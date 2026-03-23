A szomorú eset hihetetlen jelenetekkel kezdődött, és az erről készült iparikamera-felvételeket közölte is pl. az NBC televízió. A videón látszik, hogy Russel beindítja a gép turbólégcsavaros hajtóműveit, majd egy vontatóval kitolja a Bombardier Q400 típusú repülőt az állóhelyről, és leoldja a vontatót az első futóműről. A gép ekkor elkezd gurulni, Russellnek pedig alig van ideje beugrani. Így kezdődött ez a drámai másfél óra a Seattle-i nemzetközi repülőtéren, 2018 augusztusában. Az esettel kiemelten foglalkozott az amerikai média, mert a 9/11-i terrortámadások után ez volt az első eset, amelyben ismét kiderült, hogy még mindig nem elég szigorúak a repülőtéri biztonsági szabályok. Ami azonban igazán tragikussá tette a szomorú esetet, az Russell és a légi irányítók közötti hosszú rádióbeszélgetés volt. "Nem terveztem, hogy leszállok. Csinálok pár manővert, aztán odaverem a gépet." És így is lett.
Ki volt a géprabló: Richard Russell
Richard Russellről senki nem gondolta volna, hogy egyszer ellop egy utasszállító gépet. Az egyik főnöke ezt mondta róla:
Csendes fickó volt. Minden kollégája kedvelte.
Russell 2015-ben költözött a feleségével egy Sumner nevű városba, Washington államban. A férfi itt lett rakodó a Horizon légitársaságnál. Így írt erről egy 2017-es blogposztban:
Sosem gondoltam volna, hogy csomaghordó leszek. Amikor korábban utaztam, mindig sajnálattal figyeltem őket, mert a munkájuk szörnyűnek tűnt. Nem értettem, ki vállalja önként, hogy olyan nagy zajban, kerozingőzben, hóban-fagyban emelgesse a nehéz bőröndöket.
A rakodói munka azonban azzal az előnnyel járt, hogy ingyen utazhattak a légitársaság járatain.
Russell 2017-ben diplomázott az egyetemen, és ekkor arról beszélt, hogy beáll a hadseregbe, vagy rendőr lesz. Amit a legtöbben nem tudtak róla: ekkor már a repülés megszállottja volt.
Utólag lett gyanús a rakodó
Joel Monteith pilóta arról számolt be később, hogy Russell megfigyelte a folyamatot, ahogy a pilóta beindította a repülőgépet. Monteith szerint a férfi érdeklődött, hogy milyen sorrendben kell kapcsolni a különböző rendszereket az indításhoz. Egy évvel a géprablás előtt pedig észrevette, hogy Russell egy társával műszereket kapcsolgat egy sugárhajtóműves gép pilótafülkéjében.
Amikor a nyomozók megvizsgálták Russell internetes kereséseinek előzményeit, kiderült, hogy gyakran nézett repülőoktatási videókat, és a pilóták ellenőrzési listáit is tanulmányozta, amelyek a repülés különböző fázisaiban előírják, mit kell csinálnia a személyzetnek.
Az első és utolsó repülés
A tragédia estéjén az irányítók többször hiába hívták az engedély nélkül taxizó gépet. Aztán az Alaska Airlines egy pilótája azt jelentette a toronynak, hogy a 16-os pályán füstölgő kerekkel szállt fel egy Bombardier Q400, más néven Dash 8 típusú gép. A repülő a levegőbe emelkedett, szinte a csodával határos módon, hiszen Russell soha életében nem repült pilótaként.
A repülőtér forgalmát leállították és két F-15-ös vadász is érkezett, hogy ha kell, lelőjék a Dash 8-at. Közben az irányító végig kapcsolatban volt a géprablóval, aki ezt mondta:
Csak egy összetört fickó vagyok, egy kis agybajjal. Eddig nem tudtam, hogy van ilyen problémám, csak most jöttem rá.
Az irányító megpróbálta rábeszélni, hogy szálljon le egy közeli katonai repülőtéren, de Russell elutasította:
Biztos jól megvernének a katonák, és lehet, hogy nagy kárt okoznék a leszálláskor. Inkább nem landolok.
Aztán megkérdezte, hogy az irányító szerint jelentkezhetne-e pilótának az Alaskához? Mire az férfi így felelt:
Ha ezt meg tudta csinálni, bármilyen munkát kaphat a légitársaságnál!
Russell ezután közölte, hogy néhány manővert szeretne kipróbálni, majd kérte a vektort ahhoz, hogy megnézhessen fentről az öbölben úszó kardszárnyú delfint, amely népszerű lett a sajtóban az előző napokban. Russell azt is elmondta az irányítónak, hogy senkiben nem akar kárt tenni, majd bocsánatot kért a családjától és a barátaitól.
20:30-kor Russell rádiózott egy pilótának, akit azért hívtak be a toronyba, hogy segítsen leszállni a géprablónak, ha mégis sikerülne rábeszélni a landolásra. Ekkor már többször panaszkodott az erősen fogyó üzemanyagra, és hogy szédül.
Milyen magasan kell lennem, hogy tudjak csinálni egy orsót?
Ilyen manővert nem szabad végrehajtani ezzel a típussal, de ez nem zavarta Russell-t. A férfi úgy becsülte, hogy 5 ezer lábon lehet, majd a válaszra sem várva belekezdett az akrobatikus mutatványba.
Az amatőr felvételen látszik, hogy nem sokon múlt a katasztrófa. Ezt igazolta vissza az egyik vadászpilóta is, aki közelebb volt az orsóhoz a társánál, és látta, mi történt.
- A Dash-8 orsózott egyet.
- Micsoda?
- Csinált egy orsót. Kb. 3 méterrel a víz felszíne fölött emelte ki a gépet. Egész jól csinálta, nem húzta túl.
A civil pilóta a toronyból gratulált Russellnek az attrakcióhoz, majd kérte, hogy most már tényleg landoljon. Russell így válaszolt:
Nem tudom, haver. Titokban abban reménykedtem, hogy ott maradok, hogy ez lesz a vége.
Végül 73 perccel a felszállás után elfogyott a gép üzemanyaga. Russell ekkor egy majdnem teljesen lakatlan sziget fölé kormányozta a Dash 8-at, és a földnek vezette. A robbanásban azonnal meghalt.
A CTE lehetett a tragédia kiváltó oka
Russell környezete eleinte nem talált magyarázatot arra, miért akart öngyilkos lenni a férfi. Később azonban egy 2016-os tanulmány alapján egy olyan végzetes betegségre terelődött a gyanú, amelyet először az amerikai futballisták, majd katonák agyában mutattak ki. A betegséget CTE-nek, krónikus traumatikus enkefalopátiának hívják. Ez mindazokat érinti, akik sokszor ütköztek fejjel sportolás közben, vagy többször robbant mellettük gránát, sőt, ha sokszor fejeltek kemény bőrlabdába, ami mind agyrázkódást okozhat. Ilyenkor az agy fékezés nélkül a koponyához ütődik, és ez később az agyszövet súlyos károsodását okozza. A betegséget csak az illető halála után mutathatják ki.
A CTE tünetei között számon tartják a megmagyarázhatatlan depressziót, hangulat-ingadozást, hallucinációkat, az Alzheimer-kórt és az önveszélyességet is. De már volt olyan tragikus eset is, amikor egy 25 éves amerikai futballista először megölte a barátnőjét, majd elhajtott a sportpályára és a csapat tagjai előtt fejbe lőtte magát. Évekkel később derült ki, hogy CTE-ben szenvedett.
- Russell a gimnáziumban és az egyetem első két éve alatt aktívan futballozott, sőt, egy időben profi karrierről álmodott. Az agysérülését valószínűleg az edzéseken és a meccseken történt sorozatos ütközések és nem kezelt agyrázkódások okozták.