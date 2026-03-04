Ha így eteti gyerekét, súlyos gondot okozhat vele

A kutatás rávilágít arra, hogy az első életévek során kialakult étkezési szokások nem pusztán viselkedési minták, hanem mélyen beépülnek az agy szerkezetébe és működésébe. Mindazonáltal ez azt jelenti, hogy a zsírban és cukrokban gazdag ételek rendszeres fogyasztása hosszú távú következményekkel járhat, amelyek egészen felnőttkorig elkísérhetik az egyént. Következésképpen a szülők felelőssége a nasikkal kapcsolatban sokkal nagyobb, mint korábban gondoltuk.

Rosszat teszünk a gyerekünknek, ha hagyjuk, hogy sok nasit egyen

Fotó: BURGER / Phanie

Neurológiai változások a nasi hatására

A kutatók megfigyelték, hogy az egészségtelen élelmiszerek korai expozíciója konkrét változásokat idéz elő az agy jutalmazási központjaiban. Ezenkívül ezek a módosulások befolyásolják azt, ahogyan később viszonyulunk az ételekhez, különösen a magas kalóriatartalmú, feldolgozott termékekhez. Az agy plaszticitása ugyan lehetővé teszi a tanulást és alkalmazkodást, ugyanakkor a káros hatások is könnyebben rögzülnek ebben az érzékeny időszakban.

Ráadásul a University College Cork tudósai kimutatták, hogy ezek a neurológiai változások kihatnak a teltségérzet szabályozására is. Vagyis azok a gyerekek, akik korai életkor során rendszeresen fogyasztottak egészségtelen ételeket, később nehezebben érzékelik, mikor elég az elég. Sőt, az agy jutalomrendszere is átprogramozódik, így a nasi és a feldolgozott élelmiszerek iránti vágy erősebb lesz, mint az egészséges alternatívák iránti érdeklődés.

Életre szóló étkezési szokások és prevenció

A tanulmány legfontosabb üzenete talán az, hogy a prevenció kritikus szerepet játszik. Másképp fogalmazva, ha sikerül a korai életkor során elkerülni az egészségtelen élelmiszerek túlzott fogyasztását, azzal hosszú távon pozitív hatást érhetünk el az egyén egészségére. Ezért a családokban kialakított táplálkozási környezet rendkívül fontos, hiszen ez határozza meg, milyen étkezési szokások alakulnak ki a gyermekben.

Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák, hogy soha nem késő elkezdeni a változtatást. Habár a korai időszak meghatározó, az agy képes adaptációra későbbi életszakaszokban is. Ennek ellenére minél korábban kezdjük el a helyes étkezési szokások kialakítását, annál nagyobb eséllyel előzhetjük meg a hosszú távú problémákat. Természetesen ez nem csak a gyerekek felelőssége, hanem a társadalom egészéé: az óvodáknak, iskoláknak és egészségügyi szakembereknek együtt kell működniük a pozitív változások érdekében.