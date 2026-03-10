Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Galata-Liverpool ÉLŐ

Szoboszlai isztambuli gólpasszát elvette a videobíró

öregedés

Nem elkerülhetetlen az időskori hanyatlás, állítják a kutatók

6 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Régóta úgy gondoljuk, hogy az öregedéssel együtt jár a fizikai és mentális képességek elkerülhetetlen romlása. Ez a nézet mélyen gyökerezik kultúránkban, és gyakran lemondáshoz vezet. Most azonban egy áttörő kutatás megkérdőjelezi ezt a determinisztikus szemléletet. Becca R. Levy, a Yale Egyetem professzora vezetésével végzett tanulmány forradalmi megközelítést kínál az öregedés megértéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
öregedéskutatásidőskori hanyatlás

A kutatás középpontjában az a kérdés áll, hogy valóban elkerülhetetlen-e az időskori hanyatlás, vagy inkább társadalmi elvárásaink és hozzáállásunk formálja azt. Levy és csapata évtizedeken át követte nyomon idősebb felnőttek ezreit, és megdöbbentő mintákat fedezett fel. Következésképpen a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az öregedésről alkotott nézeteink közvetlenül befolyásolják egészségünket és életminőségünket. 

öregedés Elderly couple embracing lovingly on a rocky beach with ocean in the background. Kepaniwai Park, Wailuku, Hawaii (Photo by Kicka / Connect Images via AFP)
A pozitív hozzáállás az öregedéshez lassíthatja az öregkori hanyatlást
Fotó: KICKA / Connect Images

Hogyan alakítja az attitűd az öregedést?

Az egyik legfontosabb felfedezés az, hogy az öregedésről alkotott pozitív elképzelések jelentősen javíthatják az idősebb emberek egészségi állapotát. A Yale kutatócsoport kimutatta, hogy azok az idősebb személyek, akik optimistábban tekintenek saját öregedésükre, jobb fizikai funkciókat mutatnak, tovább élnek, és nagyobb valószínűséggel gyógyulnak fel súlyos betegségekből. Ezenkívül ezek az egyének kevésbé hajlamosak demencia kialakulására is. 

A mechanizmus mögött az húzódik meg, hogy negatív sztereotípiák stresszt okoznak, ami gyulladást és sejtkárosodást eredményez a szervezetben. Emellett a pesszimista idősek gyakran lemondanak az egészséges szokásokról, mint a testmozgás vagy az orvosi ellátás igénybevétele, mivel úgy érzik, hogy a hanyatlás úgyis elkerülhetetlen. Ugyanakkor a pozitív hozzáállással rendelkező emberek aktívabbak maradnak, proaktívan gondoskodnak egészségükről, és erősebb társadalmi kapcsolatokat ápolnak.

Társadalmi felelősség: mit tehetünk a változásért?

Levy professzor kutatása rámutat arra, hogy nemcsak egyéni, hanem társadalmi szintű változásra is szükség van. A médiában, az egészségügyben és a mindennapi beszélgetésekben gyakran használunk negatív sztereotípiákat az idősekkel kapcsolatban. Ezek a mindennapos üzenetek fokozatosan beépülnek az idősebb emberek önképébe, és önbeteljesítő jóslatként működnek.

Ennek következtében kulcsfontosságú, hogy tudatosan változtassuk meg az öregedésről szóló társalgást. A Yale Egyetem kutatócsoportja konkrét intervenciókat is kidolgozott: pozitív öregedési üzenetek megjelenítése, sztereotípiák tudatosítása, és az idősek hozzájárulásainak elismerése. Továbbá az egészségügyi szakemberek képzése is elengedhetetlen, hogy ne írjanak automatikusan minden problémát az életkor számlájára.

A kutatás gyakorlati következményei messzemenőek. Iskoláinkban, munkahelyeinken és közösségeinkben is hangsúlyozni kell az öregedés pozitív aspektusait: a bölcsességet, a tapasztalatot és a folyamatos fejlődés lehetőségét. Mindezek mellett fontos, hogy az idősebb generáció is kapjon eszközöket a negatív öngondolatok felismerésére és átkeretezésére. 

Új perspektíva: az öregedés mint lehetőség

Összegzésképpen, Becca R. Levy úttörő munkája bizonyítja, hogy az időskori hanyatlás nem biológiai végzet, hanem jelentős mértékben befolyásolható. Ez a felismerés reményt kínál mindannyiunk számára. Ahelyett, hogy félelemmel tekintenénk az öregedésre, lehetőséget láthatunk benne a folyamatos növekedésre és beteljesedésre.

Végeredményben a legfontosabb üzenet az, hogy választhatunk.

  • Választhatjuk a pozitív hozzáállást, amely nemcsak éveket ad az életünkhöz, hanem életet az éveinkhez.
  • A változás mindannyiunknál kezdődik: a saját gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!