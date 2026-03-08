Veszélyben a férfiak: egy sima vérvétel lebuktatja a gyilkos kórt

Németországban a prosztatarák a férfiak leggyakoribb rákos megbetegedése, évente mintegy 65 000 új esettel. Ha a bajt korán felismerik, a sikeres kezelés esélyei nagyon jók. A későbbi stádiumokban azonban a rák továbbterjedhet. Ilyenkor a daganat a prosztatán túl a környező szövetekbe nő, vagy másodlagos elváltozásokat, úgynevezett áttéteket képez. Az áttétes megbetegedés jelenleg sajnos magas halálozási aránnyal jár. További nehézséget jelent, hogy a betegek nagyon eltérően reagálnak az olyan standard kezelésekre, mint a hormonterápia vagy a sugárterápia. Éppen ezért volt óriási szükség egy megbízható előrejelző módszerre.
Hogyan mutatható ki a prosztatarák a vérből az új módszerrel?
Prof. Anna Dubrovska és Dr. Ielizaveta Gorodetska kutatócsoportja most egy olyan markert azonosított, amely a vérben is könnyen mérhető. A csapat az MMP11 nevű fehérjét ígéretes jelzőanyagként azonosította be.
Mivel ez az anyag kimutatható a vérplazmában, kiválóan alkalmas arra, hogy egy egyszerű vérvizsgálat során is használják a klinikákon.
- olvasható a kiadott közleményben.
A tanulmány központi megállapítása, hogy az MMP11 egy rendkívül erős és hatékony marker.
Több betegadatbázis elemzése is azt mutatja, hogy a magas MMP11-szint szorosan összefügg az előrehaladott és magas kockázatú betegséggel.
A magasabb MMP11 koncentráció a vérben egyértelműen jelezheti az áttétképződést és a kedvezőtlenebb kilátásokat a helyi sugárkezelést kapó betegeknél. Ez a felfedezés megnyitja a lehetőséget egy teljesen új, minimálisan invazív teszt előtt.
Egy ilyen eljárás segíthet
- az agresszív betegséglefolyás korai felismerésében,
- a célzottabb terápiás döntések meghozatalában,
- és a kezelés sikerességének valós idejű nyomon követésében.
A szakértők szerint a jelenlegi kutatási eredmények fontos mérföldkövet jelentenek a személyre szabott rákdiagnosztika és az egyéni kezelési stratégiák felé. Bár a kutatók arra számítanak, hogy a mindennapokban is alkalmazható teszt kifejlesztése még több évet vesz igénybe, a folyamat már elindult. A következő fontos lépésként a fehérjét jelenleg is tovább vizsgálják és ellenőrzik egy német-lengyel együttműködés keretében.