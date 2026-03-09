Kenneth Payne, a King's College London professzora három ismert chatbotot (köztük a ChatGPT-t is magában foglaló modellcsaládot, a Claude-ot és a Geminit) tesztelt egymás ellen. A kísérletek során a mesterséges intelligencia egy virtuális szimuláció keretében hozott katonai döntéseket, ahol többek között területi vitákat, ritkaföldfémekért folyó harcokat és a rezsimjüket érintő egzisztenciális fenyegetéseket kellett kezelniük. A modellek egy eszkalációs létrán mozoghattak, amely a diplomáciától a hagyományos katonai lépéseken át a nukleáris csapásokig terjedt.

A mesterséges intelligencia a legtöbb esetben a nukleáris fegyverek bevetése mellett döntött.

Fotó: Google Gemini AI

Ijesztően sokszor nyúlna az atomfegyverekhez a mesterséges intelligencia

Az eredmények szerint a gépek az esetek 95 százalékában vetettek be kisebb hatóerejű, taktikai atomfegyvereket. A programok a háború ezen lépését csupán a hagyományos konfliktus logikus kiterjesztésének, kényszerítő eszköznek, és nem egy visszafordíthatatlan határvonalnak tekintették. A Claude modell például a saját "gondolatmenetét" azzal indokolta, hogy a pillanatnyi előnyt határozottan ki kell használnia az ellenfél visszakozásának kikényszerítésére.

Bár a nagyobb területeket elpusztító, stratégiai fegyverek használata jóval ritkább volt, a mesterséges intelligencia a hadviselésben így is beláthatatlan kockázatokat rejthet.

A tanulmány szerzője szerint a modellekből egyszerűen hiányzik a pusztítástól való emberi félelem, amely például az 1962-es kubai rakétaválság idején is visszatartotta a döntéshozókat.

Szerepet játszhat az is, hogy a modellek betáplált hidegháborús oktatóadatai nem osztoznak az emberiség taktikai atomfegyverekkel kapcsolatos erős társadalmi tabuiban.

Nem szabad tömegpusztító fegyvereket a chatbotok kezébe adni!

A történelem során a szovjet "holt kéz" (dead hand) rendszer révén már létezett részben automatizált, vészhelyzeti protokoll. A rendszer szenzorokkal figyelte a nukleáris csapás jeleit, és ha a felső vezetés elérhetetlenné vált, az indítási jogot az alacsonyabb rangú operátorokra ruházta át. Bár jelenleg egyetlen chatbot sem fér hozzá az atomarzenálhoz, a kutatás rávilágít, hogy a jelenlegi rendszereket távol kell tartani az ilyen stratégiai döntésektől, mert nem érzékelik az emberi "vörös vonalakat". Ahogy az ENSZ főtitkára, António Guterres is hangsúlyozta: a bevetésükről szóló döntésnek mindenképpen emberi, és nem algoritmikus kézben kell maradnia.

A teljes tanulmány az arXiv weboldalon jelent meg.