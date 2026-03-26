övsömör

Egy szúrás megvédhet az infarktus és a stroke ellen

Az orvostudomány időről időre meglepő összefüggéseket tár fel, amelyek alapjaiban változtatják meg a betegségmegelőzésről alkotott képünket. Egy friss kutatás most éppen ilyen forradalmi felfedezéssel szolgál: az övsömör elleni vakcina jelentősen csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ez a megállapítás különösen fontos azok számára, akik már átestek ezen a fájdalmas vírusos megbetegedésen.
A kutatók régóta gyanították, hogy kapcsolat áll fenn a vírusfertőzések és a kardiovaszkuláris problémák között. Mostanra azonban konkrét bizonyítékokkal rendelkezünk arról, hogy a megelőzés egyik kulcsa egy egyszerű oltás lehet. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az immunrendszer támogatása messze túlmutat az adott betegség (jelen esetben az övsömör) elleni védelmen.

övsömör Varicella zoster virus (VZV) particle, coloured transmission electron micrograph (TEM). VZV is a member of the Herpes virus family and causes human chickenpox and shingles. Each particle (virion) consists of a deoxyribonucleic acid (DNA) core (pink) surrounded by an icosahedral capsid (red), which is itself surrounded by an glycoprotein envelope (pale ring). Magnification: x110,000 when printed 10 centimetres wide. (Photo by HEATHER DAVIES / HDV / Science Photo Library via AFP)
Fotó: HEATHER DAVIES / HDV

Az övsömör elleni védekezés meglepő hatása

Cheng-Han Chen és kutatócsoportja átfogó vizsgálatot végzett, amelynek eredményeit az Amerikai Kardiológus Társaság 2026-os éves gyűlésén mutatták be. A tanulmány során több ezer résztvevő adatait elemezték, és megdöbbentő összefüggésekre bukkantak. Azok a páciensek, akik megkapták az övsömör elleni vakcinát, jelentősen alacsonyabb arányban szenvedtek el súlyos kardiovaszkuláris eseményeket. 

A kutatás kimutatta, hogy az oltott csoportban mind a szívinfarktus, mind a stroke előfordulási gyakorisága számottevően csökkent. Ez az eredmény azért különösen figyelemreméltó, mert egy viszonylag egyszerű és biztonságos beavatkozásról van szó. Dr. Chen hangsúlyozta, hogy az övsömör által kiváltott gyulladásos folyamatok közvetlenül károsíthatják az ereket, ezért a vírus elleni védelem egyben a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését is szolgálja. 

A gyulladás és az érrendszer kapcsolata

Az övsömör, amelyet a bárányhimlő vírusa (Varicella zoster) okoz, nem csupán fájdalmas bőrtüneteket idéz elő. A fertőzés során a szervezetben intenzív gyulladásos reakciók zajlanak, amelyek hosszú távon károsíthatják az erek falát. Következésképpen megnövekszik az érelmeszesedés, valamint a vérrögképződés kockázata is.

A vakcina azáltal, hogy megakadályozza vagy enyhíti az övsömör kialakulását, tulajdonképpen megelőzi ezeket a veszélyes gyulladásos folyamatokat. Ennélfogva az oltás nem csupán a herpesz zostert előzi meg, hanem egy dominóeffektust állít meg, amely egyébként súlyos szív- és érrendszeri szövődményekhez vezethetne. A kutatók szerint ez a felismerés paradigmaváltást hozhat a kardiovaszkuláris prevenció területén.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A tanulmány eredményei alapján az orvosok mostantól új szemszögből tekinthetnek az övsömör elleni vakcinára. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy az oltás elsődlegesen az 50 év feletti korosztály számára javasolt, akiknél amúgy is magasabb a szívinfarktus és stroke kockázata. Ezért a védőoltás dupla előnyt jelenthet számukra.

Összességében a kutatás rámutat arra, hogy a modern medicina egyre inkább a holisztikus megközelítés felé halad. Egy oltás, amelyet eredetileg egy bőrbetegség megelőzésére fejlesztettek ki, most a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelem új eszközévé válhat. 

 

