Aggódik az öregedés miatt? Jobb, ha felhagy vele, bajt okozhat

Az öregedéstől való félelem sok ember számára ismerős érzés — legyen szó betegségtől, fizikai hanyatlástól vagy az önállóság elvesztésétől való aggodalomról. A New York-i Egyetem (NYU) kutatói most arra jutottak, hogy ezek az érzések nem csupán pszichológiai jelenségek lehetnek, kapcsolatban állhatnak a szervezet mérhető biológiai öregedési folyamataival is. A Psychoneuroendocrinology folyóiratban megjelent tanulmány szerint azoknál a nőknél, akik erősebben szoronganak az öregedés miatt, gyorsabb sejtszintű öregedés jelei mutatkoztak.

A kutatók szerint a tartós aggodalom – különösen az öregedéssel járó egészségi állapot romlásától való félelem - a szervezet biológiai öregedését is felgyorsíthatja

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Több száz nő sejtszintű öregedését vizsgálták

A kutatásban 726 nő adatait elemezték. Egyrészt a Midlife in the United States (MIDUS) nevű hosszú távú vizsgálat keretein belül kérdőívekben számoltak be arról, mennyire aggódnak az öregedéssel kapcsolatos különböző tényezők — például a külső megjelenés változása, az egészségromlás vagy a termékenység elvesztése — miatt. Másrészt a kutatók vérminták elemzésével úgynevezett „epigenetikai órák” alkalmazásával a biológiai öregedés két jellemzőjét két módszerrel sejtszinten mérték: az egyik módszer az öregedés sebességét (DunedinPACE), a másik a szervezetben idővel felhalmozódó biológiai károsodást (GrimAge2) becsülte meg. Az eredmények szerint azoknál a résztvevőknél, akik nagyobb mértékű öregedési szorongásról számoltak be, gyorsabb epigenetikai öregedés volt kimutatható.

Nem minden félelem hat ugyanúgy

A vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása az volt, hogy nem minden öregedéssel kapcsolatos aggodalom mutatott kapcsolatot a biológiai változásokkal. A legerősebb összefüggést az egészségi állapot romlásától való félelem mutatta. Ezzel szemben a külső megjelenéssel vagy a termékenységgel kapcsolatos aggodalmak különösebben nem álltak kapcsolatban a sejtszintű öregedéssel. A kutatók szerint ennek oka az lehet, hogy az egészséggel kapcsolatos félelmek tartósabbak és mélyebben beágyazódnak a mindennapi gondolkodásba, míg a külső megjelenéssel kapcsolatos aggodalmak idővel enyhülhetnek.

Miért érintheti különösen a nőket?

A kutatók úgy vélik, a nők különösen érzékenyek lehetnek az öregedéssel kapcsolatos szorongásra. A társadalmi elvárások, a fiatalság hangsúlyozása, valamint a termékenységgel és családi szerepekkel kapcsolatos kérdések mind növelhetik a középkorú nők stresszterhelését. Sokan egyszerre több szerepben is helytállnak — például idősödő szülőkről gondoskodnak, miközben saját egészségük jövője miatt is aggódnak. Ezért is koncentrált a kutatás első lépésben a nőkre.