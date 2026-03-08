Így leplezi le a tekinteted a mélyen rejlő pókiszonyodat

A tudósok most már objektíven mérhetővé tették azt, ami eddig csak szubjektív érzés volt. A szemkövető technológia segítségével pontosan nyomon követhető, hogy tekintetünk hová és mennyi időre fókuszál. Továbbá kiderült, hogy a pókiszonyos emberek automatikusan és tudattalanul kerülik azokat a képterületeket, ahol pók látható, még akkor is, ha ezzel párhuzamosan más rovarokat is látnak ugyanazon a fotón.

Az arachnofóbiát vagy pókiszonyt már a tekintet is elárulja

Fotók nézegetése leplezi le a pókiszonyt

Eileen Hebets, a neves kutató és csapata úttörő munkát végzett ezen a területen. Kísérletük során résztvevőknek különböző ízeltlábú lényeket tartalmazó képeket mutattak, miközben pontosan rögzítették szemük mozgását. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy azok, akik bevallottan félnek a pókoktól, szignifikánsan kevesebb időt töltöttek a pók nézésével, mint a kép többi részével.

Ezzel szemben azok a résztvevők, akiknek nem volt arachnofóbiájuk, kiegyensúlyozottan osztották el tekintetüket a különböző rovarok között. Sőt, a kutatás még ennél is tovább ment: kiderült, hogy a pókiszonyos emberek szeme aktívan kereste az alternatív fókuszpontokat, vagyis szinte menekült a pók látványától. Ez a fajta vizuális elkerülés egyértelműen bizonyítja, hogy a félelem nemcsak tudatos szinten, hanem mély, automatikus agyi folyamatok szintjén is működik.

Új utak a terápiában

A felfedezésnek jelentős gyakorlati vonatkozásai is vannak. Először is, a szemkövetéses technológia objektív diagnosztikai eszközzé válhat a fóbiák feltárásában. Másodszor, ez az új tudás segíthet a terápiás módszerek fejlesztésében is. Ha pontosan tudjuk, hogyan reagál a tekintet a fóbiás ingerre, célzottabb kezelési stratégiákat dolgozhatunk ki.

A kutatás rávilágít arra is, hogy mennyire mélyen beidegződött lehet egy ilyen félelem. Amikor valaki még egy ártalmatlan fotót sem tud nyugodtan szemlélni, egyértelmű, hogy ez túlmutat a tudatos kontrollon. Ennek megfelelően a jövőbeli terápiáknak nemcsak a tudatos gondolkodást, hanem ezeket az automatikus reakciókat is célba kell venniük. Végeredményben talán egyszer eljutunk oda, hogy a pókiszony is olyan könnyedén kezelhető lesz, mint számos más félelem.