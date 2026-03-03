Aggódik az öregedés miatt? Jobb, ha felhagy vele, bajt okozhat

Az öregedéstől való félelem sok ember számára ismerős érzés — legyen szó betegségtől, fizikai hanyatlástól vagy az önállóság elvesztésétől való aggodalomról. A New York-i Egyetem (NYU) kutatói most arra jutottak, hogy ezek az érzések nem csupán pszichológiai jelenségek lehetnek, kapcsolatban állhatnak a szervezet mérhető biológiai öregedési folyamataival is. A Psychoneuroendocrinology folyóiratban megjelent tanulmány szerint azoknál a nőknél, akik erősebben szoronganak az öregedés miatt, gyorsabb sejtszintű öregedés jelei mutatkoztak.
Több száz nő sejtszintű öregedését vizsgálták
A kutatásban 726 nő adatait elemezték. Egyrészt a Midlife in the United States (MIDUS) nevű hosszú távú vizsgálat keretein belül kérdőívekben számoltak be arról, mennyire aggódnak az öregedéssel kapcsolatos különböző tényezők — például a külső megjelenés változása, az egészségromlás vagy a termékenység elvesztése — miatt. Másrészt a kutatók vérminták elemzésével úgynevezett „epigenetikai órák” alkalmazásával a biológiai öregedés két jellemzőjét két módszerrel sejtszinten mérték: az egyik módszer az öregedés sebességét (DunedinPACE), a másik a szervezetben idővel felhalmozódó biológiai károsodást (GrimAge2) becsülte meg. Az eredmények szerint azoknál a résztvevőknél, akik nagyobb mértékű öregedési szorongásról számoltak be, gyorsabb epigenetikai öregedés volt kimutatható.
Nem minden félelem hat ugyanúgy
A vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása az volt, hogy nem minden öregedéssel kapcsolatos aggodalom mutatott kapcsolatot a biológiai változásokkal. A legerősebb összefüggést az egészségi állapot romlásától való félelem mutatta. Ezzel szemben a külső megjelenéssel vagy a termékenységgel kapcsolatos aggodalmak különösebben nem álltak kapcsolatban a sejtszintű öregedéssel. A kutatók szerint ennek oka az lehet, hogy az egészséggel kapcsolatos félelmek tartósabbak és mélyebben beágyazódnak a mindennapi gondolkodásba, míg a külső megjelenéssel kapcsolatos aggodalmak idővel enyhülhetnek.
Miért érintheti különösen a nőket?
A kutatók úgy vélik, a nők különösen érzékenyek lehetnek az öregedéssel kapcsolatos szorongásra. A társadalmi elvárások, a fiatalság hangsúlyozása, valamint a termékenységgel és családi szerepekkel kapcsolatos kérdések mind növelhetik a középkorú nők stresszterhelését. Sokan egyszerre több szerepben is helytállnak — például idősödő szülőkről gondoskodnak, miközben saját egészségük jövője miatt is aggódnak. Ezért is koncentrált a kutatás első lépésben a nőkre.
A mentális és a testi egészség szoros kapcsolata
A kutatás újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a mentális és fizikai egészség szorosan összefonódik, még ha a gyakorlatban gyakran külön is kezelik őket. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák: a vizsgálat egyetlen időpont adatait elemzi, ezért nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot.
- Az sem zárható ki, hogy bizonyos szokások — például a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás — közvetítő szerepet játszanak, mivel ezek figyelembevételével az összefüggés gyengült.
Új kérdések az öregedés társadalmi oldaláról
A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az öregedéssel kapcsolatos szorongás mérhető és akár befolyásolható pszichológiai tényező lehet, amely hatással van az egészségre. A jövőbeli vizsgálatok célja annak feltárása, hogyan befolyásolja hosszú távon az öregedéstől való félelem a szervezet működését, és miként lehet támogatni azokat, akik erős szorongást élnek meg ezzel kapcsolatban. A tanulmány egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy az öregedés nem csupán biológiai folyamat, hanem társadalmi és pszichológiai élmény is — amelyet az egyéni tapasztalatok, normák és emberi kapcsolatok egyaránt alakítanak - jelent meg a Science Daily oldalán.