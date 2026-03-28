A tudósok üvegbe zárták a Napot: itt a forradalmi folyékony akkumulátor

A kutatócsoport élén Han Nguyen áll, aki kollégáival együtt éveken keresztül dolgozott ezen a forradalmi projekten. Az eredmények lenyűgözőek: sikerült létrehozniuk egy olyan rendszert, amely a Nap energiáját rendkívül hatékonyan képes tárolni és később felszabadítani. Ez a technológia alapjaiban változtathatja meg az energiaipar jövőjét, hiszen eddig a napenergia tárolása költséges és kevésbé hatékony módszerekkel történt.

Napenergia a folyékony akkumulátorban

A folyékony akkumulátor működési elve egyedülálló megközelítésen alapul. A hagyományos akkumulátorokkal ellentétben ez a rendszer speciális molekulákat használ, amelyek képesek elnyelni a napfényt és az energiát kémiai formában tárolni. Amikor szükség van az energiára, a molekulák visszaalakítják azt felhasználható elektromos árammá. Ez a folyamat rendkívül hatékony és minimális energiaveszteséggel jár.

A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy a folyadék alapú rendszer könnyebben skálázható, mint a szilárd anyagú akkumulátorok. Ráadásul a folyékony akkumulátor élettartama jelentősen hosszabb lehet, mivel a folyékony közeg kevésbé degradálódik az ismételt töltési és kisütési ciklusok során. Han Nguyen és csapata szerint ez a megoldás akár évtizedekig is működőképes maradhat minimális karbantartással.

Úttörő munka

A UC Santa Barbara régóta a fenntartható energiakutatás egyik vezető intézménye. Az egyetem laboratóriumaiban született ez a forradalmi felfedezés is, amely összekapcsolja a kémia, a fizika és az anyagtudomány legújabb eredményeit. A kutatók interdiszciplináris megközelítése tette lehetővé, hogy olyan megoldást találjanak, amelyet mások korábban lehetetlennek tartottak.

Az intézmény támogatása kulcsfontosságú volt a projekt sikerében. A UC Santa Barbara biztosította a szükséges infrastruktúrát és finanszírozást, ami nélkül ez az áttörés nem valósulhatott volna meg. A tudósok most azon dolgoznak, hogy a laboratóriumi eredményeket ipari méretekben is alkalmazhatóvá tegyék.

A jövő energiaellátásának alapköve

A Nap energiájának hatékony tárolása megoldhatja az emberiség egyik legnagyobb kihívását: a tiszta energia folyamatos biztosítását. Jelenleg ugyanis a napenergia termelése időszakos, hiszen éjszaka és borult időben nem áll rendelkezésre. Ezzel a technológiával azonban a napsütéses órákban termelt energia később is felhasználhatóvá válik.