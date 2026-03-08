Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

oroszlán

Megpróbálta megviccelni a szunyókáló nőstény oroszlánt; ami utána jött, az vérfagyasztó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi, emberek sem szeretjük, ha megzavarnak minket álmunkban. Nem csoda, hogy a videó nőstény oroszlánja sem veszi jó néven, amikor párja szunyókálás közben lopakodik hozzá– és mindez a Kruger Nemzeti Parkban az autós szafari turistái szeme láttára történik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oroszlánkruger nemzeti parkpárzási szokások

Az oroszlánok (Panthera leo) Afrika legnagyobb ragadozói közé tartoznak, társas életmódjuk miatt különleges helyet foglalnak el a nagymacskák között. A Dél-Afrikában található Kruger Nemzeti Park az egyik legfontosabb élőhelyük, ahol több ezer egyed él úgynevezett falkákban. Egy falka általában rokon nőstényekből, azok kölykeiből és néhány domináns hímből áll. A nőstények közösen vadásznak – főként nagy testű patás állatokra, például zebrákra vagy gnúkra – , míg a hímek elsősorban a terület védelmét biztosítják.

Az oroszlánok falkákban élnek, egy falka általában rokon nőstényekből, azok kölykeiből és néhány domináns hímből áll
Az oroszlánok falkákban élnek, egy falka általában rokon nőstényekből, azok kölykeiből és néhány domináns hímből áll
Fotó: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Az oroszlánok párzási szokásai

Az oroszlánok párzási szokásai különösen intenzívek. Amikor a nőstény tüzel, a pár gyakran elkülönül a falkától, és 2-4 napon át gyakran párosodik. Maga a párzás rövid ideig tart, de akár 15-30 percenként ismétlődhet. Ez a gyakoriság növeli a megtermékenyítés esélyét. A nőstények néha több hímmel is párosodnak, ami genetikai szempontból előnyös lehet az utódok számára. A vemhesség nagyjából 110 napig tart, és általában 1-4 kölyök születik. A kölykök az első hetekben rejtett helyen maradnak, majd később csatlakoznak a falkához, ahol több nőstény közösen gondoskodik róluk.

  • Amikor a nőstény nem tüzel, akkor nem érdemes a hím oroszlánnak lopakodva megkörnyékeznie. Nézze meg a videót:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!