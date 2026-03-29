Nagy tervei vannak a Plútóval a milliárdos NASA-vezérnek

A NASA élére nemrégiben kinevezett Jared Isaacman, amerikai űrmilliárdos és vállalkozó különleges kéréssel fordult Donald Trump elnökhöz. Isaacman azt szeretné, ha az Egyesült Államok hivatalosan újra bolygónak nyilvánítaná a Plútót, amely 2006 óta törpebolygóként szerepel a csillagászati besorolásban. Ez a felvetés azonnal komoly vitát váltott ki a tudományos közösségben, hiszen a besorolás megváltoztatása nem politikai, hanem tudományos döntés.
A milliárdos üzletember, aki a SpaceX Polaris Dawn küldetésének parancsnoka is volt, személyes érdeklődést mutat az űrkutatás iránt. Isaacman szerint a Plútó visszaminősítése nemcsak szimbolikus jelentőségű lenne, hanem az amerikai űrkutatás presztízsét is emelné. Ugyanakkor fontos megérteni, hogy miért nem olyan egyszerű ez a kérdés, mint amilyennek első pillantásra tűnik. 

Plútó Illustration of Pluto. Pluto is a dwarf planet, not a true planet, located in the Kuiper Belt beyond Neptune in the outer Solar System. It is a small, icy world composed mainly of rock and frozen gases and follows a highly elliptical orbit around the Sun. Its surface shows a combination of bright ice and darker regions, reflecting its complex geology. (Photo by NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA / Science Photo Library via AFP)
A Plútó nem minden kritériumnak felel meg ahhoz, hogy bolygónak tartsák
Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A Plútó felfedezésének történelmi háttere

A Plútó felfedezése az amerikai csillagászat egyik legnagyobb büszkesége. 1930. február 18-án Clyde W. Tombaugh, egy fiatal, mindössze 24 éves csillagász azonosította az égitestet a Lowell Obszervatóriumban, Arizona államban. Tombaugh fáradhatatlan munkával, több ezer fényképfelvétel összehasonlításával jutott el ehhez a forradalmi felfedezéshez. Következésképpen a Plútó az egyetlen „bolygó" volt, amelyet amerikai tudós fedezett fel. 

Több mint hét évtizeden keresztül a Plútó teljes jogú bolygóként szerepelt tankönyvekben és tudományos munkákban egyaránt. Generációk nőttek fel azzal a tudattal, hogy Naprendszerünknek kilenc bolygója van. Azonban a 2000-es években a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a Kuiper-övben számos hasonló méretű égitestet fedezzenek fel, ami újragondolásra késztette a tudósokat.

Miért nem változtathat Trump a Plútó státuszán?

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006-ban hozta meg azt a döntést, amely megfosztotta a Plútót a bolygó státuszától és kisbolygóvá „fokozta le". Az új definíció szerint egy égitestnek három kritériumnak kell megfelelnie ahhoz, hogy bolygónak minősüljön: keringjen a Nap körül, legyen elég nagy tömegű ahhoz, hogy gravitációja gömb alakúvá formálja, valamint tisztítsa meg a pályája környezetét más objektumoktól. A Plútó ez utóbbi feltételnek nem felel meg. 

Ennek eredményeként egyetlen ország elnöke, legyen az bármilyen hatalmas, nem változtathatja meg a tudományos besorolásokat. A NASA ugyan amerikai ügynökség, és Jared Isaacman most annak vezetője, de a bolygók definíciója nemzetközi tudományos konszenzuson alapul. Az IAU egy független, nemzetközi szervezet, amelynek döntéseit nem befolyásolhatják politikai nyomásgyakorlással. Másrészt még ha az Egyesült Államok hivatalosan bolygónak nevezné is a Plútót, ez semmilyen hatással nem lenne a nemzetközi tudományos közösség álláspontjára.

A vita valódi jelentősége

A Plútó körüli vita rávilágít arra, hogy a tudomány és a politika között alapvető különbségek vannak. Míg a politikai döntéseket választott tisztségviselők hozzák, addig a tudományos igazságokat kutatások, megfigyelések és nemzetközi konszenzus határozza meg. Összességében a milliárdos NASA-vezető lelkesedése érthető, de a Plútó státuszának megváltoztatása nem az Egyesült Államok hatáskörébe tartozik.

 

