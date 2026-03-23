Megvan a stroke ellenszere? Milliók életét mentheti meg egy új terápia

Világszerte több millió embert érint a pitvarfibrilláció. Ez a szívritmuszavar a szív felső üregeinek kaotikus mozgását okozza. Emiatt a betegeknél a legnagyobb veszélyt a vérrögök kialakulása, illetve azok agyba jutása jelenti.
Ennek az állapotnak a fennállása mintegy ötszörösére növeli a stroke kockázatát.
A pitvarfibrilláció jelenlegi kezelése és a korlátok
Napjainkban a legtöbb érintett beteg vérhígító gyógyszereket kap, amelyek hatékonyan csökkentik a vérrögképződés esélyét. Ezek a készítmények azonban jelentősen növelik a vérzés kockázatát, ami különösen az idősebbeknél vagy a más betegségben is szenvedőknél lehet rendkívül veszélyes. Mivel sokan egyáltalán nem is szedhetik ezeket a szereket, számukra egy biztonságos vérhígító alternatíva a jövőben egyenesen életmentő lehet.
Jelenleg létezik egy másik eljárás is, amelynek során egy apró, fémből készült eszközzel zárják el a szívben található, úgynevezett bal pitvari fülcsét. Leggyakrabban ugyanis itt szokott a vér összegyűlni és megalvadni. A fém implantátumok hátránya azonban, hogy meglehetősen merevek. Emiatt nem mindig zárnak tökéletesen, ráadásul az eszközt rögzítő apró horgok károsíthatják a szívszövetet is.
Mágneses gél a pitvarfibrilláció okozta stroke ellen
A kutatók most egy teljesen új, innovatív módszerrel érnék el a stroke megelőzését – írja a Science Alert.
Az eljárás során egy katéter segítségével speciális mágneses folyadékot fecskendeznek közvetlenül a szív fülcséjébe, amelyet azután egy külső mágneses mező tart a helyén, dacolva a folyamatos véráramlással.
Ez a folyadék perceken belül reakcióba lép a vérben található vízzel, és egy puha gél formájában teljesen elzárja az üreget. Mivel az anyag eredetileg folyékony állapotban kerül a szervezetbe, tökéletesen és precízen felveszi a tasak egyedi formáját. Ezzel a módszerrel sokkal pontosabb zárást lehet létrehozni, mint a hagyományos, merev fém eszközökkel. A gél ráadásul rendkívül sima felületet képez, amelyre a szív belső szövete idővel természetes módon képes ránőni.
Állatkísérletek és a jövőbeli kihívások
A forradalmi eljárást eddig patkányokon és sertéseken tesztelték komoly sikerrel. A sertések szíve – amely méretében és felépítésében is nagyon hasonlít az emberi szívhez – kiváló alanya volt a kutatásnak. A kísérletek során a gél 10 hónapon át stabilan a helyén maradt: a szakemberek nem tapasztaltak sem vérrögképződést, sem szivárgást, és a környező szövetek sem károsodtak. Ráadásul semmilyen káros biológiai hatást nem figyeltek meg az állatoknál.
Ennek ellenére fontos tisztában lenni azzal, hogy ez a technológia egyelőre szigorúan csak a kísérleti szakaszban tart.
Mielőtt embereken is biztonsággal alkalmazhatnák, mindenképpen bizonyítani kell a hosszú távú biztonságosságát, valamint meg kell oldani néhány felmerülő gyakorlati problémát is. A mágneses anyag például jelentősen zavarhatja az MRI vizsgálatokat, mivel kitakarhatja a szív egyes részeit a felvételeken. Emiatt várhatóan még évekbe telhet, mire ebből az ígéretes laboratóriumi újításból széles körben elérhető, valós orvosi kezelés válik.