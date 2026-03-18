Nincs magyarázat arra, amit a Marson találtak

A Mars felszínéről készült felvételek időről időre különös alakzatokat tárnak fel, amelyek aztán vitát indítanak el a kutatók körében. Ilyen tárgyra bukkantak a Gale-kráter környékén készült képek között: egy mintegy 20 centiméter hosszú, kúpszerű objektumra, amelynek lapos az alapja, és első pillantásra mesterséges formára emlékeztet.

Még 2022-ben készült ez a fotó a Mars felszínéről, amely miatt Avi Loeb, harvardi csillagász a NASA vizsgálatát sürgeti

Mit találtak a Mars felszínén?

A tárgyat a NASA Curiosity roverének egyik felvétele örökítette meg a Gale-kráterben, amikor a jármű a Mount Sharp lejtőin dolgozott. A különös alakzatot egy amatőr kutató, Rami Bar Ilan vette észre a Marsról készült hatalmas képgyűjtemény átvizsgálása során.

A képen látható objektum formája sokak szerint egy apró kúpra vagy akár egy papírcsákóra emlékeztet. A tárgy viszonylag kicsi, körülbelül 20 centiméter hosszú, mégis feltűnően szabályos alakú.

A felvétel újra a figyelem középpontjába került, miután Avi Loeb harvardi csillagász megemlítette egy bejegyzésében, és felvetette, hogy érdemes lenne közelebbről is megvizsgálni az objektumot.

Valóban rejtélyes tárgy lehet?

Loeb szerint érdemes lenne a Curiosity rovert visszaküldeni a helyszínre, hogy részletesebben tanulmányozza az objektumot. Amikor a kép készült, a marsjáró nagyjából nyolc kilométerre tartózkodott a tárgytól. A csillagász ugyanakkor azt is elismeri, hogy a legvalószínűbb magyarázat jóval hétköznapibb lehet.

Elképzelhető, hogy a tárgy a rover egy darabja vagy egy olyan alkatrész, amely a küldetés során került oda.

Miért fontos a Curiosity küldetése?

A Curiosity rover 2012 óta vizsgálja a Gale-krátert. Küldetésének fő célja annak kiderítése, hogy a Mars múltjában létezhettek-e olyan környezeti feltételek, amelyek alkalmasak lehettek mikrobiális élet számára. A rover az évek során számos fontos felfedezést tett a bolygó múltjáról, például bizonyítékokat talált egykori tavakra és víz jelenlétére. A most felbukkant furcsa tárgy egyelőre nem tekinthető valódi rejtélynek, de jól mutatja, hogy a Mars felszínéről érkező képek még mindig képesek új kérdéseket felvetni a kutatók számára - írja az NDTV.