Váratlan fejlemény: ez a hétköznapi étel védhet a rák ellen

Mindennapjaink során sejtjeinket folyamatosan érik a környezetünkből és az életmódunkból fakadó károsító hatások. A kutatások azonban rávilágítanak, hogy a tudatos táplálkozással sokat tehetünk ezek kivédéséért. Ebben a harcban a napi mandulafogyasztás kifejezetten ígéretes, természetes módszert kínál szervezetünk saját védekezőképességének támogatására. Ezt a pozitív hatást egy nyolc klinikai vizsgálat adatait összegző, felnőtteken végzett átfogó elemzés is egyértelműen megerősítette - írja a Medical News portál.

Egy adag nyers, héjas mandula: a napi mandulafogyasztás bizonyítottan segít az oxidatív stressz csökkentésében és sejtjeink védelmében.

A napi mandulafogyasztás és az oxidatív stressz kapcsolata

Szervezetünkben az úgynevezett reaktív oxigénfajták, vagyis a szabad gyökök szüntelenül támadják a sejteket, károsítva a lipideket, a fehérjéket és magát az örökítőanyagot is. Az oxidatív stressz pontosan akkor alakul ki, amikor megbillen az egyensúly e károsító molekulák és a testünk védekező rendszere között. Ezt az amúgy is kényes állapotot tovább súlyosbítja a környezetszennyezés, valamint a káros szokások, mint például a dohányzás vagy az egészségtelen étrend.

Ha ez a sejtkárosodás hosszú távon felhalmozódik, olyan súlyos krónikus betegségekhez is vezethet, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy a cukorbetegség.

A mandula beépítése a mindennapi étkezésbe azonban kiváló fegyver lehet a folyamat lassításában.

Kiváló antioxidáns források a DNS védelem szolgálatában

A mandula valóságos tárháza a sejtvédő vegyületeknek: bőségesen tartalmaz E-vitamint, egészséges egyszeresen telítetlen zsírokat és polifenolokat. Ezek a természetes antioxidáns források kiemelkedő szerepet játszanak az oxidatív stressz elleni küzdelemben. A kutatási eredmények rámutatnak, hogy a mandulában található rostok a bélrendszer egészségét is aktívan támogatják. Olyan hasznos baktériumok szaporodását segítik elő – mint amilyen a Bifidobacterium is –, amelyek az egész szervezetben képesek csökkenteni az oxidatív terhelést.

Mindezek a folyamatok együttesen gondoskodnak a hatékony DNS védelem kialakulásáról, amit a vizsgálatok során az oxidatív DNS-károsodást jelző 8-OHdG marker szintjének látványos visszaesése is igazolt.

Mennyi mandulát együnk naponta?

Az elemzésekből világosan kiderült, hogy a kedvező antioxidáns hatás részben az elfogyasztott mennyiségtől függ. Amikor felmerül a kérdés, hogy mennyi mandulát együnk naponta, a tudomány válasza egyértelmű:

60 gramm feletti mennyiséget.

A kutatások során a napi legalább 60 gramm mandula elrágcsálása szorította vissza leginkább a sejtkárosodás mutatóit. Az ennél kevesebb mandula bevitele jóval szerényebb, csupán minimális eredményt hozott. Bár a szakemberek szerint az optimális adagolás és a kúra pontos időtartamának meghatározásához további, egységes módszertanú kutatásokra lesz szükség, ez a 60 gramm feletti napi adag már igazolhatóan mérsékelte a lipidek és a DNS károsodását.