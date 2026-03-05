Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

sarkvidék

Megállapították, hogy melyik sarkvidék a hidegebb és miért

2026. március 05. 20:03
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bolygónk két szélső pontja, az Északi-sarkvidék és a Déli-sarkvidék, mindig is lenyűgözték az emberiséget fagyos szépségükkel és extrém körülményeikkel. Mindkét régió a hideg szinonimája, mégis jelentős különbségek jellemzik őket. Sokan feltételezik, hogy ezek a jéggel borított sarkvidéki területek egyformán fagyosak, azonban a valóság meglepő lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sarkvidékhőmérsékletAntarktisz

Valójában ezek a sarki régiók teljesen eltérő természetű környezeteket képviselnek. Miközben mindkét terület rendkívül alacsony hőmérsékletekkel büszkélkedhet, az Antarktisz sokkal hidegebbnek bizonyul, mint északi társa. Ennek megértéséhez először meg kell vizsgálnunk, hogy mi teszi ezeket a sarkvidéki helyeket olyan különlegessé és miért különböznek ennyire egymástól. 

sarkvidék Detail of icebergs with blue tones in water near the Antarctic Peninsula during Austral summer months in Antarctica (Photo by Michael Nolan / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Az antarktiszi sarkvidék a Föld leghidegebb helye
Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

A sarkvidékek földrajzi adottságainak szerepe

Az Északi-sarkvidék alapvetően egy óceán, amelyet kontinensek vesznek körül. Ez a sarkvidéki óceán jéggel borított, ám alatta víz található, amely viszonylag melegebb, mint a környező levegő. Következésképpen ez a hatalmas víztömeg mérsékli a térség hőmérsékletét, mivel az óceán képes hőt tárolni és átadni. Emellett az Északi-sarkvidék tengerszint feletti magassága gyakorlatilag nulla, ami szintén befolyásolja a hőmérsékleti viszonyokat. 

Ezzel szemben az Antarktisz egy valódi kontinens, amely vastag jégtakaróval borított szilárd földterület. Ez a déli kontinens átlagosan körülbelül 2300 méter magasságban helyezkedik el a tengerszint felett, sőt, egyes területei ennél jóval magasabbra is nyúlnak. Továbbá az Antarktiszt teljes mértékben víz veszi körül, ami elszigeteli a melegebb éghajlati övezetektől. Ez a földrajzi elszigeteltség és a kontinentális jelleg meghatározó szerepet játszik abban, hogy miért sokkal hidegebb a Déli-sarkvidék.

Számok, amelyek lefagyasztják a képzeletet

A hőmérsékleti különbségek valóban drámaiak a két sarkvidék között. Az Északi-sarkvidék téli hőmérséklete átlagosan mínusz 40 Celsius-fok körül mozog, ami természetesen rendkívül hideg, azonban ez eltörpül az antarktiszi értékek mellett. Nyáron az északi sarkon a hőmérséklet akár a fagypont közelébe is emelkedhet.

Ezzel ellentétben az Antarktisz tele van meteorológiai rekordokkal. A hideg tekintetében az eddigi legalacsonyabb természetes hőmérséklet, amit valaha is mértek a Földön, mínusz 89,2 Celsius-fok volt, amelyet 1983-ban rögzítettek a Vosztok állomáson. Még ennél is hidegebbnek bizonyult egy 2010-es műholdas mérés, amely mínusz 94,7 Celsius-fokot mutatott. Nyáron sem melegszik fel jelentősen a kontinens: az átlaghőmérséklet ilyenkor is mínusz 28 Celsius-fok körül marad. Mindezek alapján egyértelműen az Antarktisz viseli a „Föld legfagyosabb helyének" címét, és ez a megkülönböztetés a földrajzi és klimatológiai sajátosságoknak köszönhető. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!