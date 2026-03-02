Hírlevél
Valami végleg megváltozott az agyunkban

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A modern digitális világ alapvetően megváltoztatta az olvasás természetét. Míg korábban könyvekkel és újságokkal töltöttük szabadidőnket, ma a közösségi média rövid bejegyzései és a videós tartalmak uralják a figyelmünket. Következésképpen egyre nehezebb olvasás közben hosszabb szövegekre koncentrálni, még akkor is, ha tudatosan törekszünk erre.
A Healthcare szakértői felhívják a figyelmet arra is, hogy az állandó képernyőhasználat nemcsak szemünket, hanem agyunk működését is befolyásolja. A fragmentált információfogyasztás átprogramozza gondolkodásunkat, így amikor egy hosszabb könyvhöz nyúlunk, agyunk ösztönösen a gyors, felületes olvasási módba kapcsol. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy tudatosan dolgozzunk az olvasás újratanulásán. 

olvasás
Az olvasás fejleszti a mentális képességeket
Fotó: ADEK BERRY / AFP

Gyakorlati lépések az olvasási szokások visszaépítéséhez

Először is érdemes kisebb célokat kitűzni magunk elé. Ahelyett, hogy azonnal egy 500 oldalas regénybe vetnénk magunkat, kezdjük rövidebb írásokkal vagy novellakötetekkel. Így fokozatosan építhetjük vissza koncentrációnkat és állóképességünket anélkül, hogy elkeserednénk vagy feladnánk.

Másodszor, hozzunk létre egy olvasásbarát környezetet otthonunkban. Kapcsoljuk ki az értesítéseket, tegyük el a telefont, és keressünk egy kényelmes, nyugodt sarkot, ahol zavartalanul merülhetünk el a szövegben. Ráadásul hasznos lehet naponta ugyanabban az időpontban olvasni, hiszen a rutinok hatékonyan segítenek új szokások kialakításában. Akár reggel a kávé mellé, akár este lefekvés előtt – válasszunk egy időpontot, és tartsuk is be következetesen.

Az olvasás mentális és fizikai egészségügyi előnyei

Tudományos kutatások sora bizonyítja, hogy a rendszeres olvasás számtalan pozitív hatással bír mentális egészségünkre. Ugyanis csökkenti a stresszt, javítja a memóriát és lassítja az életkorral járó kognitív hanyatlást. Továbbá az olvasás fejleszti empátiánkat azáltal, hogy különböző karakterek perspektíváját megismerhetjük. 

Emellett a Healthcare kutatások kimutatták, hogy az olvasás konkrét fizikai előnyökkel is jár. Például javítja az alvásminőséget, különösen ha papíralapú könyveket olvasunk lefekvés előtt képernyő helyett. Így nemcsak szellemi, hanem testi jóllétünket is támogathatjuk ezzel az egyszerű, mégis hatékony tevékenységgel. Mindemellett az olvasás segít fenntartani agyi plaszticitásunkat és megőrizni mentális élességünket idősebb korunkban is.

Technika és olvasás: barátok vagy ellenségek?

Végül fontos megemlíteni, hogy a technika nem feltétlenül ellensége az olvasásnak. Valójában az e-könyv olvasók és olvasási alkalmazások segíthetnek visszatalálni az irodalomhoz. Lehetőséget kínálnak arra, hogy mindig legyen nálunk olvasnivaló, bárhol is járjunk, miközben testreszabhatjuk a betűméretet és a háttérvilágítást.

Azonban fontos tudatosan kezelni ezeket az eszközöket. Válasszunk olyan alkalmazásokat, amelyek minimalizálják a figyelemelterelést és nem bombáznak értesítésekkel. Összességében a kulcs az egyensúly megtalálása: használjuk a technológia előnyeit, de ne hagyjuk, hogy az megakadályozzon bennünket az elmélyült, koncentrált olvasásban.

 

