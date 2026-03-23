Bizarr fogyókúra: napi 6000 kalóriát elégetnek, pedig meg sem mozdulnak

A profi sakkozók a versenyek során rendkívüli fizikai és szellemi igénybevételnek vannak kitéve, ami jelentős hatással van a testükre. A sakk közbeni kalóriaégetés elképesztő méreteket ölthet, a játékosok komoly súlyvesztéssel számolhatnak a többórás partik alatt.
Bár a játékosok látszólag csak ülnek a tábla előtt, a sportág komoly állóképességet követel. A sakk közbeni kalóriaégetés mögött olyan intenzív biológiai és neurológiai folyamatok állnak, amelyek a maratonfutókéhoz hasonló terhelést rónak a szervezetre – írja az ESPN.

A sakk közbeni kalóriaégetés elképesztő méreteket ölthet, a játékosok komoly súlyvesztéssel számolhatnak a többórás partik alatt
Fotó: FREDERIC CIROU / AltoPress

A sakk közbeni kalóriaégetés biológiai háttere

Egyes kutatások szerint a játékosok akár 6000 kalóriát is elégethetnek egyetlen versenynapon. 

A folyamatos mentális stressz drasztikusan megemeli a pulzusszámot és a vérnyomást. Ez a fajta fizikai megterhelés gyakran extrém súlyvesztés formájában mutatkozik meg; egy 10 napos torna alatt a játékosok akár 4,5-5,5 kilót is leadhatnak.

De pontosan miért fogynak a sakkozók a versenyek alatt? 

A versenyhelyzet miatt a szervezet több oxigént és energiát követel. Emellett a feszültség rontja az alvásminőséget, és a játékosok a fokozott koncentráció miatt gyakran az étkezésre sem tudnak kellő időt fordítani.

Magnus Carlsen diétája és a sportolói felkészülés

A káros hatások ellensúlyozására a mai sakkozók szigorú edzéstervet és étrendet követnek. Magnus Carlsen norvég sakkbajnok például a magas cukortartalmú narancsleveket csokis tejre cserélte, hogy elkerülje a vércukorszint hirtelen zuhanását. A világelső emellett a testtartását is tudatosan, 75 fokos dőlésszögűre optimalizálta a székében. Ez az apró trükk megelőzi a nyak- és hátfájdalmakat, valamint biztosítja az agy megfelelő oxigénellátását a hosszú mérkőzések során.

 

