Kiderült, mire vadászhattak a neandervölgyiek: erre még a tudósok sem számítottak

Az Elena Armaroli és kollégái által végzett tanulmányok új fényt vetettek arra, hogy őseink mennyire kifinomult stratégiákkal rendelkeztek. A Neumark-Nord lelőhelyen, Lipcse közelében folytatott ásatások során előkerült leletek egyértelműen bizonyítják, hogy a neandervölgyiek nem véletlenszerűen vadásztak. Ellenkezőleg, pontosan tudták, mikor és hol fognak megjelenni az elefántcsordák. Sabine Gaudzinski-Windheuser professzor kutatásai alapján ezek az ősi emberek évszázadok során szerzett tudást halmoztak fel az állatok migrációs szokásairól, ami lehetővé tette számukra a sikeres vadászatokat.
A csontvelő a neandervölgyiek energiaforrása
A neandervölgyiek számára az elefántok nem csupán húst jelentettek, hanem valódi zsírgyárat is. Ezek a hatalmas állatok ugyanis óriási mennyiségű értékes táplálékot biztosítottak, különösen a csontvelő formájában. A zsírdús csontvelő rendkívül fontos energiaforrásnak számított az őskori közösségek számára, különösen a zord téli hónapokban, amikor más táplálékforrások alig álltak rendelkezésre.
Következésképpen a neandervölgyiek kifejezetten szisztematikusan dolgozták fel a zsákmányolt elefántokat. A csontokat gondosan feltörték, hogy hozzáférjenek a tápláló csontvelőhöz, amely kalóriában gazdag táplálékot nyújtott. Elena Armaroli kutatásai rámutattak arra, hogy ezek az ősi emberek olyan technikákat alkalmaztak, amelyek maximalizálták a zsákmányból kinyerhető tápanyagok mennyiségét. Ezáltal egy teljes elefánt hetekig, sőt akár hónapokig is eltarthatta a közösséget.
Stratégiai tervezés a Neumark-Nord lelőhelyen
A Neumark-Nord régészeti lelőhely rendkívüli betekintést nyújt a neandervölgyiek gondolkodásmódjába és társadalmi szervezettségébe. A terület ugyanis nem véletlenül lett az ősi vadászok kedvelt helyszíne. A neandervölgyiek pontosan ismerték a terep adottságait és az elefántok migrációs útvonalait, így évről évre visszatértek ugyanarra a helyre.
Ráadásul a Lipcse környéki leletek azt mutatják, hogy ezek az ősi közösségek hosszú távú tervezésben gondolkodtak. Sabine Gaudzinski-Windheuser szerint a neandervölgyiek komplex társadalmi struktúrával rendelkeztek, amely lehetővé tette a nagy volumenű vadászatok megszervezését. Továbbá a régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy tudták, hogyan őrizzék meg a zsákmány egyes részeit későbbi felhasználásra, ami bizonyítja kognitív képességeik fejlettségét.
Mindezek alapján megállapítható, hogy őseink nem primitív lények voltak, hanem intelligens, alkalmazkodóképes vadászok, akik mélyen megértették környezetüket. Az elefántok vándorlása és a neandervölgyiek találkozása remek példája annak, hogy az őskori ember hogyan élt harmóniában a természet ritmusával, miközben kifinomult stratégiákkal biztosította közössége túlélését.