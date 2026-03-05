Megállapították, hogy melyik sarkvidék a hidegebb és miért

Valójában ezek a sarki régiók teljesen eltérő természetű környezeteket képviselnek. Miközben mindkét terület rendkívül alacsony hőmérsékletekkel büszkélkedhet, az Antarktisz sokkal hidegebbnek bizonyul, mint északi társa. Ennek megértéséhez először meg kell vizsgálnunk, hogy mi teszi ezeket a sarkvidéki helyeket olyan különlegessé és miért különböznek ennyire egymástól.

Az antarktiszi sarkvidék a Föld leghidegebb helye

Fotó: MICHAEL NOLAN / Robert Harding RF

A sarkvidékek földrajzi adottságainak szerepe

Az Északi-sarkvidék alapvetően egy óceán, amelyet kontinensek vesznek körül. Ez a sarkvidéki óceán jéggel borított, ám alatta víz található, amely viszonylag melegebb, mint a környező levegő. Következésképpen ez a hatalmas víztömeg mérsékli a térség hőmérsékletét, mivel az óceán képes hőt tárolni és átadni. Emellett az Északi-sarkvidék tengerszint feletti magassága gyakorlatilag nulla, ami szintén befolyásolja a hőmérsékleti viszonyokat.

Ezzel szemben az Antarktisz egy valódi kontinens, amely vastag jégtakaróval borított szilárd földterület. Ez a déli kontinens átlagosan körülbelül 2300 méter magasságban helyezkedik el a tengerszint felett, sőt, egyes területei ennél jóval magasabbra is nyúlnak. Továbbá az Antarktiszt teljes mértékben víz veszi körül, ami elszigeteli a melegebb éghajlati övezetektől. Ez a földrajzi elszigeteltség és a kontinentális jelleg meghatározó szerepet játszik abban, hogy miért sokkal hidegebb a Déli-sarkvidék.

Számok, amelyek lefagyasztják a képzeletet

A hőmérsékleti különbségek valóban drámaiak a két sarkvidék között. Az Északi-sarkvidék téli hőmérséklete átlagosan mínusz 40 Celsius-fok körül mozog, ami természetesen rendkívül hideg, azonban ez eltörpül az antarktiszi értékek mellett. Nyáron az északi sarkon a hőmérséklet akár a fagypont közelébe is emelkedhet.

Ezzel ellentétben az Antarktisz tele van meteorológiai rekordokkal. A hideg tekintetében az eddigi legalacsonyabb természetes hőmérséklet, amit valaha is mértek a Földön, mínusz 89,2 Celsius-fok volt, amelyet 1983-ban rögzítettek a Vosztok állomáson. Még ennél is hidegebbnek bizonyult egy 2010-es műholdas mérés, amely mínusz 94,7 Celsius-fokot mutatott. Nyáron sem melegszik fel jelentősen a kontinens: az átlaghőmérséklet ilyenkor is mínusz 28 Celsius-fok körül marad. Mindezek alapján egyértelműen az Antarktisz viseli a „Föld legfagyosabb helyének" címét, és ez a megkülönböztetés a földrajzi és klimatológiai sajátosságoknak köszönhető.