Kiderült, miért van egyre több mellrákos – 7 okot jelöltek meg a szakértők

A Lancet Oncology folyóiratban megjelent legújabb adatok rávilágítanak, hogy a betegség terjedése nem csupán genetikánkon vagy életkorunkon múlik. A mellrák okai ma már egyértelműen mindennapi életvitelünkhöz köthetők.
A daganatos megbetegedések világszerte a vezető női egészségügyi problémák és halálokok közé tartoznak. A kutatók figyelmeztetnek:
a diagnózisok száma a jelenlegi évi 2,3 millióról 2050-re akár 3,5 millióra is emelkedhet, miközben a halálozások aránya drámaian, 44 százalékkal nőhet.
Bár a kezelések egyre hatékonyabbak, az életmódbeli tényezők azok, amelyek alapvetően meghatározzák a kockázatot. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a betegség miatt elveszített egészséges életévek több mint negyedéért éppen ezek a módosítható tényezők a felelősek.
Mellrák okai: a hét döntő tényező
A szakemberek elkészítették a mellrák kockázatát növelő életmódbeli tényezők listáját, amelyeken viszonylag könnyen változtathatnánk.
Ide tartozik:
- a túlsúly,
- a tartósan magas vércukorszint,
- az aktív dohányzás
- és passzív dohányzás (mások dohányfüstjének belélegzése).
Szintén komoly veszélyt jelent:
- a túlzott alkoholfogyasztás,
- a mozgásszegény életmód,
- valamint a túlzott vöröshús-fogyasztás.
Más okozza az esetek növekedését a szegény és a gazdagabb országokban
Globálisan eltérőek a kihívások:
a magas jövedelmű államokban – mint az Amerikai Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság – az elhízás hatásai jelentik a legfőbb problémát.
A túlsúly különösen a változókor után jelent hatalmas kockázatot. Ekkor az anyagcsere lelassul, a petefészkek leállnak, és a felgyülemlett zsírszövet veszi át az ösztrogén termelését. A magasabb ösztrogénszint bizonyítottan serkenti a hormonérzékeny daganatok növekedését, a felesleges testzsír pedig tartós krónikus gyulladást és inzulinrezisztenciát okoz.
Eközben a szegényebb régiókban a szűrővizsgálatok hiánya és a kései diagnózis okoz drámai halálozási arányokat.
Egyre több fiatalt érint a mellrák
Aggasztó tendencia a fiatalkori mellrák eseteinek számottevő növekedése. Bár abszolút értékben továbbra is az idősebbek a legérintettebbek, a változókor előtti nőknél a megbetegedések aránya sokkal gyorsabban emelkedik. Ebben az alkohol és a dohányzás sejtromboló szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az alkohol közvetlenül károsítja a sejtek örökítőanyagát, a DNS-t (dezoxiribonukleinsavat), a cigarettafüst pedig rákkeltő vegyületekkel indít el végzetes genetikai mutációkat.
A riasztó statisztikák ellenére is van remény: tudatossággal a mellrák megelőzése elérhető.
A mozgáshiány például mérhetően gyengíti az immunrendszert, amivel romlik a hibás sejtek elpusztításának hatékonysága. Ugyanakkor rendszeres sporttal, egészséges étkezéssel és a káros szenvedélyek elhagyásával drasztikusan csökkenthetjük a kockázatot.