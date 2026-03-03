Harmincévesen ötvennek érezheti magát – meglepő összefüggést találtak

Ez a felfedezés alapjaiban rengetheti meg azt, ahogyan a rák utáni gondozásra tekintünk. Nem elég ugyanis pusztán a daganatot eltüntetni; a kezelések hosszú távú, sejtszintű lenyomataival is foglalkoznunk kell. A tudósok most azt vizsgálják, hogyan lassíthatjuk le ezt a folyamatot, és hogyan biztosíthatunk minőségi, hosszú életet azoknak, akik a rák miatt már egyszer megküzdöttek az életükért.
A sejtek emlékeznek: a rákkezelések láthatatlan nyoma
A rákos megbetegedések kezelése – legyen szó kemoterápiáról vagy sugárkezelésről – rendkívül megterheli az emberi szervezetet. Bár ezek a terápiák hatékonyan pusztítják el a rákos sejteket, gyakran az egészséges szöveteket is károsítják, felgyorsítva ezzel a természetes öregedési folyamatokat. A Nature Communications folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a daganatos betegséget túlélőknél a sejtek szintjén mérhető az öregedés felgyorsulása. Ez az úgynevezett epigenetikai öregedés azt jelenti, hogy a gének kifejeződése megváltozik, így a szervezet biológiailag idősebbnek tűnik, mint amennyi idős a beteg valójában.
AnnaLynn Williams, a Rochesteri Egyetem Orvosi Központjának epidemiológusa és a tanulmány vezető szerzője hangsúlyozza, hogy ez a biológiai öregedés szorosan összefügg a későbbi memóriazavarokkal. A kutatócsoport több száz rákot túlélő fiatalt vizsgált, és arra a következtetésre jutott, hogy azoknál, akiknél gyorsabb epigenetikai öregedést mértek, lényegesen nagyobb volt a kognitív funkciók romlásának kockázata. Ez a felismerés magyarázatot adhat arra, miért panaszkodnak sokan a kezelések után évekkel is „kemo-agyra" vagy koncentrációs nehézségekre.
Továbbá, a kutatás rávilágított arra is, hogy bizonyos életmódbeli tényezők súlyosbíthatják ezt a hatást.
- A dohányzás,
- a mozgásszegény életmód és
- az egészségtelen táplálkozás
tovább növeli a biológiai és a kronológiai életkor közötti szakadékot. Ez azonban egyúttal reményt is ad: ha az életmód befolyásolja a folyamatot, akkor van lehetőségünk beavatkozni és lassítani az öregedést a gyógyulás után.
A demencia árnyéka a fiatalság felett
A legmegdöbbentőbb összefüggés a felgyorsult öregedés és a korai demencia kockázata között mutatkozott meg. A fiatal rákbetegek esetében, akik sikeresen leküzdötték a kórt, évtizedekkel korábban jelentkezhetnek az időskorra jellemző memóriaproblémák. A tanulmány adatai szerint minden egyes év, amellyel a biológiai életkor meghaladja a valós életkort, növeli a kognitív hanyatlás esélyét. Ez azt jelenti, hogy egy harmincas éveiben járó túlélő agyi funkciói hasonlíthatnak egy ötvenes éveiben járó emberéhez.
Ez a kockázat különösen azokat érinti, akik intenzív kemoterápiás kezelésen estek át. A gyógyszerek ugyanis gyulladásos folyamatokat indíthatnak el a szervezetben, amelyek hosszú távon károsítják az idegrendszert. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a DNS-metiláció – az öregedés egyik legpontosabb biológiai jelzője – hogyan használható fel a veszélyeztetett betegek korai kiszűrésére. Ha időben azonosítják azokat, akiknél a leggyorsabb az öregedés üteme, célzott terápiákkal talán megelőzhető a visszafordíthatatlan szellemi leépülés.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem minden túlélőnél jelentkezik ez a probléma ugyanolyan mértékben. A genetikai hajlam és a szervezet egyéni ellenállóképessége is szerepet játszik. A tudósok célja most az, hogy feltérképezzék ezeket a védőfaktorokat, és olyan rehabilitációs programokat dolgozzanak ki, amelyek kifejezetten az agyi egészség megőrzésére fókuszálnak a rákkezelés után.
Új utak a rehabilitációban és megelőzésben
A kutatás eredményei egyértelmű üzenetet hordoznak az onkológiai gondozás számára: a kezelés nem ér véget az utolsó kemoterápiás ciklussal. A túlélők hosszú távú követése során kiemelt figyelmet kell fordítani az öregedési folyamatok lassítására. AnnaLynn Williams és csapata szerint a jövőben rutinszerűvé válhat a biológiai életkor mérése a rákbetegek utógondozása során. Ez lehetővé tenné az orvosok számára, hogy személyre szabott életmód-tanácsokkal és esetleges gyógyszeres beavatkozásokkal segítsék a betegeket.
A megelőzés egyik kulcsa a fizikai aktivitás és a mentális tréning lehet. A rendszeres testmozgás bizonyítottan csökkenti a gyulladásszintet a szervezetben, és lassítja a sejtek öregedését. Emellett a kognitív tréningek segíthetnek fenntartani az agyi plaszticitást, ellensúlyozva a kezelések negatív hatásait. A Nature Communications tanulmánya arra ösztönzi a szakembereket, hogy integrálják ezeket a módszereket a standard ellátásba.
Végső soron a cél az, hogy a fiatal rákbetegek ne csak túléljék a betegséget, hanem teljes, egészséges életet élhessenek utána. A tudomány most lépett egy nagyot előre a probléma megértésében, és a következő években várhatóan új terápiás lehetőségek jelennek meg, amelyek megvédik a túlélők jövőjét a korai öregedés és a demencia árnyékától.