Újra meteorit csapódott egy családi házba – egyre több „tűzgömb” jelenik meg az égen

Egy Houston környéki család szó szerint az ég áldását kapta – szerencsére sérülés nem történt. Egy sárgadinnye méretű meteorit szakította át a tetőt, majd egy üres szobában pattogva állt meg. A szakértők szerint a darab egy olyan meteorból származik, amely látványos tűzgömbként robbant fel a légkörben.

A családi ház tetején és plafonján át érkezett a meteorit a texasi család nappalijába, ahol még pattogott párat, mielőtt elhalkult a zaj. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Sorozatban ez a harmadik tűzgömb volt pár nap leforgása alatt az Egyesült Államokban (A fotó illusztráció)

Hogyan csapódott be a meteorit a házba?

A NASA adatai szerint az objektum több mint 56 000 km/órás sebességgel lépett be a légkörbe, majd körülbelül 47 kilométer magasan felrobbant. A robbanás ereje elérte a 26 tonna TNT-nek megfelelő szintet, amit sokan hangrobbanásként is érzékeltek. A széteső égitest darabjai közül több is elérhette a felszínt. Az egyik ilyen meteorit törte át a tetőt, majd a padlóról visszapattanva végül egy televízió közelében állt meg.

Miért látunk most ennyi meteoritot?

Az eset nem egyedi: egy héten belül legalább négy látványos tűzgömböt észleltek az Egyesült Államok felett. Ohio, Kalifornia és több más állam egén is feltűntek hasonló jelenségek.

A szakértők szerint ez részben az úgynevezett „tavaszi tűzgömbök” időszakával függ össze, amikor a Föld pályája miatt több nagyobb meteoroid lép be a légkörbe.

Ugyanakkor a mostani aktivitás pontos oka még nem teljesen tisztázott.

Mennyire veszélyes egy meteorit becsapódása?

Bár a látványos események ijesztőnek tűnnek, a szakemberek szerint rendkívül ritka, hogy egy meteorit lakott területre hulljon. Az ilyen esetek azonban emlékeztetnek arra, hogy a kockázat nem nulla. Az elmúlt években több hasonló incidens is történt: Németországban, Kanadában és az Egyesült Államokban is csapódtak be kisebb darabok házakba. Sőt, 2023-ban egy francia nőt közvetlenül is eltalált egy apró meteoritdarab – ami rendkívül ritka esemény.

Mit tanulhatnak ebből a kutatók?

Az ilyen meteoritok különösen értékesek a tudomány számára, mivel közvetlen információt hordoznak a Naprendszer korai időszakáról. A mostani darabot is várhatóan részletesen megvizsgálják majd. A kutatók remélik, hogy az egyre gyakoribb megfigyelések segítenek jobban megérteni, mi okozza a tűzgömbök időszakos megszaporodását, és milyen pályán érkeznek ezek az égitestek a Föld közelébe – számolt be a Live Science.