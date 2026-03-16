Veszélyes anyagok a szépségiparban – riasztó eredményeket hozott egy új kutatás

A póthajak használata világszerte milliók számára jelent kényelmes és népszerű megoldást a frizura formázására. Egy új amerikai tanulmány azonban arra figyelmeztet, hogy ezek a termékek olyan vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről a vásárlók gyakran semmit sem tudnak. A kutatók szerint a jelenlegi szabályozás hiányosságai miatt a fogyasztók nincsenek megfelelően tájékoztatva a lehetséges kockázatokról.

Kutatók 48 veszélyes vegyi anyagot találtak póthajakban

Milyen veszélyes anyagok rejtőzhetnek a póthajakban?

Az amerikai Silent Spring Institute és a Southwest Research Institute kutatói összesen 43 különböző, széles körben használt hajhosszabbító terméket vizsgáltak meg. A termékek többségében – mindössze kettő kivételével – problémás vegyi anyagokat találtak.

A vizsgálatok során összesen 48 olyan vegyületet azonosítottak, amelyek különböző veszélyességi listákon szerepelnek. Ezek közül 12 anyag megtalálható a kaliforniai Proposition 65 listán is, amely azokat a vegyületeket sorolja fel, amelyek kapcsolatba hozhatók rákkal vagy születési rendellenességekkel. A kutatók szerint több mint 17 olyan vegyi anyagot is találtak, amelyek képesek megzavarni a hormonrendszer működését, így összefüggésbe hozhatók az emlőrák kockázatával.

Miért jelenthet különösen nagy kockázatot a póthaj viselése?

A szakemberek szerint a hajhosszabbítások használata azért is problémás lehet, mert ezeket a termékeket gyakran hosszú időn át viselik, közvetlenül a fejbőr közelében. A póthajakat sok esetben hőkezelik is – például hajvasalóval vagy hajszárítóval –, ami egyes vegyi anyagokat a levegőbe juttathat. Ez növelheti a belélegzés vagy a bőrön keresztüli felszívódás kockázatát. A kutatás során például organotin vegyületeket is kimutattak a minták közel 10 százalékában. Ezek az ipari stabilizátorok állatkísérletekben biológiai zavarokat és bőrirritációt okoztak.

Miért sürgetnek szigorúbb szabályozást a kutatók?

A tudósok szerint a legnagyobb probléma az, hogy a gyártók ritkán tüntetik fel pontosan, milyen vegyi anyagokat használnak a termékek előállításakor.

A póthajakat gyakran különböző kezelésekkel látják el – például tűzállóvá, vízállóvá vagy antibakteriálissá teszik –, ami további vegyi anyagok hozzáadásával járhat.

A kutatók hangsúlyozzák: a tanulmány nem azt vizsgálta, hogy ezek a termékek ténylegesen milyen egészségügyi hatásokat okoznak a használóknál. Ugyanakkor az eredmények szerint sürgősen szükség lenne átláthatóbb szabályozásra és biztonságosabb termékek fejlesztésére – írja a Science Alert.