Nagy baj van a mosogatószivacsokkal: kiderült, mit hagynak a tányéron

Az Environmental Advances folyóiratban megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy a mindennapos használat során mennyi műanyag válik le a szivacsokról. A minél pontosabb adatok érdekében a kutatók a laboratóriumi teszteket önkéntesek bevonásával egészítették ki. Észak-Amerikában és Németországban élő résztvevők dokumentálták, hogyan használnak három különböző típusú mosogatószivacsot a saját otthonukban. Hogy pontosan megállapítsák az anyagveszteséget, az eszközöket a mosogatás előtt és után is megvizsgálták – írja a phys.org.
Mennyi mikroműanyag kerül a környezetbe a mosogatószivacs miatt?
A kutatás kimutatta, hogy minden vizsgált szivacs veszít az anyagából, és így mikroműanyag kerül a lefolyóba.
Bár ez az egy főre eső mennyiség apróságnak tűnhet, országos szinten már jelentős környezeti terhelést jelent.
Ha például Németországban minden háztartás egy bizonyos szivacstípust használna, az évente akár 355 tonna műanyagszennyezést is okozhatna.
Ugyan a szennyvíztisztítók a részecskék nagy részét képesek kiszűrni, évente még így is tonnaszámra jut belőlük a természetes vizekbe és a talajba.
A kézi mosogatás és a vízfogyasztás kapcsolata
A laboratóriumi "SpongeBot" eszközzel végzett szimulációk és az életciklus-elemzés egy egészen meglepő eredményt is hozott. Kiderült, hogy a kézi mosogatás környezeti hatásai közül valójában nem a műanyag kibocsátása a legjelentősebb tényező. A teljes ökoszisztémát érintő károk 85–97 százalékáért ugyanis a magas vízfogyasztás a felelős. A kézi mosogatás során elhasznált víz tehát jóval nagyobb terhet ró a természetre, mint a mikroműanyagok jelenléte.
Hogyan csökkenthetjük a háztartásunk ökológiai lábnyomát?
A tanulmány szerzői néhány egyszerű gyakorlati javaslatot is megfogalmaztak a környezeti károk mérséklésére:
- A leghatékonyabb lépés, ha tudatosan kevesebb vizet használunk mosogatás közben.
- Érdemes olyan szivacsokat választani, amelyek eleve kevesebb műanyagot tartalmaznak, mivel ezekből kevesebb részecske is válik le.
- Javasolt a szivacsokat a lehető legtovább használni, hiszen az élettartam növelésével összességében is csökkenthető a felhasznált erőforrások mennyisége.
Egy ember évente körülbelül 0,68–4,21 grammnyi műanyag részecskét juttat a környezetbe, ami leginkább a szivacs típusától függ.