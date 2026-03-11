Megint olyat alkottak a kínai kutatók, amitől mindenkinek eláll a lélegzete

A Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói jelentős áttörést értek el az időmérés technológiájában. A fejlesztett stroncium optikai rácsóra stabilitása és bizonytalansága is meghaladja a 10⁻¹⁹ szintet, ami új lehetőségeket nyit a precíziós mérések és a modern technológiák számára. Az eredményeket a Metrologia tudományos folyóiratban publikálták.

Az új kínai optikai óra a világegyetem történetét kétszer is lemérné anélkül, hogy egy másodpercet tévedne

Fotó: ED MARTI / Dr. Ed Marti

Az óra, amely szinte soha nem téved

Az optikai atomórák jelenleg a világ legpontosabb időmérő eszközei. Működésük azon alapul, hogy az atomok elektronjai meghatározott energiaszintek között ugranak, és ezek az átmenetek rendkívül stabil fényfrekvenciát hoznak létre. Az új fejlesztésű stroncium optikai rácsóra stabilitása és bizonytalansága is elérte a 10⁻¹⁹ pontossági szintet. Ez azt jelenti, hogy az eszköz nagyjából 30 milliárd év alatt tévedne egyetlen másodpercet, ami jóval hosszabb idő, mint az univerzum jelenlegi kora.

Nemcsak időmérésre használható

Az ilyen pontosságú órák nemcsak az idő mérésére szolgálnak. Nagyon fontos szerepük lehet például

a műholdas navigációs rendszerekben,

a telekommunikációban vagy

a precíz tudományos mérésekben.

Az extrém pontosság lehetővé teheti a gravitációs potenciál vagy a tengerszint feletti magasság milliméteres pontosságú mérését is. Ez segíthet például a földkéreg deformációjának, a talajvíz változásainak vagy akár a vulkáni aktivitásnak a megfigyelésében.

Új eszköz lehet az alapkutatásban

Az ilyen optikai órák a fizika alapvető törvényeinek vizsgálatában is fontos szerepet kaphatnak. Segíthetnek például az általános relativitáselmélet tesztelésében, vagy akár gravitációs hullámok és a sötét anyag kimutatásában. A kutatók szerint a most bemutatott technológia utat nyithat hordozható vagy akár űrben működő optikai órák fejlesztéséhez is. Ez a jövőben hozzájárulhat egy rendkívül pontos, globális időmérési rendszer kialakításához - jelent meg a PHYS.ORG oldalon.