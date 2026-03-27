A NASA olyasmire készül, ami eddig senkinek sem sikerült

A SWOT műhold (Surface Water and Ocean Topography) új módszerrel vizsgálja az óceánok mélyét. A kutatás célja, hogy 2030-ig teljesen elkészüljön a minden eddiginél pontosabb térkép a tengerfenékről, ami alapjaiban változtathatja meg a tudományos és ipari alkalmazásokat.

Műhold segítségével a gravitációs tömegvonzás jelenségét kihasználva térképezik fel az óceánok aljzatát

Hogyan térképezik fel az óceánok mélyét az űrből?

A NASA és a francia CNES közös műholdja, a SWOT nem „látja” a tengerfeneket közvetlenül, hanem a gravitáció hatását méri. A nagyobb tömegű képződmények – például víz alatti hegyek – a nagyobb tömeg gravitációja miatt enyhén megemelik a vízfelszínt.

Ezeket a minimális eltéréseket a műhold rendkívül pontosan érzékeli, és ebből következtet a mélyben található felszínformákra.

A módszer különlegessége, hogy fényviszonyoktól függetlenül működik, és globális lefedettséget biztosít.

Miben jobb ez a korábbi módszereknél?

Korábban a tengerfenék feltérképezése főként hajókról végzett szonáros mérésekkel történt, ami lassú és költséges folyamat. A SWOT viszont 21 nap alatt a Föld felszínének mintegy 90 százalékát képes lefedni. A technológia ráadásul kisebb képződményeket is észlel: míg korábban csak az 1 kilométernél magasabb víz alatti hegyeket lehetett azonosítani, most már ezek felénél kisebbek is kimutathatók.

Ez akár meg is duplázhatja az ismert tenger alatti hegyek számát.

Miért fontos az óceán fenekének feltérképezése?

A részletes térképek nem csak tudományos szempontból értékesek.

Segítenek a hajózási útvonalak optimalizálásában,

kábelek lefektetésében,

valamint a potenciális veszélyek azonosításában.

Emellett kulcsfontosságúak az óceáni áramlatok és az ökoszisztémák megértésében, sőt a lemeztektonikai folyamatok vizsgálatában is.

Mikor lesz teljes a kép?

A kutatók már összegyűjtötték a szükséges adatok nagy részét, és jelenleg a mélységi modellek finomításán dolgoznak. A cél, hogy a műholdas adatok és a hajós mérések kombinációjával 2030-ra elkészüljön a Föld teljes óceáni térképe. Bár a teljes lefedettség még időbe telik, a SWOT már most közelebb vitt minket ahhoz, hogy megértsük bolygónk egyik legkevésbé ismert területét – írja a Sky at Night Magazine.