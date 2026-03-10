A CIA évekig titkolta a rák ellenszerét? Sokkoló dokumentum került napvilágra

A CIA egy 1951 februárjában készült, majd 2014-ben feloldott jelentése az elmúlt időszakban újra felbukkant, és heves vitákat váltott ki az interneten - írja a Daily Mail. A közösségi médiában többen felháborodásuknak adtak hangot, azt feltételezve, hogy a rák ellenszere évtizedekig egy páncélszekrényben pihent elzárva a nyilvánosság elől. Az X nevű közösségi média platformon egy felhasználó például azt állította, hogy a CIA már 1951-ben tudta, hogy a daganatokat paraziták okozzák. Valójában azonban ez a titkos dokumentum egyáltalán nem állít ilyet. A szöveg csupán V. V. Alpatov professzor 1950-es, a Priroda nevű folyóiratban megjelent cikkén alapul, amely a daganatos sejtek és a belső élősködők (endoparaziták) közötti kémiai és biológiai átfedéseket vizsgálta. A jelentést az amerikai elemzők azért kezelték bizalmasan, mert úgy vélték, az orvosbiológiai és nemzetvédelmi fejlesztések miatt fontos lehet.

Megdöbbentő titkos dokumentum került elő: tényleg a rák ellenszere lapult a fiókban, vagy csak a tumorok és a paraziták rejtélyes kapcsolatát vizsgálták?

A rák ellenszere? A daganatos sejtek anyagcseréje és a túlélési trükkök

A szovjet kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a tumorok és az élősködők anyagcseréje meglepően hasonlít egymásra. A bélrendszerben élő paraziták nagyrészt anaerob módon nyernek energiát, vagyis nagyon kevés oxigénre van szükségük a működésükhöz. A vizsgálatok szerint a daganatos sejtek is hasonlóan viselkednek a szervezetben. Olyan módosult útvonalakat használnak, amelyek segítik a túlélésüket a test oxigénhiányos területein is.

Megfigyelték, hogy mindkét típus nagy mennyiségű glikogén raktározására képes.

A glikogén tulajdonképpen a sejtek energiaraktára, egyfajta tartalék. A kutatók észrevették, hogy a vizsgált sejtek szokatlanul sokat halmoznak fel belőle, ami teljesen eltér az egészséges sejtek normális működésétől. Ezt a jelenséget egy Th. Brand nevű német tudós kifejezését használva "aerofermentor" típusnak nevezték el.

A dolog lényege nagyon egyszerű:

ez a különleges anyagcsere lehetővé teszi, hogy a sejtek akkor is képesek legyenek energiát termelni, ha alig vagy egyáltalán nincs körülöttük oxigén.

Ez a "túlélő trükk" óriási előnyt jelent a tumoroknak, hiszen így azokban a sűrű szövetekben is életben tudnak maradni, ahová amúgy már nagyon kevés vér és oxigén jut el.