratok. Az akták egy Project Stargate nevű különleges programot mutatnak be részletesen. Ennek a programnak a keretében az ügynökség asztrálprojekciót használt arra, hogy a kísérleti alanyok tudatát visszaküldje az időben a szomszédos bolygóra.
A Project Stargate egyik tesztalanyának beszámolója szerint a felszínen egy hatalmas piramis és egy kiépített úthálózat volt látható.
A titkosított kísérletek során gyűjtött adatok az ügynökség szerint igazolták egy piramisépítő marsi civilizáció létezését. Egy egykori CIA-ügynök, Joe McMoneagle is nyilatkozott az ügyben. Állítása szerint a megfigyelések során további piramisokat is azonosítottak a bolygó felszínén. Elmondása alapján ezek az építmények az egyiptomiaknál is jóval nagyobbak voltak, és hatalmas szobákat rejtettek.
- Akár természetes kőzetről, akár egy letűnt marsi civilizáció emlékéről van szó, a pontos válaszra az emberes marsi expedícióig még biztosan várnunk kell.