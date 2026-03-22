Belenéztek egy aszteroida belsejébe; eldobták az agyukat attól, amit láttak

A Japán Űrügynökség (JAXA) által indított Hayabusa2 misszió hatalmas tudományos mérföldkőhöz érkezett a kőzetek Földre juttatásával. A kutatócsoport a Ryugu aszteroida felszínéről származó érintetlen mintákat vizsgálta meg laboratóriumi körülmények között. A kövekben sikeresen kimutatták az összes kanonikus nukleobázist: az adenint, a guanint, a citozint, a timint és az uracilt. Ezek a molekulák a DNS építőkövei, amelyek nélkülözhetetlenek az általunk ismert élettevékenységekhez. Emellett más földönkívüli szerves molekulák, például B3-vitamin (niacin) és különböző aminosavak is előkerültek a vizsgálatok során - írja a Nature Astronomy.

A Ryugu aszteroida felszínéről származó mintákban azonosított földönkívüli szerves molekulák – köztük a DNS építőkövei – kulcsfontosságúak lehetnek a földi élet eredetének megértésében

Mit rejt a Ryugu aszteroida, és miért fontos a földi élet eredete szempontjából?

A tudósokat régóta foglalkoztatja a kérdés: hogyan kerültek az élet építőkövei a Földre a világűrből? A jelenlegi kutatás megerősíti azt az elméletet, hogy a szenes aszteroidák szállíthatták a bolygónkra azokat a kémiai alapanyagokat, amelyekből a korai Földön kialakulhattak az első biológiai rendszerek. Mivel ezek a földönkívüli szerves molekulák egyértelműen élettelen, űrbéli folyamatok során jöttek létre, bizonyítják, hogy a Naprendszer más pontjain is zajlik kémiai evolúció.

Az eredmények szerint a DNS építőkövei nemcsak a bolygónkon, hanem a világűrben is széles körben jelen vannak.

A Hayabusa2 misszió eredményei és a rejtélyes földönkívüli szerves molekulák

A minták alapos vizsgálata során kiderült, hogy a Ryugu aszteroida nagyjából egyenlő arányban tartalmazza a nukleobázisok két fő típusát, a purinokat és a pirimidineket. Ez az arány eltér attól, amit a földi élőlények DNS-ében látunk. E tény egyértelműen igazolja az anyagok űrbéli eredetét. Más égitesteken, mint például a Bennu aszteroidán vagy az Orgueil meteoritban, inkább a pirimidinek vannak többségben.

Hogyan kerültek az élet építőkövei a Földre a világűrből?

A kutatók felfedeztek egy érdekes kémiai összefüggést is. Az aszteroidákban és meteoritokban talált nukleobázisok aránya szorosan összefügg a minták ammóniatartalmával. Ez arra utal, hogy az ammónia kulcsszerepet játszhatott a DNS építőköveinek kialakulásában az ősi égitesteken. A Hayabusa2 misszió révén megszerzett tudás egyre közelebb visz minket ahhoz, hogy megértsük a földi élet eredete körüli rejtélyeket. A kutatás igazolja, hogy a földönkívüli szerves molekulák elengedhetetlenek voltak a prebiotikus kémiai készlet kialakulásához a bolygónkon.