mandula

Váratlan fejlemény: ez a hétköznapi étel védhet a rák ellen

Egy tudományos elemzés szerint a mandula rendszeres fogyasztása nagyban hozzájárulhat sejtjeink védelméhez. A napi mandulafogyasztás megfelelő mennyiség esetén bizonyítottan mérsékli a szervezetben zajló sejtkárosodást. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez a jótékony hatás erősen függ az elfogyasztott adagtól és az elkészítés módjától is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindennapjaink során sejtjeinket folyamatosan érik a környezetünkből és az életmódunkból fakadó károsító hatások. A kutatások azonban rávilágítanak, hogy a tudatos táplálkozással sokat tehetünk ezek kivédéséért. Ebben a harcban a napi mandulafogyasztás kifejezetten ígéretes, természetes módszert kínál szervezetünk saját védekezőképességének támogatására. Ezt a pozitív hatást egy nyolc klinikai vizsgálat adatait összegző, felnőtteken végzett átfogó elemzés is egyértelműen megerősítette - írja a Medical News portál.

Egy adag nyers, héjas mandula: a napi mandulafogyasztás bizonyítottan segít az oxidatív stressz csökkentésében és sejtjeink védelmében.
Egy adag nyers, héjas mandula: a napi mandulafogyasztás bizonyítottan segít az oxidatív stressz csökkentésében és sejtjeink védelmében.
Fotó: FOODCOLLECTION GESMBH / foodcollection

A napi mandulafogyasztás és az oxidatív stressz kapcsolata

Szervezetünkben az úgynevezett reaktív oxigénfajták, vagyis a szabad gyökök szüntelenül támadják a sejteket, károsítva a lipideket, a fehérjéket és magát az örökítőanyagot is. Az oxidatív stressz pontosan akkor alakul ki, amikor megbillen az egyensúly e károsító molekulák és a testünk védekező rendszere között. Ezt az amúgy is kényes állapotot tovább súlyosbítja a környezetszennyezés, valamint a káros szokások, mint például a dohányzás vagy az egészségtelen étrend. 

Ha ez a sejtkárosodás hosszú távon felhalmozódik, olyan súlyos krónikus betegségekhez is vezethet, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy a cukorbetegség. 

A mandula beépítése a mindennapi étkezésbe azonban kiváló fegyver lehet a folyamat lassításában.

Kiváló antioxidáns források a DNS védelem szolgálatában

A mandula valóságos tárháza a sejtvédő vegyületeknek: bőségesen tartalmaz E-vitamint, egészséges egyszeresen telítetlen zsírokat és polifenolokat. Ezek a természetes antioxidáns források kiemelkedő szerepet játszanak az oxidatív stressz elleni küzdelemben. A kutatási eredmények rámutatnak, hogy a mandulában található rostok a bélrendszer egészségét is aktívan támogatják. Olyan hasznos baktériumok szaporodását segítik elő – mint amilyen a Bifidobacterium is –, amelyek az egész szervezetben képesek csökkenteni az oxidatív terhelést. 

Mindezek a folyamatok együttesen gondoskodnak a hatékony DNS védelem kialakulásáról, amit a vizsgálatok során az oxidatív DNS-károsodást jelző 8-OHdG marker szintjének látványos visszaesése is igazolt.

Mennyi mandulát együnk naponta?

Az elemzésekből világosan kiderült, hogy a kedvező antioxidáns hatás részben az elfogyasztott mennyiségtől függ. Amikor felmerül a kérdés, hogy mennyi mandulát együnk naponta, a tudomány válasza egyértelmű: 

60 gramm feletti mennyiséget.

A kutatások során a napi legalább 60 gramm mandula elrágcsálása szorította vissza leginkább a sejtkárosodás mutatóit. Az ennél kevesebb mandula bevitele jóval szerényebb, csupán minimális eredményt hozott. Bár a szakemberek szerint az optimális adagolás és a kúra pontos időtartamának meghatározásához további, egységes módszertanú kutatásokra lesz szükség, ez a 60 gramm feletti napi adag már igazolhatóan mérsékelte a lipidek és a DNS károsodását.

Miért a nyers mandula a legjobb választás?

Egyáltalán nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk ezt a népszerű nassolnivalót, a feldolgozás módja ugyanis alapvetően meghatározza a benne maradó antioxidánsok mennyiségét. A pörkölés például hozzávetőlegesen 26 százalékkal pusztítja el a hőre érzékeny polifenolokat. 

Éppen ezért a nyers mandula sokkal értékesebb és hatékonyabb a szervezetünk számára, mint a pörkölt verzió.

Emellett a blansírozás is határozottan kerülendő. A legértékesebb, jótékony hatású polifenolok ugyanis kifejezetten a mandula barna héjában koncentrálódnak. 

  • A teljes tanulmány a Nature tudományos folyóiratban olvasható.

 

