Kiderült, mennyi fényre van szükségük a szobanövényeknek

A University of Maryland Extension Services szakértői szerint a szobanövények fényigénye jelentősen eltér egymástól. Míg egyes növények a közvetlen napfényben érzik magukat a legjobban, mások kifejezetten a félárnyékos helyeket kedvelik. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy megértsük az egyes növényfajok specifikus igényeit, mielőtt meghatározzuk számukra az ideális helyet otthonunkban.

A szobanövények fényigénye nagyon különböző lehet

Növények és a fényerő mérése

A növények számára szükséges fény mennyiségét általában luxban mérik a szakemberek. A közvetlen napfény körülbelül 100 000-150 000 lux fényerőt biztosít, míg egy tipikus irodai környezet mindössze 500-1000 lux értéket produkál. Következésképpen nem mindegy, hogy a lakásunk melyik sarkába helyezzük el kedvenc növényeinket.

A magas fényigényű szobanövények, mint például a kaktuszok, pozsgások vagy a paradicsom palánták, legalább hat óra közvetlen napfényt igényelnek naponta. Ezzel szemben az alacsony fényigényű növények, mint a szobapáfrány vagy a szobafilodendron, beérik a szórt, közvetett megvilágítással is. A University of Maryland Extension Services kutatásai rámutattak arra, hogy a legtöbb háztartásban a fényhiány a leggyakoribb probléma, ami a növények sárgulásához és lassú növekedéséhez vezet.

Hogyan gondoskodjunk az optimális megvilágításról?

Az ideális fény megteremtése nem feltétlenül igényel bonyolult megoldásokat. Mindenekelőtt érdemes felmérni lakásunk tájolását és az ablakok elhelyezkedését. A déli fekvésű ablakok biztosítják a legtöbb fényt, míg az északi ablakok inkább az árnyékkedvelő növényeknek kedveznek. Ennek megfelelően válasszuk ki növényeink helyét.

Amennyiben lakásunk természetes fényben szegény, a mesterséges megvilágítás is kiváló alternatíva lehet. A növénynevelő lámpák, különösen a LED-es változatok, képesek pótolni a hiányzó napfényt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a mesterséges fény nem helyettesíti teljes mértékben a természetes napfényt, ezért a kettő kombinációja gyakran a legjobb megoldás. Továbbá a növények rendszeres forgatása biztosítja, hogy minden oldaluk egyenletesen kapja a fényt.