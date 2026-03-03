Harmincévesen ötvennek érezheti magát – meglepő összefüggést találtak

Ez a felfedezés alapjaiban rengetheti meg azt, ahogyan a rák utáni gondozásra tekintünk. Nem elég ugyanis pusztán a daganatot eltüntetni; a kezelések hosszú távú, sejtszintű lenyomataival is foglalkoznunk kell. A tudósok most azt vizsgálják, hogyan lassíthatjuk le ezt a folyamatot, és hogyan biztosíthatunk minőségi, hosszú életet azoknak, akik a rák miatt már egyszer megküzdöttek az életükért.

A rákot túlélő fiatalok sokszor hamarabb öregednek

Fotó: ZAVE SMITH / Connect Images

A sejtek emlékeznek: a rákkezelések láthatatlan nyoma

A rákos megbetegedések kezelése – legyen szó kemoterápiáról vagy sugárkezelésről – rendkívül megterheli az emberi szervezetet. Bár ezek a terápiák hatékonyan pusztítják el a rákos sejteket, gyakran az egészséges szöveteket is károsítják, felgyorsítva ezzel a természetes öregedési folyamatokat. A Nature Communications folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a daganatos betegséget túlélőknél a sejtek szintjén mérhető az öregedés felgyorsulása. Ez az úgynevezett epigenetikai öregedés azt jelenti, hogy a gének kifejeződése megváltozik, így a szervezet biológiailag idősebbnek tűnik, mint amennyi idős a beteg valójában.

AnnaLynn Williams, a Rochesteri Egyetem Orvosi Központjának epidemiológusa és a tanulmány vezető szerzője hangsúlyozza, hogy ez a biológiai öregedés szorosan összefügg a későbbi memóriazavarokkal. A kutatócsoport több száz rákot túlélő fiatalt vizsgált, és arra a következtetésre jutott, hogy azoknál, akiknél gyorsabb epigenetikai öregedést mértek, lényegesen nagyobb volt a kognitív funkciók romlásának kockázata. Ez a felismerés magyarázatot adhat arra, miért panaszkodnak sokan a kezelések után évekkel is „kemo-agyra" vagy koncentrációs nehézségekre.

Továbbá, a kutatás rávilágított arra is, hogy bizonyos életmódbeli tényezők súlyosbíthatják ezt a hatást.

A dohányzás,

a mozgásszegény életmód és

az egészségtelen táplálkozás

tovább növeli a biológiai és a kronológiai életkor közötti szakadékot. Ez azonban egyúttal reményt is ad: ha az életmód befolyásolja a folyamatot, akkor van lehetőségünk beavatkozni és lassítani az öregedést a gyógyulás után.