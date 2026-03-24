Nagy baj van a mosogatószivacsokkal: kiderült, mit hagynak a tányéron

Az Environmental Advances folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy a mindennapos használat során mennyi műanyag válik le a szivacsokról. A minél pontosabb adatok érdekében a kutatók a laboratóriumi teszteket önkéntesek bevonásával egészítették ki. Észak-Amerikában és Németországban élő résztvevők dokumentálták, hogyan használnak három különböző típusú mosogatószivacsot a saját otthonukban. Hogy pontosan megállapítsák az anyagveszteséget, az eszközöket a mosogatás előtt és után is megvizsgálták – írja a phys.org.

A folyó vízben történő kézi mosogatás nemcsak a magas vízfogyasztás miatt terheli a környezetet, hanem azért is, mert a hagyományos mosogatószivacs használat közben mikroműanyagokat bocsát a lefolyóba

Fotó: CHASSENET / BSIP

Mennyi mikroműanyag kerül a környezetbe a mosogatószivacs miatt?

A kutatás kimutatta, hogy minden vizsgált szivacs veszít az anyagából, és így mikroműanyag kerül a lefolyóba.

Bár ez az egy főre eső mennyiség apróságnak tűnhet, országos szinten már jelentős környezeti terhelést jelent.

Ha például Németországban minden háztartás egy bizonyos szivacstípust használna, az évente akár 355 tonna műanyagszennyezést is okozhatna.

Ugyan a szennyvíztisztítók a részecskék nagy részét képesek kiszűrni, évente még így is tonnaszámra jut belőlük a természetes vizekbe és a talajba.

A kézi mosogatás és a vízfogyasztás kapcsolata

A laboratóriumi "SpongeBot" eszközzel végzett szimulációk és az életciklus-elemzés egy egészen meglepő eredményt is hozott. Kiderült, hogy a kézi mosogatás környezeti hatásai közül valójában nem a műanyag kibocsátása a legjelentősebb tényező. A teljes ökoszisztémát érintő károk 85–97 százalékáért ugyanis a magas vízfogyasztás a felelős. A kézi mosogatás során elhasznált víz tehát jóval nagyobb terhet ró a természetre, mint a mikroműanyagok jelenléte.

Hogyan csökkenthetjük a háztartásunk ökológiai lábnyomát?

A tanulmány szerzői néhány egyszerű gyakorlati javaslatot is megfogalmaztak a környezeti károk mérséklésére: