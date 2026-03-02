Egy betegség, ami egész életre szólhat – most először változhat meg minden

A nyitott gerinc (spina bifida) diagnózisa sok család számára drámai fordulópont. A rendellenességben a gerincvelő egy része a magzat hátán nyitva marad, ami gyakran egész életen át tartó mozgás- és idegrendszeri problémákhoz vezet. Amikor egy amerikai kismama, Michelle Johnson a terhessége 20. hetében megtudta, hogy születendő gyermekénél a betegség súlyos formája alakult ki, egy kísérleti klinikai vizsgálat adott neki új reményt. A kutatók nemcsak műtéttel zárták volna be a gerinc sérülését még a születés előtt, hanem őssejtekkel is segítették volna a gyógyulást — egy olyan megközelítéssel, amely korábban csak állatkísérletekben bizonyult sikeresnek. Négy évvel később a kisfiú egészségesnek tűnik, és egyike annak a hat gyermeknek, akiknek adatai az új tanulmányban szerepelnek.

A nyitott gerinccel született gyermekek sok esetben később sem tudnak önállóan járni az őssejtes kezelés nélkül, hiába a magzati gerinczáró műtét

Fotó: GS VISUALS / Connect Images

Miért különösen súlyos a nyitott gerinc?

A spina bifida az úgynevezett velőcsőzáródási rendellenességek közé tartozik, amikor a magzati gerinc nem fejlődik megfelelően. Bár a folsav szedése sok esetben megelőzheti a problémát, világszerte még mindig évente mintegy félmillió újszülöttet érint. A legsúlyosabb forma, a myelomeningocele esetében folyadék halmozódik fel az agyban, és a gerincvelő folyamatos károsodása alakul ki. Ez mozgáskorlátozottsághoz, idegrendszeri problémákhoz, valamint bél- és hólyagműködési zavarokhoz vezethet. Korábban a műtétet születés után végezték el, ám egy 2011-es áttörést hozó vizsgálat kimutatta, hogy a méhen belüli beavatkozás jelentősen javítja az esélyeket. Ennek ellenére sok gyermek később sem tud önállóan járni.

Hogyan segíthetnek az őssejtek?

A kutatást a Kaliforniai Egyetem (UC Davis) sebészei és orvosbiológiai kutatói vezették. A kezelés során méhlepényből származó mezenchimális őssejteket (MSC) alkalmaztak, amelyeket adományozott placentaszövetből állítottak elő. Korábbi laboratóriumi és állatkísérletek azt mutatták, hogy ezek a sejtek képesek megvédeni az idegsejteket és serkenteni növekedésüket. Bárányokon végzett vizsgálatokban az őssejteket egy speciális, fehérjékből álló tapaszba ágyazva helyezték a gerincseb fölé a műtét során, ami javította a születés utáni mozgásképességet. Az új klinikai vizsgálatban hat, 24–26 hetes terhes nő vett részt, akiknél a magzatnál súlyos nyitott gerincet diagnosztizáltak. A sebészek a gerinc lezárása előtt minden esetben elhelyezték az őssejtes tapaszt.