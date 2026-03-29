Kukázhatjuk a mosóporokat, ez az új módszer vegyszerek nélkül tisztítja a ruhát

Egy olyan textilbevonatot fejlesztettek ki kutatók, amely megakadályozza, hogy a szennyeződések tartósan megtapadjanak a ruhákon. Ez nemcsak egyszerűsítheti a mosást, hanem jelentősen csökkentheti a víz- és vegyszerhasználatot is.

Az újonnan kifejlesztett módszer nemcsak azzal védheti a környezetet, hogy vegyszermentessé teheti a mosást, de egyben víz- és energiatakarékossá is

Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Hogyan működik a mosás mosószer nélkül?

A megoldás alapja két polimer – PDADMAC és PVS – kombinációja, amelyeket rétegenként visznek fel a textilre. Az így kialakuló szerkezet egy sűrű, vízmegkötő réteget hoz létre. Ez a réteg „vízpajzsként” működik: a szennyeződések nem tapadnak meg tartósan, hanem egyszerű öblítéssel eltávolíthatók. A rendszer ráadásul fénytől és egyéb környezeti tényezőktől függetlenül is működik, szemben más korábbi technológiai próbálkozásokkal.

Valóban hatékonyabb lehet a hagyományos mosásnál?

A laboratóriumi tesztek szerint a bevonat több mint 100 mosási ciklus után is megőrzi hatékonyságát. A kutatók azt is kimutatták, hogy a módszer akár 82 százalékkal csökkentheti a víz- és energiafelhasználást.

A bevonat különböző anyagokon – pamuton és szintetikus szálakon is – működött, és képes volt eltávolítani zsíros szennyeződéseket, ételfoltokat, valamint baktériumokat és gombákat is.

Miért jelent problémát a jelenlegi mosási módszer?

A mosószerek jelentős környezeti terhelést okoznak: a bennük lévő vegyi anyagok és mikroműanyagok a vizekbe jutva károsítják az élővilágot. A szennyvízkezelés sem képes teljesen kiszűrni ezeket. Az új technológia egyik legnagyobb előnye, hogy teljesen elhagyja a mosószereket, így nemcsak a vízhasználatot, hanem a szennyezést is csökkenti. A kutatók szerint a technológia alapja lehet egy új, fenntartható mosási rendszernek, ahol egyetlen öblítés is elegendő.

A tanulmány a Communications Chemistry folyóiratban jelent meg - írja a PHYS.ORG.