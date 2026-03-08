Megpróbálta megviccelni a szunyókáló nőstény oroszlánt; ami utána jött, az vérfagyasztó

Az oroszlánok (Panthera leo) Afrika legnagyobb ragadozói közé tartoznak, társas életmódjuk miatt különleges helyet foglalnak el a nagymacskák között. A Dél-Afrikában található Kruger Nemzeti Park az egyik legfontosabb élőhelyük, ahol több ezer egyed él úgynevezett falkákban. Egy falka általában rokon nőstényekből, azok kölykeiből és néhány domináns hímből áll. A nőstények közösen vadásznak – főként nagy testű patás állatokra, például zebrákra vagy gnúkra – , míg a hímek elsősorban a terület védelmét biztosítják.

Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Az oroszlánok párzási szokásai

Az oroszlánok párzási szokásai különösen intenzívek. Amikor a nőstény tüzel, a pár gyakran elkülönül a falkától, és 2-4 napon át gyakran párosodik. Maga a párzás rövid ideig tart, de akár 15-30 percenként ismétlődhet. Ez a gyakoriság növeli a megtermékenyítés esélyét. A nőstények néha több hímmel is párosodnak, ami genetikai szempontból előnyös lehet az utódok számára. A vemhesség nagyjából 110 napig tart, és általában 1-4 kölyök születik. A kölykök az első hetekben rejtett helyen maradnak, majd később csatlakoznak a falkához, ahol több nőstény közösen gondoskodik róluk.

Amikor a nőstény nem tüzel, akkor nem érdemes a hím oroszlánnak lopakodva megkörnyékeznie. Nézze meg a videót:



