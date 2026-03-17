Támadnak az űrlények? Brutális megalézer vette célba a Földet

Az emberiség által most befogott rejtélyes rádiójel egy távoli galaxisból, pontosabban egy hevesen összeolvadó csillagrendszerből érkezett. Ez a megalézer az űrből egy úgynevezett hidroxil megamézer, amely a tudomány által valaha észlelt legtávolabbi ilyen jelenség. Ez a csillagászati felfedezés azért is különleges, mert a jelforrás egy olyan rendszerből (a HATLAS J142935.3–002836-ból) származik, amelyet olyannak látunk, amilyen több mint 8 milliárd évvel ezelőtt, az univerzum fiatal korában volt - írja a Daily Mail cikke.

A gravitációs lencsehatás felerősítette egy távoli galaxis jeleit, amelyeket a dél-afrikai MeerKAT teleszkóp észlelt. A csillagászok ennek a ritka kozmikus nagyítónak köszönhetően tudták megfigyelni a páratlan jelenséget, amely gyakorlatilag egy valódi megalézer az űrből.

Mi is pontosan ez a megalézer az űrből?

Amikor gázzal teli galaxisok ütköznek, a bennük lévő hidroxil molekulák egymásnak csapódnak. Ez a folyamat nagyon erős rádióhullámokat bocsát ki. Ezek a hullámok úgy viselkednek, mint a lézerek, de látható fény helyett rádiójeleket hoznak létre. Mivel ezek a jelek rendkívül fényesek, az univerzum nagyon távoli pontjairól is észlelhetők.

A kutatók szerint ez a mostani objektum olyan erős, hogy valószínűleg egy még ritkább gigamézerről beszélhetünk.

A HATLAS J142935.3–002836 nevű rendszert olyannak látjuk, amilyen több mint 8 milliárd évvel ezelőtt volt. Ekkor az univerzum a jelenlegi korának még a felét sem érte el. Dr. Thato Manamela, a kutatás vezető szerzője szerint ez a rendszer igazán rendkívüli. Úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen egy „rádiólézert” látunk az univerzum másik feléből.

A kozmikus nagyító: hogyan működik a gravitációs lencsehatás?

Egy ilyen távoli galaxis jelei normál esetben túl gyengék ahhoz, hogy a földi távcsövek érzékeljék. A kutatók azonban egy Albert Einstein által megjósolt jelenség, a gravitációs lencsehatás segítségével tudták megfigyelni.

Ez a hatás akkor jön létre, amikor egy masszív objektum helyezkedik el a Föld és a távoli jelforrás között. Ennek a masszív, előtérben lévő galaxisnak a gravitációja meggörbíti a teret.

Ez a téridő görbület megváltoztatja a rádióhullámok útját, és felerősíti azokat.

Dr. Manamela ezt úgy magyarázta, hogy az előtérben lévő galaxis úgy viselkedik, mint egy vízcsepp az ablaküvegen. A folyamat során a jel több mint tízszer fényesebbnek tűnik, mint amilyen valójában lenne.