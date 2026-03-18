Elhallgatja az igazságot a NASA? Sokkoló építményt fotóztak a Marson

A különleges formációt először 2001-ben szúrta ki Keith Laney kutató, miközben régebbi űrfelvételeket vizsgált. A szakember szokatlan struktúrák után kutatott a képeken, ekkor vette észre az alakzatot. A felfedezett marsi piramis a naprendszer második legnagyobb kanyonrendszerében, a Valles Marineris nyugati részén fekszik. Ezt a pontos helyszínt Candor Chasma néven ismeri a tudományos közösség. A hatalmas térség a meredek sziklafalairól és a vastag, rétegzett kőzeteiről híres. Laney szerint, ha egy ilyen objektumot a Földön fedeznének fel, a tudósok azonnal ásatásokat kezdenének - írja a Daily Mail cikke.

Titokzatos marsi piramis a vörös bolygón: a hivatalos NASA Mars felvételek alapján sokan úgy vélik, hogy a Candor Chasma régióban található alakzat egy ősi marsi civilizáció nyoma lehet.

A marsi piramis felfedezése és a NASA felvételei

A különleges alakzatot az elmúlt évek során több űreszköz is sikeresen megörökítette. A hivatalos NASA-felvételek 2001 és 2016 között készültek a területről. A Mars Global Surveyor és a Mars Reconnaissance Orbiter küldetések összesen öt alkalommal fotózták le a kérdéses felszíni formát. A legelső, 2001. júliusi képeken az objektum nyugati oldala volt megvilágítva, míg a többi része árnyékban maradt. Később, egy 2002. áprilisi fotón eltérő fényviszonyok mellett is megfigyelték az alakzatot, amely ismét háromoldalú formát mutatott.

Az idő múlásával a technológia is gyorsan fejlődött. A 2007-es, sokkal nagyobb felbontású Mars-felvételek már élesebb peremeket és határozottabb szimmetriát mutattak a struktúra oldalain. További hasznos képek készültek 2014-ben és 2016-ban is. Ezeken a változó árnyékok tovább hangsúlyozták a forma határozott geometrikus jellegét. A kutatók megállapították, hogy az alakzat az eltérő napállás és az évszakok ellenére is egyenletes, hármas szimmetriát mutat. Ez a feltűnő geometriai szabályosság a Candor Chasma régióban kifejezetten ritka és figyelemre méltó.

Természetes képződmény vagy mesterséges eredet?

A tudományos közösség véleménye erősen megoszlik a témában. A geológusok többsége szerint a Candor Chasma területén látható formák tisztán természetes folyamatok eredményei.

A gyakori földcsuszamlások és az erős erózió képesek ilyen szabályosnak tűnő, geometrikus alakzatokat is létrehozni a felszínen.

Ugyanakkor több független kutató megkérdőjelezi ezt a hivatalos magyarázatot. Keith Laney és George Haas kutatók szerint a képződmény határozottan a mesterséges eredet jeleit mutatja. Haas egyenesen úgy véli, hogy a szimmetria magas foka a mesterséges eredettel kapcsolatos elméletet támasztja alá. Szerinte nem kell geológusnak lenni ahhoz, hogy megkülönböztessünk egy egyszerű sziklát egy geometrikus formától.