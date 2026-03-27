Érkezik a rákgyilkos találmány; a daganatok szabályosan retteghetnek tőle

A Pennsylvaniai Egyetem Mérnöki és Alkalmazott Természettudományi Tanszékének munkatársai olyan új típusú lipid nanorészecskéket (lipid nanoparticle, LNP) fejlesztettek ki, amelyek mindenfajta ún. szolid (nem vérképzőszervi) daganat univerzális immunterápiájának alapjául szolgálhatnak. A lehetséges célpontok között a leggyakoribb ráktípusok, így az emlő, a vastagbél és a máj rosszindulatú daganatai is szerepelnek - írja az Eurekalert. A daganatok immunterápiájában az egyik legnagyobb nehézséget a T-sejtek kimerülése jelenti. Ezek azok a fehérvérsejtek, közelebbről nyiroksejtek (limfociták), amelyek képesek a rákos sejtek felismerésére és elpusztítására. Sok daganat egy IDO nevű enzimet termel, amely tompítja az immunsejtek támadását, és a tumorok belsejében uralkodó barátságtalan környezet is idővel kikezdi a T-sejtek harckészségét.

A nanorészecskék gyógyszermolekulákat és mRNS-t is tartalmaznak, és felébresztik a tumorellenes immunválaszt

Kioldják a féket a tumorban az új nanorészecskék

Az új nanorészecskék egyszerre kezelik mindkét problémát. Egyfelől egy olyan gyógyszermolekulát juttatnak a tumorba, amely gátolja az IDO enzimet, másfelől olyan mRNS-t szállítanak a helyszínre, amely egy immunválaszt aktiváló fehérje termelésére készteti a sejteket. E kettős hatás révén a nanorészecskék új életet lehelnek a kifáradt T-sejtekbe, és újra alkalmassá teszik őket a tumorsejtek megtámadására, méghozzá anélkül, hogy hosszadalmas és költséges eljárásokkal a páciens sajátos jellemzőire kellene hangolni a terápiát.

A vastagbélrák állatmodelljében a kezelés nemcsak elpusztította a már kialakult daganatokat, de meg is előzte azok kiújulását, ami arra utal, hogy az immunrendszerben tartós emléknyom alakult ki a daganatsejtekről annak ellenére, hogy a terápia közvetlenül nem támad egyetlen tumorspecifikus célpontot sem.

„A daganatok immunterápiája hagyományosan nagyon személyre szabott – fejtette ki Michael J. Mitchell biomérnök, a Nature Nanotechnology szakfolyóiratban megjelent közlemény rangidős szerzője. – Ez az általánosabb megközelítés egyszerűen a T-sejtek újraenergizálásával éri el a célját, ugyanis ezeknek a sejteknek a kimerülése jelentette eddig a fő akadályt a szolid daganatok immunterápiája előtt.”

A tumorok ellenséges környezetet teremtenek az immunsejtek számára azáltal, hogy megfosztják őket tápanyagaiktól, és elárasztják őket bénító jelzésekkel. Így a daganat hatásának kitett T-sejtek idővel elvesztik a képességüket arra, hogy osztódjanak, megtermeljék a működésükhöz elengedhetetlen jelmolekulákat, és elpusztítsák a daganatsejteket. Ezt az állapotot nevezzük kimerülésnek.