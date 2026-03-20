Váratlan dolog derült ki a népszerű fogyasztószerről: életet menthet

A cukorbetegség és az elhízás kezelésére használt gyógyszerek új, meglepő egészségügyi előnnyel szolgálhatnak a betegek számára. A legújabb kutatások szerint az olyan hatóanyagok, mint az Ozempic, jelentősen csökkenthetik a szövődmények kockázatát a lábadozás során.
Amikor valaki szívinfarktust kap, a szívizom vérellátása hirtelen elzáródik. Bár az orvosok a legfontosabb lépésként megnyitják a fő artériát, ez a beavatkozás nem mindig állítja helyre teljesen a kisebb erek keringését. Ez a mikrokeringési zavar sajnos rontja a betegek túlélési esélyeit, és megnöveli az egy éven belüli kórházi kezelés kockázatát. A kutatók azonban most felfedezték, hogy az Ozempic és a hasonló GLP-1 alapú gyógyszerek képesek lehetnek sikeresen orvosolni ezt a problémát - olvasható a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányban.

Egy friss kutatás rávilágított, hogy az Ozempic és a hasonló gyógyszerek javíthatják a véráramlást a szívinfarktus utáni felépülés során.
Fotó: Google Gemini AI

Hogyan segíthet az Ozempic a keringés helyreállításában?

A témával kapcsolatos vizsgálatokat a Bristoli Egyetem és a University College London tudósai végezték el. A kísérletek során egerekből műtéti úton eltávolított szíveken modellezték az infarktus utáni állapotot. 

Az eredmények egyértelműen megmutatták, hogy a gyógyszer hatóanyaga képes ellazítani a hajszálereket körülölelő sejteket, az úgynevezett pericitákat.

Ezek a sejtek a szívinfarktus után gyakran görcsösen összehúzódnak, ami tartósan megakadályozza a vér szabad áramlását. A kezelés hatására azonban a kapillárisok visszatérnek a normális, infarktus előtti állapotukba. Ez a relaxációs folyamat végső soron megelőzheti a szívizomzat további károsodását a rohamot követően.

Az Ozempic hatása a szívinfarktus utáni felépülésre

A kutatás izgalmas módon rávilágított a bélrendszer, az agy és a szív közötti különleges élettani kapcsolatra is. Bár a laboratóriumi eredmények rendkívül biztatóak a hosszú távú felépülési ráták javítása terén , a szakemberek nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a vizsgálatok még nagyon korai szakaszban járnak. További alapos kutatásokra van szükség annak kiderítésére, hogy az emberi szervezetben is pontosan így működik-e ez a kapilláris-lazító folyamat. Ha a jövőben bebizonyosodik a Wegovy és a hasonló, már forgalomban lévő gyógyszerek emberekre gyakorolt pozitív hatása, az valóban életmentő terápiás megoldást jelenthet a kardiológiai betegek utókezelésében.

 

