A tudósok is megborzongtak: olyat találtak a világűrben, ami nem létezhetne

A felfedezés azért számít korszakalkotónak, mert a legtöbb fekete lyuk hatalmas csillagok összeomlásával születik, ám ez a példány jóval kisebb tömegű a Napunknál, ami arra utal, hogy nem csillag eredetű. Az S251112cm kódjelű jel vizsgálata során Alberto Magaraggia és Nico Cappelluti megállapították, hogy egy ilyen apró tömegű objektum létezésére az ősi fekete lyuk a legvalószínűbb magyarázat - írja a Science Alert.

A gravitációs hullámok forrása egy eddig csak elméletben létező ősi fekete lyuk lehet.

Miért különleges az ősi fekete lyuk?

A hagyományos fekete lyukak tömege a Napunk tömegének többszörösétől kezdve egészen a milliárdos nagyságrendig terjedhet. Ezzel szemben az „ősi” típusok már az univerzum születésének első másodpercében kialakulhattak a sűrű szubatomi anyagból, így akár aszteroida méretűek is lehetnek.

Eddig ezek az objektumok csupán elméleti feltételezéseken alapultak, de a mostani LIGO mérések végre kézzelfogható bizonyítékkal szolgálhatnak a létezésükre.

Megoldódhat a sötét anyag rejtélye

A kutatók úgy vélik, hogy ezek az apró, de hatalmas számban jelen lévő objektumok választ adhatnak a modern fizika egyik legnagyobb kérdésére is. Feltételezéseik szerint a láthatatlan, de a galaxisokat összetartó sötét anyag jelentős részét valójában ezek az ősidőkből maradt fekete lyukak alkothatják. Mivel nem bocsátanak ki fényt, rendkívül nehéz őket észlelni, de a téridő szövetén keltett gravitációs hullámok végül elárulták a jelenlétüket.

Hogyan bizonyíthatják az apró fekete lyukak a sötét anyag létezését?

Bár az eredmények rendkívül biztatóak, a tudósok hangsúlyozzák, hogy egyetlen jel még nem jelent teljes bizonyosságot. Ahhoz, hogy kijelenthessük, valóban megtaláltuk a világmindenség hiányzó tömegét, több hasonló eseményt kell rögzíteni a jövőben. A LIGO technológiai fejlesztései és az olyan új eszközök, mint a 2035-ben induló LISA gravitációshullám-detektor, segíthetnek véglegesen megerősíteni, hogy az világegyetemünk valóban tele van ilyen láthatatlan, ősi maradványokkal.