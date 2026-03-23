Megvan a stroke ellenszere? Milliók életét mentheti meg egy új terápia

Világszerte több millió embert érint a pitvarfibrilláció. Ez a szívritmuszavar a szív felső üregeinek kaotikus mozgását okozza. Emiatt a betegeknél a legnagyobb veszélyt a vérrögök kialakulása, illetve azok agyba jutása jelenti.

A pitvarfibrilláció stroke-hoz vezethet.

Ennek az állapotnak a fennállása mintegy ötszörösére növeli a stroke kockázatát.

A pitvarfibrilláció jelenlegi kezelése és a korlátok

Napjainkban a legtöbb érintett beteg vérhígító gyógyszereket kap, amelyek hatékonyan csökkentik a vérrögképződés esélyét. Ezek a készítmények azonban jelentősen növelik a vérzés kockázatát, ami különösen az idősebbeknél vagy a más betegségben is szenvedőknél lehet rendkívül veszélyes. Mivel sokan egyáltalán nem is szedhetik ezeket a szereket, számukra egy biztonságos vérhígító alternatíva a jövőben egyenesen életmentő lehet.

Jelenleg létezik egy másik eljárás is, amelynek során egy apró, fémből készült eszközzel zárják el a szívben található, úgynevezett bal pitvari fülcsét. Leggyakrabban ugyanis itt szokott a vér összegyűlni és megalvadni. A fém implantátumok hátránya azonban, hogy meglehetősen merevek. Emiatt nem mindig zárnak tökéletesen, ráadásul az eszközt rögzítő apró horgok károsíthatják a szívszövetet is.

Mágneses gél a pitvarfibrilláció okozta stroke ellen

A kutatók most egy teljesen új, innovatív módszerrel érnék el a stroke megelőzését – írja a Science Alert.

Az eljárás során egy katéter segítségével speciális mágneses folyadékot fecskendeznek közvetlenül a szív fülcséjébe, amelyet azután egy külső mágneses mező tart a helyén, dacolva a folyamatos véráramlással.

Ez a folyadék perceken belül reakcióba lép a vérben található vízzel, és egy puha gél formájában teljesen elzárja az üreget. Mivel az anyag eredetileg folyékony állapotban kerül a szervezetbe, tökéletesen és precízen felveszi a tasak egyedi formáját. Ezzel a módszerrel sokkal pontosabb zárást lehet létrehozni, mint a hagyományos, merev fém eszközökkel. A gél ráadásul rendkívül sima felületet képez, amelyre a szív belső szövete idővel természetes módon képes ránőni.