hagyományos kínai

Kiderülhet az igazság: valóban működik a hagyományos kínai orvoslás?

Kína új szabályozással venné górcső alá a hagyományos gyógyászat egyik vitatott területét. A változások célja, hogy az orvoslás ezen ága is megfeleljen a modern tudományos elvárásoknak.
A kínai hatóságok olyan irányelveket készítettek elő, amelyek alapjaiban változtathatják meg a több ezer éves múltra épülő hagyományos kínai orvoslás (TCM) egy speciális területét. Az intravénás és intramuszkuláris injekciók gyártóinak most először kell részletesen igazolniuk, hogy termékeik valóban hatékonyak és biztonságosak.

Fotó: SI HONG / Imaginechina

Miért kerül az orvoslás fókuszába a hagyományos injekciók kérdése?

Az új szabályozást a kínai Nemzeti Gyógyszerfelügyelet (NMPA) és más állami szervek dolgozták ki, válaszul a TCM-injekciók körüli egyre növekvő aggályokra. 

Ezeket a készítményeket az 1940-es és 50-es évektől használják: amikor Kína nem jutott modern gyógyszerekhez, töményebb mennyiségben injekciók formájában kezdték használni a több ezer éve csak szájon át szedett hagyományos kínai orvoslás szereit.

Az injekciók hatásosságát alátámasztó bizonyítékok azonban gyakran hiányosak, a biztonságuk pedig nem mindig egyértelmű. Az injekcók piaca egykor hatalmas volt: 2016-ban mintegy 3 milliárd dollárt ért, ám a mellékhatásokról és halálesetekről szóló jelentések után 2023-ra nagyjából a felére zsugorodott.

Milyen bizonyítékokat kell bemutatniuk a gyártóknak?

Az új előírások szerint olyan klinikai adatokat kell szolgáltatniuk a gyártóknak, amelyek igazolják termékeik hatásosságát és biztonságát. Ez történhet korábbi vizsgálatok, forgalomba hozatal utáni adatok vagy új placebo-kontrollos klinikai vizsgálatok alapján. 

Emellett azt is be kell mutatniuk a gyártóknak, hogy pontosan hogyan hatnak ezek a készítmények a szervezetben. A hagyományos szerek gyakran több tucat hatóanyagot is tartalmaznak, és működésük mechanizmusa nem mindig tisztázott.

 Szakértők szerint a jelenlegi készítmények körülbelül egyharmada képes lehet már most megfelelni az új követelményeknek, míg egy másik harmad esetében várhatóan nem lesz elegendő bizonyíték a hatásosságra vagy  a biztonságra.

Mit jelent ez a hagyományos kínai orvoslás jövőjére nézve?

A szabályozás jelentős szemléletváltást jelez: a több ezer éves hagyományokra épülő rendszernek egyre inkább alkalmazkodnia kell a modern tudományos elvárásokhoz. 

A cél nem a hagyományos készítmények kiszorítása, hanem azok tudományos megalapozása. Egyes kutatók abban bíznak, hogy a vizsgálatok új gyógyszerhatóanyagok felfedezéséhez is vezethetnek,

hasonlóan az artemisininhez, amely egy hagyományos növényből származik, és ma már a malária kezelésének alapköve. A végleges szabályozás várhatóan hamarosan megszületik, és alapjaiban alakíthatja át, hogyan illeszkedik a hagyományos gyógyászat a modern orvoslás rendszerébe - írja a Science Magazine.

 

