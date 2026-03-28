Radioaktív szivárgást észleltek az elsüllyedt atom-tengeralattjárónál

A Komszomolec tengeralattjáró 335 méter mélységben cirkált 1989 - ben, amikor tűz ütött ki rajta. Még sikerült a felszínre emelkednie mielőtt végleg elsüllyedt a Norvég-tengerben, így a személyzet 69 tagjából 27 – en túlélték a balesetet. Ám az emberáldozaton túl a katasztrófát súlyosbította, hogy egy nukleáris reaktorral és atomtöltetű torpedókkal felszerelt tengeralattjáró süllyedt 1680 méter mélységig, és azóta is ott nyugszik 180 km - re a norvég szigetek partjaitól. A kutatók most modern eszközökkel vizsgálták meg a roncs környezetét, hogy felmérjék a hosszú távú radioaktív környezeti kockázatokat.

Távirányítású jármű végez méréseket a Norvég - tenger mélyén az elsüllyedt tengeralattjáró környezetében, hogy megállapítsák a radioaktív anyagok szivárgásának veszélyességét

Milyen radioaktív anyag szivárog a roncsból?

A kutatást norvég szakemberek vezették, akik a 2019-es expedíció során víz- és üledékmintákat gyűjtöttek a roncs közelében.

Az elemzések szerint a nukleáris szennyezés nem a torpedókból, hanem a reaktorból származik.

A mintákban a plutónium és az urán arányának vizsgálata azt mutatta, hogy a reaktor üzemanyaga korrodálódik. A radioaktív anyagok azonban nem folyamatosan, hanem időszakosan jutnak ki a környezetbe, főként egy szellőzőcső közelében.

Mi történt a nukleáris fegyverekkel?

Korábbi vizsgálatok még plutóniumszivárgást mutattak ki a torpedók környékén, ezért a kilencvenes években lezárták a sérült részeket. Az új eredmények szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy ezekből a fegyverekből jelenleg radioaktív anyag jutna a vízbe.

Ez fontos különbség, mert a nukleáris robbanófejekből származó szennyezés sokkal súlyosabb következményekkel járhatna.

Mekkora a tényleges környezeti kockázat?

A kutatók szerint a szivárgás ellenére a környezeti hatás egyelőre korlátozott. A mélytengeri víz folyamatos mozgása gyorsan felhígítja a radioaktív anyagokat, így nem halmozódnak fel jelentős mennyiségben a roncs környezetében. A vizsgálat során nem találtak olyan koncentrációt, amely szélesebb körű ökológiai veszélyt jelentene, de a jelenség hosszú távon továbbra is figyelmet igényel.

Miért fontos ez a jövő szempontjából?

A tanulmány a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban jelent meg, és túlmutat az egyetlen roncs vizsgálatán. A kutatók szerint a Komszomolec esete fontos példát ad arra, hogyan viselkednek a radioaktív anyagok, ha hosszú időn át tengeri környezetben maradnak. Ez különösen aktuális a növekvő geopolitikai feszültségek és a haditengerészeti aktivitás miatt, hiszen egy hasonló baleset jövőbeni következményeit is segítheti jobban megérteni - számolt be a Physics World.