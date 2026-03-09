Aggasztó hír jött a kedvelt étrend-kiegészítőről: brutálisan erősíti a rákot

A poliaminok, mint például a spermidin, minden élő sejtben megtalálható alapvető molekulák. Ezek az anyagok szabályozzák a sejtek növekedését és a fehérjék előállítását. Állatkísérletek korábban kimutatták, hogy a vegyület javíthatja az egészséget, növelheti az élettartamot, és mérsékelheti az időskori memóriaromlást. Éppen ezért ez az anyag számos vény nélkül kapható öregedésgátló étrend-kiegészítő összetevője.

A legújabb laboratóriumi kutatás szerint egy népszerű öregedésgátló étrend-kiegészítő hatóanyaga támogathatja a már kialakult daganatok terjedését.

Fotó: Google Gemini AI

A Tokiói Tudományegyetem tudósai azonban a vegyületek egy sötétebb oldalát is azonosították. Vizsgálataik alapján a poliaminok elősegítik a ráksejtek gyorsabb növekedése nevű folyamatot. A daganatok oxigén jelenlétében is a cukrok oxigén nélküli elégetésével nyernek energiát, és a poliaminok ezt a folyamatot tovább erősítik. Ezen felül megemelik egy bizonyos fehérje, az eIF5A2 szintjét, amely a ráksejtek fejlődésében játszik kritikus szerepet - írja a Science Alert.

Másként hat az öregedésgátló étrend-kiegészítő egészséges és rákos sejteknél

A molekulák hatása merőben eltérő a normál és a daganatos szövetekben. Amíg a poliaminok az egészséges sejtek esetében egy hasznos védőfehérjét aktiválnak, addig a daganatoknál a káros eIF5A2 termelődését serkentik. Amikor a kutatók kivonták a poliaminokat vagy az említett káros fehérjét a sejtekből, a daganat növekedése jelentősen lelassult. Amikor a spermidint visszapótolták, a terjedés újra felgyorsult.

Fontos kiemelni, hogy a spermidin önmagában nem okoz daganatos betegségeket.

A probléma akkor jelentkezik, ha a rák valamilyen biológiai hiba miatt már eleve kialakult. Ilyenkor a daganat képes kihasználni a poliaminok nyújtotta sejtépítő előnyöket a saját túléléséhez. Bár a jelenlegi eredmények egyelőre laboratóriumi sejttenyészetekből származnak, az új mechanizmus megértése jelentősen megnöveli a jövőbeli, hatékony rákgyógyszerek kifejlesztésének esélyét.