Döbbenetes felfedezés: titkos megavárost rejtett a föld mélye

A természet csodái gyakran rejtve maradnak a szemünk elől. Egy 2012-es kutatás során azonban a tudósok egy elhagyatott hangyaboly feltárásába kezdtek az "Ants! Nature’s Secret Power" című dokumentumfilm kedvéért. A kísérlet során feltárt óriás hangyaboly minden várakozást felülmúlt a méreteivel és az összetettségével - írja a LAD Bible.

A tudományos felfedezés során cementtel feltárt óriás hangyaboly egy lenyűgöző földalatti város.

Fotó: CHRISTOPHER PULL / ISTA

Így jött létre a földalatti óriás hangyaboly

Amikor a tudósok betont öntöttek egy hangyabolyba, egy három napig tartó folyamat vette kezdetét. Nagyon óvatosan dolgoztak, nehogy tönkretegyék ezt a páratlan földalatti várost. A lenyűgöző építmény 50 négyzetméteren terül el, és 8 méter mélyen nyúlik a föld alá. Ez az építészet a természetben valódi mestermű, amelyet a kutatók a kínai nagy falhoz hasonlítottak. A járatokat és a különböző célú kamrákat egy összetett alagútrendszer köti össze.

A rovarok még mellékutakat is építettek a gyorsabb haladás érdekében.

Brazília rejtett kincse és a hangyák ereje

Nincs egyértelműen igazolva, hogy ez a világ legnagyobb elhagyatott hangyabolya, de az biztos, hogy a méretei példátlanok. A rovarok viselkedése és hihetetlen teljesítménye mögött a hangyák ereje áll. Ezek az apró élőlények képesek a saját testsúlyuk ötvenszeresét is elbírni.

A megépítéshez a kolónia tagjainak összehangolt munkájára, egyfajta kollektív akaratra volt szükség.

Miért hagyják el a hangyák a bolyt?

Egy ilyen hatalmas építmény láttán jogosan merül fel a kérdés: miért hagyják el a hangyák a bolyt? A friss tudományos felfedezés erre is választ ad. A leggyakoribb ok a ragadozók megjelenése. Más rovarok és állatok is megtámadhatják a fészket, hogy elfogyasszák a lárvákat. Emellett a zord időjárás is komoly veszélyt jelenthet. A heves esőzések eláraszthatják a járatokat, így a fészek már nem nyújt biztonságot. Az emberi beavatkozás is zavaró tényező lehet. Ha a rovarok úgy érzik, hogy a helyszín már nem biztonságos, egyszerűen továbbállnak, és új otthont keresnek.