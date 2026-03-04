Nagy a baj: szívbetegséget okozhat a magyarok körében is népszerű készítmény

Az alvászavarok manapság rengeteg embert érintenek, ezért sokan fordulnak a természetesnek tűnő megoldásokhoz. A melatonin egy olyan hormon, amelyet az agyunk termel a test belső órájának szabályozására. A patikákban kapható, ezt a hormont másoló tabletták bevétele megkönnyíti az elalvást és segít átaludni az éjszakát. Azonban egy több mint 130 ezer felnőtt bevonásával készült friss elemzés szerint a hosszú távú szedésnek komoly ára lehet - írja a Science Alert.

Melatonin tabletták.

Fotó: VOISIN / Phanie

Tartós melatonin-használat: riasztó adatok

A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy azoknál, akik egy évnél tovább kaptak ilyen alvássegítőt, öt év elteltével 89 százalékkal nagyobb volt a szívelégtelenség kialakulásának veszélye. Ráadásul a kutatás egy másodlagos elemzése kimutatta, hogy a kórházi kezelésre szoruló esetek aránya majdnem három és félszeresére nőtt a hatóanyagot tartósan használók körében.

A bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata is magasabb volt ebben a csoportban.

Rövid távon továbbra is biztonságos

Fontos hangsúlyozni, hogy a készítmény rövid távú, egy-két hónapos használata továbbra is biztonságosnak és jól tolerálhatónak tekinthető a felnőttek számára, ha nem várandósak vagy szoptatnak. A problémát a hosszú hónapokon vagy éveken át tartó szedés jelentheti, amiről egyelőre kevés átfogó vizsgálat készült.

Számos országban ezek a szerek vény nélkül kaphatók, ami azt eredményezi, hogy az emberek orvosi felügyelet vagy megfelelő iránymutatás nélkül, saját maguknak adagolják azokat.

További vizsgálatok szükségesek

A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy a kutatást óvatosan kell kezelni annak módszertani korlátai miatt. A vizsgálat során az orvosi receptfelírási nyilvántartásokat, nem pedig a betegek megkérdezését használták forrásként. Ez torzíthatja az eredményeket, hiszen az úgynevezett kontrollcsoportba – vagyis az összehasonlítást szolgáló, melatonint receptre nem kapó emberek táborába – bekerülhettek olyan személyek is, akik a patikában vény nélkül megvették és használták a készítményt.