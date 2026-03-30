Váratlan fejlemény: ez a hétköznapi étel védhet a rák ellen

Mindennapjaink során sejtjeinket folyamatosan érik a környezetünkből és az életmódunkból fakadó károsító hatások. A kutatások azonban rávilágítanak, hogy a tudatos táplálkozással sokat tehetünk ezek kivédéséért. Ebben a harcban a napi mandulafogyasztás kifejezetten ígéretes, természetes módszert kínál szervezetünk saját védekezőképességének támogatására. Ezt a pozitív hatást egy nyolc klinikai vizsgálat adatait összegző, felnőtteken végzett átfogó elemzés is egyértelműen megerősítette - írja a Medical News portál.
A napi mandulafogyasztás és az oxidatív stressz kapcsolata
Szervezetünkben az úgynevezett reaktív oxigénfajták, vagyis a szabad gyökök szüntelenül támadják a sejteket, károsítva a lipideket, a fehérjéket és magát az örökítőanyagot is. Az oxidatív stressz pontosan akkor alakul ki, amikor megbillen az egyensúly e károsító molekulák és a testünk védekező rendszere között. Ezt az amúgy is kényes állapotot tovább súlyosbítja a környezetszennyezés, valamint a káros szokások, mint például a dohányzás vagy az egészségtelen étrend.
Ha ez a sejtkárosodás hosszú távon felhalmozódik, olyan súlyos krónikus betegségekhez is vezethet, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy a cukorbetegség.
A mandula beépítése a mindennapi étkezésbe azonban kiváló fegyver lehet a folyamat lassításában.
Kiváló antioxidáns források a DNS védelem szolgálatában
A mandula valóságos tárháza a sejtvédő vegyületeknek: bőségesen tartalmaz E-vitamint, egészséges egyszeresen telítetlen zsírokat és polifenolokat. Ezek a természetes antioxidáns források kiemelkedő szerepet játszanak az oxidatív stressz elleni küzdelemben. A kutatási eredmények rámutatnak, hogy a mandulában található rostok a bélrendszer egészségét is aktívan támogatják. Olyan hasznos baktériumok szaporodását segítik elő – mint amilyen a Bifidobacterium is –, amelyek az egész szervezetben képesek csökkenteni az oxidatív terhelést.
Mindezek a folyamatok együttesen gondoskodnak a hatékony DNS védelem kialakulásáról, amit a vizsgálatok során az oxidatív DNS-károsodást jelző 8-OHdG marker szintjének látványos visszaesése is igazolt.
Mennyi mandulát együnk naponta?
Az elemzésekből világosan kiderült, hogy a kedvező antioxidáns hatás részben az elfogyasztott mennyiségtől függ. Amikor felmerül a kérdés, hogy mennyi mandulát együnk naponta, a tudomány válasza egyértelmű:
60 gramm feletti mennyiséget.
A kutatások során a napi legalább 60 gramm mandula elrágcsálása szorította vissza leginkább a sejtkárosodás mutatóit. Az ennél kevesebb mandula bevitele jóval szerényebb, csupán minimális eredményt hozott. Bár a szakemberek szerint az optimális adagolás és a kúra pontos időtartamának meghatározásához további, egységes módszertanú kutatásokra lesz szükség, ez a 60 gramm feletti napi adag már igazolhatóan mérsékelte a lipidek és a DNS károsodását.
Miért a nyers mandula a legjobb választás?
Egyáltalán nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk ezt a népszerű nassolnivalót, a feldolgozás módja ugyanis alapvetően meghatározza a benne maradó antioxidánsok mennyiségét. A pörkölés például hozzávetőlegesen 26 százalékkal pusztítja el a hőre érzékeny polifenolokat.
Éppen ezért a nyers mandula sokkal értékesebb és hatékonyabb a szervezetünk számára, mint a pörkölt verzió.
Emellett a blansírozás is határozottan kerülendő. A legértékesebb, jótékony hatású polifenolok ugyanis kifejezetten a mandula barna héjában koncentrálódnak.
- A teljes tanulmány a Nature tudományos folyóiratban olvasható.