Nem elkerülhetetlen az időskori hanyatlás, állítják a kutatók

A kutatás középpontjában az a kérdés áll, hogy valóban elkerülhetetlen-e az időskori hanyatlás, vagy inkább társadalmi elvárásaink és hozzáállásunk formálja azt. Levy és csapata évtizedeken át követte nyomon idősebb felnőttek ezreit, és megdöbbentő mintákat fedezett fel. Következésképpen a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az öregedésről alkotott nézeteink közvetlenül befolyásolják egészségünket és életminőségünket.

A pozitív hozzáállás az öregedéshez lassíthatja az öregkori hanyatlást

Fotó: KICKA / Connect Images

Hogyan alakítja az attitűd az öregedést?

Az egyik legfontosabb felfedezés az, hogy az öregedésről alkotott pozitív elképzelések jelentősen javíthatják az idősebb emberek egészségi állapotát. A Yale kutatócsoport kimutatta, hogy azok az idősebb személyek, akik optimistábban tekintenek saját öregedésükre, jobb fizikai funkciókat mutatnak, tovább élnek, és nagyobb valószínűséggel gyógyulnak fel súlyos betegségekből. Ezenkívül ezek az egyének kevésbé hajlamosak demencia kialakulására is.

A mechanizmus mögött az húzódik meg, hogy negatív sztereotípiák stresszt okoznak, ami gyulladást és sejtkárosodást eredményez a szervezetben. Emellett a pesszimista idősek gyakran lemondanak az egészséges szokásokról, mint a testmozgás vagy az orvosi ellátás igénybevétele, mivel úgy érzik, hogy a hanyatlás úgyis elkerülhetetlen. Ugyanakkor a pozitív hozzáállással rendelkező emberek aktívabbak maradnak, proaktívan gondoskodnak egészségükről, és erősebb társadalmi kapcsolatokat ápolnak.

Társadalmi felelősség: mit tehetünk a változásért?

Levy professzor kutatása rámutat arra, hogy nemcsak egyéni, hanem társadalmi szintű változásra is szükség van. A médiában, az egészségügyben és a mindennapi beszélgetésekben gyakran használunk negatív sztereotípiákat az idősekkel kapcsolatban. Ezek a mindennapos üzenetek fokozatosan beépülnek az idősebb emberek önképébe, és önbeteljesítő jóslatként működnek.

Ennek következtében kulcsfontosságú, hogy tudatosan változtassuk meg az öregedésről szóló társalgást. A Yale Egyetem kutatócsoportja konkrét intervenciókat is kidolgozott: pozitív öregedési üzenetek megjelenítése, sztereotípiák tudatosítása, és az idősek hozzájárulásainak elismerése. Továbbá az egészségügyi szakemberek képzése is elengedhetetlen, hogy ne írjanak automatikusan minden problémát az életkor számlájára.