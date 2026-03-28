Kiderülhet az igazság: valóban működik a hagyományos kínai orvoslás?

A kínai hatóságok olyan irányelveket készítettek elő, amelyek alapjaiban változtathatják meg a több ezer éves múltra épülő hagyományos kínai orvoslás (TCM) egy speciális területét. Az intravénás és intramuszkuláris injekciók gyártóinak most először kell részletesen igazolniuk, hogy termékeik valóban hatékonyak és biztonságosak.
Miért kerül az orvoslás fókuszába a hagyományos injekciók kérdése?
Az új szabályozást a kínai Nemzeti Gyógyszerfelügyelet (NMPA) és más állami szervek dolgozták ki, válaszul a TCM-injekciók körüli egyre növekvő aggályokra.
Az injekciók hatásosságát alátámasztó bizonyítékok azonban gyakran hiányosak, a biztonságuk pedig nem mindig egyértelmű. Az injekcók piaca egykor hatalmas volt: 2016-ban mintegy 3 milliárd dollárt ért, ám a mellékhatásokról és halálesetekről szóló jelentések után 2023-ra nagyjából a felére zsugorodott.
Milyen bizonyítékokat kell bemutatniuk a gyártóknak?
Az új előírások szerint olyan klinikai adatokat kell szolgáltatniuk a gyártóknak, amelyek igazolják termékeik hatásosságát és biztonságát. Ez történhet korábbi vizsgálatok, forgalomba hozatal utáni adatok vagy új placebo-kontrollos klinikai vizsgálatok alapján.
Emellett azt is be kell mutatniuk a gyártóknak, hogy pontosan hogyan hatnak ezek a készítmények a szervezetben. A hagyományos szerek gyakran több tucat hatóanyagot is tartalmaznak, és működésük mechanizmusa nem mindig tisztázott.
Szakértők szerint a jelenlegi készítmények körülbelül egyharmada képes lehet már most megfelelni az új követelményeknek, míg egy másik harmad esetében várhatóan nem lesz elegendő bizonyíték a hatásosságra vagy a biztonságra.
Mit jelent ez a hagyományos kínai orvoslás jövőjére nézve?
A szabályozás jelentős szemléletváltást jelez: a több ezer éves hagyományokra épülő rendszernek egyre inkább alkalmazkodnia kell a modern tudományos elvárásokhoz.
A cél nem a hagyományos készítmények kiszorítása, hanem azok tudományos megalapozása. Egyes kutatók abban bíznak, hogy a vizsgálatok új gyógyszerhatóanyagok felfedezéséhez is vezethetnek,
hasonlóan az artemisininhez, amely egy hagyományos növényből származik, és ma már a malária kezelésének alapköve. A végleges szabályozás várhatóan hamarosan megszületik, és alapjaiban alakíthatja át, hogyan illeszkedik a hagyományos gyógyászat a modern orvoslás rendszerébe - írja a Science Magazine.
Ezeket a készítményeket az 1940-es és 50-es évektől használják: amikor Kína nem jutott modern gyógyszerekhez, töményebb mennyiségben injekciók formájában kezdték használni a több ezer éve csak szájon át szedett hagyományos kínai orvoslás szereit.