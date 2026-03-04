Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

étkezési szokások

Ha így eteti gyerekét, súlyos gondot okozhat vele

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A University College Cork kutatói döbbenetes felfedezést tettek: a korai életkor során fogyasztott egészségtelen élelmiszerek nem csupán átmeneti hatást gyakorolnak szervezetünkre, hanem maradandó változásokat okoznak az agyban. Ez a felismerés gyökeresen megváltoztathatja azt, ahogyan a szülők és szakemberek gondolkodnak a gyermekkori táplálkozásról és a nasikról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étkezési szokásokegészségtelenélelmiszeragy

A kutatás rávilágít arra, hogy az első életévek során kialakult étkezési szokások nem pusztán viselkedési minták, hanem mélyen beépülnek az agy szerkezetébe és működésébe. Mindazonáltal ez azt jelenti, hogy a zsírban és cukrokban gazdag ételek rendszeres fogyasztása hosszú távú következményekkel járhat, amelyek egészen felnőttkorig elkísérhetik az egyént. Következésképpen a szülők felelőssége a nasikkal kapcsolatban sokkal nagyobb, mint korábban gondoltuk. 

nasi Child snacking while watching TV. BURGER/PHANIE (Photo by BURGER / Phanie via AFP)
Rosszat teszünk a gyerekünknek, ha hagyjuk, hogy sok nasit egyen
Fotó: BURGER / Phanie

Neurológiai változások a nasi hatására

A kutatók megfigyelték, hogy az egészségtelen élelmiszerek korai expozíciója konkrét változásokat idéz elő az agy jutalmazási központjaiban. Ezenkívül ezek a módosulások befolyásolják azt, ahogyan később viszonyulunk az ételekhez, különösen a magas kalóriatartalmú, feldolgozott termékekhez. Az agy plaszticitása ugyan lehetővé teszi a tanulást és alkalmazkodást, ugyanakkor a káros hatások is könnyebben rögzülnek ebben az érzékeny időszakban.

Ráadásul a University College Cork tudósai kimutatták, hogy ezek a neurológiai változások kihatnak a teltségérzet szabályozására is. Vagyis azok a gyerekek, akik korai életkor során rendszeresen fogyasztottak egészségtelen ételeket, később nehezebben érzékelik, mikor elég az elég. Sőt, az agy jutalomrendszere is átprogramozódik, így a nasi és a feldolgozott élelmiszerek iránti vágy erősebb lesz, mint az egészséges alternatívák iránti érdeklődés. 

Életre szóló étkezési szokások és prevenció

A tanulmány legfontosabb üzenete talán az, hogy a prevenció kritikus szerepet játszik. Másképp fogalmazva, ha sikerül a korai életkor során elkerülni az egészségtelen élelmiszerek túlzott fogyasztását, azzal hosszú távon pozitív hatást érhetünk el az egyén egészségére. Ezért a családokban kialakított táplálkozási környezet rendkívül fontos, hiszen ez határozza meg, milyen étkezési szokások alakulnak ki a gyermekben. 

Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák, hogy soha nem késő elkezdeni a változtatást. Habár a korai időszak meghatározó, az agy képes adaptációra későbbi életszakaszokban is. Ennek ellenére minél korábban kezdjük el a helyes étkezési szokások kialakítását, annál nagyobb eséllyel előzhetjük meg a hosszú távú problémákat. Természetesen ez nem csak a gyerekek felelőssége, hanem a társadalom egészéé: az óvodáknak, iskoláknak és egészségügyi szakembereknek együtt kell működniük a pozitív változások érdekében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!