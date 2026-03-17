Kiderült, mire vadászhattak a neandervölgyiek: erre még a tudósok sem számítottak

Az Elena Armaroli és kollégái által végzett tanulmányok új fényt vetettek arra, hogy őseink mennyire kifinomult stratégiákkal rendelkeztek. A Neumark-Nord lelőhelyen, Lipcse közelében folytatott ásatások során előkerült leletek egyértelműen bizonyítják, hogy a neandervölgyiek nem véletlenszerűen vadásztak. Ellenkezőleg, pontosan tudták, mikor és hol fognak megjelenni az elefántcsordák. Sabine Gaudzinski-Windheuser professzor kutatásai alapján ezek az ősi emberek évszázadok során szerzett tudást halmoztak fel az állatok migrációs szokásairól, ami lehetővé tette számukra a sikeres vadászatokat.

A neandervölgyiek egyenesagyarú elefántokra vadásztak

A csontvelő a neandervölgyiek energiaforrása

A neandervölgyiek számára az elefántok nem csupán húst jelentettek, hanem valódi zsírgyárat is. Ezek a hatalmas állatok ugyanis óriási mennyiségű értékes táplálékot biztosítottak, különösen a csontvelő formájában. A zsírdús csontvelő rendkívül fontos energiaforrásnak számított az őskori közösségek számára, különösen a zord téli hónapokban, amikor más táplálékforrások alig álltak rendelkezésre.

Következésképpen a neandervölgyiek kifejezetten szisztematikusan dolgozták fel a zsákmányolt elefántokat. A csontokat gondosan feltörték, hogy hozzáférjenek a tápláló csontvelőhöz, amely kalóriában gazdag táplálékot nyújtott. Elena Armaroli kutatásai rámutattak arra, hogy ezek az ősi emberek olyan technikákat alkalmaztak, amelyek maximalizálták a zsákmányból kinyerhető tápanyagok mennyiségét. Ezáltal egy teljes elefánt hetekig, sőt akár hónapokig is eltarthatta a közösséget.

Stratégiai tervezés a Neumark-Nord lelőhelyen

A Neumark-Nord régészeti lelőhely rendkívüli betekintést nyújt a neandervölgyiek gondolkodásmódjába és társadalmi szervezettségébe. A terület ugyanis nem véletlenül lett az ősi vadászok kedvelt helyszíne. A neandervölgyiek pontosan ismerték a terep adottságait és az elefántok migrációs útvonalait, így évről évre visszatértek ugyanarra a helyre.

Ráadásul a Lipcse környéki leletek azt mutatják, hogy ezek az ősi közösségek hosszú távú tervezésben gondolkodtak. Sabine Gaudzinski-Windheuser szerint a neandervölgyiek komplex társadalmi struktúrával rendelkeztek, amely lehetővé tette a nagy volumenű vadászatok megszervezését. Továbbá a régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy tudták, hogyan őrizzék meg a zsákmány egyes részeit későbbi felhasználásra, ami bizonyítja kognitív képességeik fejlettségét.