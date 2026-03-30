Ettől az optikai illúziótól kikészülhet az agyunk

Az észlelés tudománya számtalan meglepetést tartogat számunkra. Amikor egy egyszerű kép képes megtéveszteni az agyunkat, rádöbbenünk, hogy a látás messze nem olyan megbízható, mint gondolnánk. Az optikai illúzió felismerése nemcsak izgalmas tudományos kutatásokhoz vezet, hanem gyakorlati alkalmazásokkal is rendelkezik a művészettől kezdve az orvostudományig.

Megfejtették a "lila pőtty" optikai illúziót

A kutatók legújabb vizsgálatai között különösen figyelemre méltó Hinnerk Schulz-Hildebrandt német tudós munkássága, aki a kék pöttyök illúziójával kapcsolatban tett jelentős felfedezéseket. A kutató és csapata bebizonyította, hogy az agyunk hajlamos „kitölteni" a hiányzó információkat, még akkor is, ha azok valójában nem léteznek. Következésképpen a vizuális rendszerünk aktívan részt vesz abban, hogy koherens képet alkosson a világról.

Hinnerk Schulz-Hildebrandt kísérletei során résztvevőknek különböző mintázatokat mutattak, amelyekben kék pöttyök jelentek meg vagy tűntek el. A képen is látható illúzió, amelyet nemrégiben publikáltak a Perception folyóiratban, kilenc lila pontot tartalmaz kék háttér előtt. Amikor azok, akik teljes színlátással rendelkeznek, egyetlen pöttyre fókuszálnak, az lilábbnak tűnik, míg a többi kékre vált. A hatás még feltűnőbb, ha kicsit elfordítjuk a fejünket.

Az optikai illúzió tudományos háttere

Az optikai illúzió jelensége mögött komplex neurológiai folyamatok húzódnak meg. Először is, a szemünk által felvett információk az agyba jutva számos feldolgozási szakaszon mennek keresztül. Ennek során az agy összeveti a látott képet korábbi tapasztalatainkkal és elvárásainkkal. Mindazonáltal ez a folyamat hibákhoz vezethet, különösen akkor, ha a beérkező információk ellentmondásosak vagy hiányosak.

A lila pöttyök illúziója tökéletes példa arra, hogyan működik ez a mechanizmus a gyakorlatban. Az agy megpróbálja „megjósolni", mit kellene látnunk, és ennek megfelelően módosítja az észlelésünket. Ezért van az, hogy azonos képet különböző emberek másként láthatnak, sőt ugyanaz a személy is eltérően észlelheti különböző időpontokban.