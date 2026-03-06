Megállíthatóvá válhat a rák: fontos kapcsolót találtak a szervezetben

Az immunrendszer bátor katonái a CD8 típusú T-sejtek, amelyek felkutatják és elpusztítják a fertőzött vagy hibás sejteket. A hatékony rákgyógyítás akadálya eddig sokszor az volt, hogy ezek a védelmezők a hosszú küzdelem során egyszerűen elfáradnak. Ha egy daganat vagy fertőzés tartósan fennáll, a sejtek egy úgynevezett kimerült állapotba kerülnek, és fokozatosan elveszítik a harcképességüket.

A célzott rákgyógyítás szempontjából fontos eredmény, hogy azonosították a sejtek kimerüléséért felelős molekuláris kapcsolókat.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Amerikai kutatók most rájöttek arra, hogy mindössze két konkrét gén (a ZSCAN20 és a JDP2 nevű szabályozók) kikapcsolásával teljesen visszanyerhető az erejük.

Ezáltal a sejtek újra képesek lesznek arra, hogy sikeresen megtámadják a rákos elváltozásokat anélkül, hogy elveszítenék a hosszú távú memóriájukat - írja a Science Daily.

A rákgyógyítás kulcsa: az immunrendszer katonáinak újraaktiválása

A szakemberek a laboratóriumban egy speciális genetikai atlaszt hoztak létre, amely pontosan megmutatja, hogyan változnak ezek az immunsejtek a rendkívül védelmező állapottól a teljesen kimerültig. A kutatás során egyértelműen bebizonyosodott, hogy a kimerült immunsejtek újraaktiválása ténylegesen lehetséges.

Ez a felfedezés végre megcáfolja azt a régi orvosi hiedelmet, miszerint a sejtek kimerülése egy visszafordíthatatlan és elkerülhetetlen folyamat lenne a tartós immunaktivitás során.

A részletes géntérkép és a kutatás hatalmas reményt ad a jövőbeli immunterápia – például a CAR-T sejtterápia – továbbfejlesztése számára, különösen a nehezen kezelhető, tömör szövetekből álló szolid tumorok esetében. A kutatók abban bíznak, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia és az összetett számítógépes modellezés segítségével még több és pontosabb genetikai "receptet" készíthetnek a sejtek programozásához. Így ahelyett, hogy tehetetlenül néznénk a sejtek gyengülését, célzottan és tudatosan irányíthatjuk a szervezetünk védelmét.