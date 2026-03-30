Mégsem felesleges a multivitamin? Eddig nem ismert hatása van a testre

A Brigham and Women’s Hospital és több más intézmény szakemberei egy nagyszabású vizsgálat keretében keresték a választ arra, miként mutatkozik meg a szervezetünkben a vitaminok szedése. Az eddigi eredmények alapján valóban lehetséges az öregedés lassítása, hiszen az étrend-kiegészítők hatására a sejtek biológiai mutatói fiatalosabb képet festettek. Ahogy Howard Sesso, a tanulmány egyik szerzője is rávilágított: a hosszabb élet elérése mellett a jobb életminőség megőrzése legalább ennyire fontos - írja a Gizmodo.

Az öregedés lassítása multivitaminnal is elérhető

Az öregedés lassítása és a biológiai óra kapcsolata

A tudósok a COSMOS elnevezésű klinikai vizsgálat adatait vették górcső alá. Ebben a felmérésben több mint 21 ezer, hetven év feletti felnőtt vett részt. Az alanyok egyik csoportja napi szinten multivitamint kapott, az állapotukat pedig éveken keresztül nyomon követték. A kutatók mindeközben egy nagyjából ezer fős csoporttól vérmintákat is gyűjtöttek. Ezekből a mintákból elemezték a DNS-mintázatokat, vagyis az úgynevezett epigenetikai órákat. Ez a biológiai óra képes megmutatni, hogy a szervezetünk milyen ütemben öregszik valójában.

A multivitamin hatása a gyakorlatban

A vizsgálat meglehetősen egyértelmű eredményeket hozott.

Azoknál a személyeknél, akik multivitamint szedtek, két különböző biológiai mutató is lassulást jelzett a placebót szedőkhöz képest.

Kétéves időszak alatt átlagosan 1,4, illetve 2,6 hónapos késleltetést sikerült megfigyelni. Külön érdekesség, hogy a multivitamin hatása éppen azoknál az alanyoknál bizonyult a legkifejezettebbnek, akik a vizsgálat elején a többieknél gyorsabban öregedtek. Ezek az izgalmas eredmények a Nature Medicine című tudományos folyóiratban láttak napvilágot.

A napi multivitamin szedés hatása az öregedésre és a hosszú élet esélyeire

Bár a napi multivitamin szedés hatása az öregedésre a DNS szintjén már világosan megmutatkozik, a kutatók hangsúlyozzák a további vizsgálatok fontosságát.

Pontosabban meg kell érteni, hogy ez a molekuláris szintű lassulás milyen kézzelfogható egészségügyi előnyökkel kecsegtet a mindennapok során.

A korábbi adatok ugyanakkor már igazoltak más érdemi pozitívumokat is. Kiderült például, hogy a kiegészítők javították az idősek memóriáját, ami nagyjából egy hároméves memóriaromlás-késleltetésnek felelhet meg. Mindemellett bizonyítékot találtak arra is, hogy a készítmények csökkenthetik a tüdőrák kockázatát.