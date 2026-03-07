Mindent felülírhat, amit a meteoritokban találtak

A híres mexikói Allende meteoritban talált, a Napnál is idősebb kristályok segítségével próbálják rekonstruálni a naprendszer születésének körülményeit a kutatók. A vizsgálatokat Nan Liu kozmokémikus vezeti a Boston University Asztrofizikai Kutatóintézetében, és az eredmények azt sugallják, hogy Naprendszerünk – és ezzel együtt a bolygónk is – nem egészen úgy keletkezett, ahogy eddig hittük.

Naprendszer: meteoritok őrzik a legrégebbi nyomokat

A kutatók által vizsgált különleges meteoritdarabban úgynevezett preszoláris szemcsék találhatók. Ezek a mikroszkopikus kristályok még a Nap kialakulása előtt jöttek létre, és túl kicsik voltak ahhoz, hogy a fiatal csillag születésekor bekövetkező hevülés megsemmisítse őket. A kutatók szerint ezek a szemcsék a Földön elérhető legősibb anyagok közé tartoznak. Kémiai összetételük olyan információkat őriz, amelyek segíthetnek rekonstruálni, milyen folyamatok indították el csillagunk és a körülötte keringő égitestek anyagának tömörödését, Naprendszerünk kialakulását.

Szupernóva vagy óriáscsillag szele?

A klasszikus elmélet szerint a Naprendszer születését egy közeli szupernóva-robbanás indította el, amely összepréselt egy ősi porfelhőt. Ezt az elképzelést eddig a meteoritokban jelenlévő radioaktív alumínium–26 izotóp is támogatta – a téma egyik nemzetközi szakértője Lugaro Mária, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatója. Az elmúlt évek kutatásai azonban új eredményeket is hoztak.

Liu és csapata arra hívták fel a figyelmet, hogy a vártnál jóval kevesebb vas–60 izotópot találtak a kristályokban, mint amely egy szupernóva-robbanás után elvárható lenne, mivel a vas–60 izotóp annak egy másik mellékterméke.

Egy másik lehetséges eredettörténet

Egyre több szakember szerint elképzelhető tehát, hogy

a kulcs nem egy szupernóva-robbanás, hanem egy hatalmas Wolf–Rayet-típusú csillag erős csillagszele volt.

Ezek a nagy tömegű csillagok jelentős mennyiségű alumínium–26-ot juttatnak környezetükbe, miközben vas–60-ból csak elenyésző mennyiséget termelnek. Liu jelenleg egy rendkívül érzékeny módszerrel elemzi a meteoritból kinyert szemcséket.