Nagy tervei vannak a Plútóval a milliárdos NASA-vezérnek

A milliárdos üzletember, aki a SpaceX Polaris Dawn küldetésének parancsnoka is volt, személyes érdeklődést mutat az űrkutatás iránt. Isaacman szerint a Plútó visszaminősítése nemcsak szimbolikus jelentőségű lenne, hanem az amerikai űrkutatás presztízsét is emelné. Ugyanakkor fontos megérteni, hogy miért nem olyan egyszerű ez a kérdés, mint amilyennek első pillantásra tűnik.

A Plútó nem minden kritériumnak felel meg ahhoz, hogy bolygónak tartsák

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A Plútó felfedezésének történelmi háttere

A Plútó felfedezése az amerikai csillagászat egyik legnagyobb büszkesége. 1930. február 18-án Clyde W. Tombaugh, egy fiatal, mindössze 24 éves csillagász azonosította az égitestet a Lowell Obszervatóriumban, Arizona államban. Tombaugh fáradhatatlan munkával, több ezer fényképfelvétel összehasonlításával jutott el ehhez a forradalmi felfedezéshez. Következésképpen a Plútó az egyetlen „bolygó" volt, amelyet amerikai tudós fedezett fel.

Több mint hét évtizeden keresztül a Plútó teljes jogú bolygóként szerepelt tankönyvekben és tudományos munkákban egyaránt. Generációk nőttek fel azzal a tudattal, hogy Naprendszerünknek kilenc bolygója van. Azonban a 2000-es években a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a Kuiper-övben számos hasonló méretű égitestet fedezzenek fel, ami újragondolásra késztette a tudósokat.

Miért nem változtathat Trump a Plútó státuszán?

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006-ban hozta meg azt a döntést, amely megfosztotta a Plútót a bolygó státuszától és kisbolygóvá „fokozta le". Az új definíció szerint egy égitestnek három kritériumnak kell megfelelnie ahhoz, hogy bolygónak minősüljön: keringjen a Nap körül, legyen elég nagy tömegű ahhoz, hogy gravitációja gömb alakúvá formálja, valamint tisztítsa meg a pályája környezetét más objektumoktól. A Plútó ez utóbbi feltételnek nem felel meg.

Ennek eredményeként egyetlen ország elnöke, legyen az bármilyen hatalmas, nem változtathatja meg a tudományos besorolásokat. A NASA ugyan amerikai ügynökség, és Jared Isaacman most annak vezetője, de a bolygók definíciója nemzetközi tudományos konszenzuson alapul. Az IAU egy független, nemzetközi szervezet, amelynek döntéseit nem befolyásolhatják politikai nyomásgyakorlással. Másrészt még ha az Egyesült Államok hivatalosan bolygónak nevezné is a Plútót, ez semmilyen hatással nem lenne a nemzetközi tudományos közösség álláspontjára.