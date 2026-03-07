Életeket ment az új MI: másodpercek alatt kiszúrja a bajt

A Michigani Egyetem kutatói által kifejlesztett MI-alapú modell másodpercek alatt kiértékel egy agyi MRI-felvételt, és fel is állítja a diagnózist, amely az esetek 97.5%-ában helyesnek bizonyult a kísérletek során. A Nature Biomedical Engineering című orvosmérnöki szakfolyóiratban megjelent cikk szerzői szerint az úttörő technológia forradalmasítani fogja az idegrendszeri képalkotó vizsgálatokat.

Az MRI-vizsgálatok iránt világszerte nő az igény, ami komoly terhelésnek teszi ki az orvosokat és az egészségügyi ellátórendszereket egyaránt – fejtette ki Todd Hollon, a Michigani Egyetem klinikájának idegsebésze és az egyetem orvosi fakultásának tanársegédje. – Az általunk kifejlesztett MI modell enyhíteni tudja ezt a terhet azzal, hogy gyors és pontos információval segíti a diagnózist és a kezelést.”

Az új MI kenterbe veri a korábbi programokat, és azonnal riadóztat

A Hollon által Primának elnevezett MI-alapú modellt

egy év alatt több mint 30 ezer MRI-felvétel segítségével tesztelték.

A leggyakoribb 50 neurológiai rendellenesség radiológiai diagnosztikája terén a Prima felülmúlta a most legkorszerűbbnek számító MI-modelleket.

A modell további erőssége az esetek sürgősség szerinti rangsorolása. Egyes neurológiai történések, például a koponyaűri vérzések és a stroke-ok azonnali orvosi beavatkozást igényelnek. A Prima ezekben az esetekben automatikusan figyelmezteti az orvosokat, hogy azonnal intézkedniük kell – hangsúlyozta Hollon. A modellt még arra is megtanították, hogy javaslatot tegyen arra, milyen specialistát – például stroke-ra szakosodott neurológust vagy idegsebészt – kell sürgősen értesíteni. Ez az információ a vizsgálat elvégzése után rögtön rendelkezésre áll.

„A diagnosztikus pontosság elsőrendű az agyi MRI-felvételek kiértékelésekor, de a diagnózis mihamarabbi felállítása és a kezelés eredményességének javítása szempontjából a gyorsaság is kulcsfontosságú – szögezte le Yiwei Lyu, a Michigani Egyetem számítástechnikai fakultásának posztdoktora és a cikk egyik vezető szerzője. – Eredményeink azt mutatják, hogy a Prima a diagnosztikus folyamat főbb állomásainál javítja a munka hatékonyságát és gyorsítja a klinikai ellátást anélkül, hogy engedményt tenne a pontosság rovására.”