Bizarr fogyókúra: napi 6000 kalóriát elégetnek, pedig meg sem mozdulnak

Bár a játékosok látszólag csak ülnek a tábla előtt, a sportág komoly állóképességet követel. A sakk közbeni kalóriaégetés mögött olyan intenzív biológiai és neurológiai folyamatok állnak, amelyek a maratonfutókéhoz hasonló terhelést rónak a szervezetre – írja az ESPN.

A sakk közbeni kalóriaégetés biológiai háttere

Egyes kutatások szerint a játékosok akár 6000 kalóriát is elégethetnek egyetlen versenynapon.

A folyamatos mentális stressz drasztikusan megemeli a pulzusszámot és a vérnyomást. Ez a fajta fizikai megterhelés gyakran extrém súlyvesztés formájában mutatkozik meg; egy 10 napos torna alatt a játékosok akár 4,5-5,5 kilót is leadhatnak.

De pontosan miért fogynak a sakkozók a versenyek alatt?

Magnus Carlsen diétája és a sportolói felkészülés

A káros hatások ellensúlyozására a mai sakkozók szigorú edzéstervet és étrendet követnek. Magnus Carlsen norvég sakkbajnok például a magas cukortartalmú narancsleveket csokis tejre cserélte, hogy elkerülje a vércukorszint hirtelen zuhanását. A világelső emellett a testtartását is tudatosan, 75 fokos dőlésszögűre optimalizálta a székében. Ez az apró trükk megelőzi a nyak- és hátfájdalmakat, valamint biztosítja az agy megfelelő oxigénellátását a hosszú mérkőzések során.