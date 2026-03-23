A szomorú eset hihetetlen jelenetekkel kezdődött, és az erről készült iparikamera-felvételeket közölte is pl. az NBC televízió. A videón látszik, hogy Russel beindítja a gép turbólégcsavaros hajtóműveit, majd egy vontatóval kitolja a Bombardier Q400 típusú repülőt az állóhelyről, és leoldja a vontatót az első futóműről. A gép ekkor elkezd gurulni, Russellnek pedig alig van ideje beugrani. Így kezdődött ez a drámai másfél óra a Seattle-i nemzetközi repülőtéren, 2018 augusztusában. Az esettel kiemelten foglalkozott az amerikai média, mert a 9/11-i terrortámadások után ez volt az első eset, amelyben ismét kiderült, hogy még mindig nem elég szigorúak a repülőtéri biztonsági szabályok. Ami azonban igazán tragikussá tette a szomorú esetet, az Russell és a légi irányítók közötti hosszú rádióbeszélgetés volt. "Nem terveztem, hogy leszállok. Csinálok pár manővert, aztán odaverem a gépet." És így is lett.

Richard Russell egy repülőtéri szelfin

Ki volt a géprabló: Richard Russell

Richard Russellről senki nem gondolta volna, hogy egyszer ellop egy utasszállító gépet. Az egyik főnöke ezt mondta róla:

Csendes fickó volt. Minden kollégája kedvelte.

Russell 2015-ben költözött a feleségével egy Sumner nevű városba, Washington államban. A férfi itt lett rakodó a Horizon légitársaságnál. Így írt erről egy 2017-es blogposztban:

Sosem gondoltam volna, hogy csomaghordó leszek. Amikor korábban utaztam, mindig sajnálattal figyeltem őket, mert a munkájuk szörnyűnek tűnt. Nem értettem, ki vállalja önként, hogy olyan nagy zajban, kerozingőzben, hóban-fagyban emelgesse a nehéz bőröndöket.

A rakodói munka azonban azzal az előnnyel járt, hogy ingyen utazhattak a légitársaság járatain.

Russell és a felesége, Hannah

Russell 2017-ben diplomázott az egyetemen, és ekkor arról beszélt, hogy beáll a hadseregbe, vagy rendőr lesz. Amit a legtöbben nem tudtak róla: ekkor már a repülés megszállottja volt.

Utólag lett gyanús a rakodó

Joel Monteith pilóta arról számolt be később, hogy Russell megfigyelte a folyamatot, ahogy a pilóta beindította a repülőgépet. Monteith szerint a férfi érdeklődött, hogy milyen sorrendben kell kapcsolni a különböző rendszereket az indításhoz. Egy évvel a géprablás előtt pedig észrevette, hogy Russell egy társával műszereket kapcsolgat egy sugárhajtóműves gép pilótafülkéjében.