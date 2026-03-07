Életeket ment az új MI: másodpercek alatt kiszúrja a bajt

A Michigani Egyetem kutatói által kifejlesztett MI-alapú modell másodpercek alatt kiértékel egy agyi MRI-felvételt, és fel is állítja a diagnózist, amely az esetek 97.5%-ában helyesnek bizonyult a kísérletek során. A Nature Biomedical Engineering című orvosmérnöki szakfolyóiratban megjelent cikk szerzői szerint az úttörő technológia forradalmasítani fogja az idegrendszeri képalkotó vizsgálatokat.
Az MRI-vizsgálatok iránt világszerte nő az igény, ami komoly terhelésnek teszi ki az orvosokat és az egészségügyi ellátórendszereket egyaránt – fejtette ki Todd Hollon, a Michigani Egyetem klinikájának idegsebésze és az egyetem orvosi fakultásának tanársegédje. – Az általunk kifejlesztett MI modell enyhíteni tudja ezt a terhet azzal, hogy gyors és pontos információval segíti a diagnózist és a kezelést.”
Az új MI kenterbe veri a korábbi programokat, és azonnal riadóztat
A Hollon által Primának elnevezett MI-alapú modellt
egy év alatt több mint 30 ezer MRI-felvétel segítségével tesztelték.
A leggyakoribb 50 neurológiai rendellenesség radiológiai diagnosztikája terén a Prima felülmúlta a most legkorszerűbbnek számító MI-modelleket.
A modell további erőssége az esetek sürgősség szerinti rangsorolása. Egyes neurológiai történések, például a koponyaűri vérzések és a stroke-ok azonnali orvosi beavatkozást igényelnek. A Prima ezekben az esetekben automatikusan figyelmezteti az orvosokat, hogy azonnal intézkedniük kell – hangsúlyozta Hollon. A modellt még arra is megtanították, hogy javaslatot tegyen arra, milyen specialistát – például stroke-ra szakosodott neurológust vagy idegsebészt – kell sürgősen értesíteni. Ez az információ a vizsgálat elvégzése után rögtön rendelkezésre áll.
„A diagnosztikus pontosság elsőrendű az agyi MRI-felvételek kiértékelésekor, de a diagnózis mihamarabbi felállítása és a kezelés eredményességének javítása szempontjából a gyorsaság is kulcsfontosságú – szögezte le Yiwei Lyu, a Michigani Egyetem számítástechnikai fakultásának posztdoktora és a cikk egyik vezető szerzője. – Eredményeink azt mutatják, hogy a Prima a diagnosztikus folyamat főbb állomásainál javítja a munka hatékonyságát és gyorsítja a klinikai ellátást anélkül, hogy engedményt tenne a pontosság rovására.”
Úgy gondolkodik, mint egy hús-vér orvos
A Prima egy vizuális nyelvi modell, vagyis olyan MI-rendszer, amely egyidejűleg képes videót, képeket és szövegeket élő időben feldolgozni. Nem ez az első alkalom, hogy MI-vel próbálják támogatni az MRI-t és az idegrendszeri képalkotás egyéb formáit, de a Prima tervezőinek megközelítése egyedi. A korábbi modellek manuálisan kiértékelt MRI-adathalmazokra támaszkodtak egyes konkrét feladatok végrehajtása, például a károsodások azonosítása vagy a demencia-kockázat meghatározása terén. A Prima tervezésekor azonban Hollon és csoportja az összes MRI-t betáplálta a programba, ami a Michigani Egyetem radiológiai egységének évtizedekkel ezelőtti digitális átállása óta keletkezett. Ez több mint 200 ezer vizsgálatot és 5.6 millió képsorozatot jelentett. A modell bemenetként megkapta a páciensek kórtörténetét is, valamint azt, hogy az orvos milyen indokkal rendelte el a képalkotó vizsgálatot.
A Prima úgy működik, mint egy valódi radiológus, aki a beteg előtörténetét és a képalkotó vizsgálatának eredményét integrálva alkot átfogó képet a páciens aktuális egészségi állapotáról
– magyarázza Samir Harake, Hollon laboratóriumának informatikusa és a cikk másik vezető szerzője. – Ez jobb teljesítményt tesz lehetővé a diagnosztikus feladatok széles skáláján.”
Véget vethet a végtelen kórházi várakozásnak
Minden évben sok millió MRI-felvétel készül világszerte, s e vizsgálatok jelentős részét neurológiai indikációval végzik. A kutatók szerint ez a mennyiség meghaladja az idegrendszerhez értő radiológusok kapacitását, ami időbeli csúszásokhoz, túlterheltséghez és diagnosztikus hibákhoz vezet. Az USA-ban is napokba telhet, mire az elkészült képanyag szakember elé kerül, aki azt kiértékeli és leletezi.
„Akár egy nagy centrumban végzik a vizsgálatot, ahol szakmányban készül a rengeteg felvétel, akár egy vidéki kisebb kórházban, ahol korlátozottak az erőforrások, mindenképpen akad valamilyen szűk keresztmetszet, ezért innovatív technológiára van szükség ahhoz, hogy a betegek időben hozzájussanak a diagnózishoz – szögezte le Vikas Gulani, a Michigani Egyetemi Klinika radiológiai osztályának vezetője és a cikk társszerzője. – Több csoport együttműködése nyomán az egyetemünkön olyan ultramodern megoldás jött létre, amely óriási potenciállal bír e téren.”
Érkezik az orvosi képalkotás ChatGPT-je
Bár a Prima remekül teljesített a tesztek során, a kutatás még a kiértékelés kezdeti stádiumában tart. A tudósok most azon dolgoznak, hogy a modell még több beteginformációt és elektronikus betegadatot kapjon meg a diagnózis pontosságának javítása érdekében. Ezzel azt a valós helyzetet szimulálják, ahogyan egy radiológus szakember gyűjti az információt egy MRI-felvétel elemzésekor.
- Emellett az egészségügyi ellátórendszer résztvevői és az egészségpolitikai szakértők is csak most mérik fel, milyen módon lehet a mesterséges intelligenciát megbízható és biztonságos módon beépíteni a diagnosztikus gyakorlatba. A jelenleg használatos MI-támogatott rendszerek egyelőre csak szűk orvosi feladatkörök ellátására alkalmasak. Amit azonban Hollon „az orvosi képalkotás ChatGPT-je”-ként emleget, sokkal tágabb körben kerülhet alkalmazásra: egy nap talán a mammográfiás felvételek, a mellkasi röntgenfelvételek és az ultrahangos felvételek értékelésére is használhatjuk majd.
Ugyanúgy, ahogy az MI eszközök segítenek megszövegezni egy emailt és javaslatokat tesznek, a Prima lehetne egyfajta segédpilóta az orvosi képalkotó felvételek értelmezésében
– vázolja fel Hollon. – Hitünk szerint a Prima kitűnően példázza azt, hogy az egészségügyi adatbázisok és az MI-alapú modellek integrálásával átformálhatjuk az orvoslás gyakorlatát, és újítások révén javíthatjuk a betegellátást.”