Rohamtempóban terjednek a feketepiaci csodaként árult vegyszerek

A SARM-ok működési elve látszólag elegáns: szelektíven kötődnek bizonyos szövetekben található androgénreceptorokhoz, elsősorban az izmokban és csontokban, elkerülve a prosztatát és egyéb szerveket. Ez elméletben azt jelentené, hogy csak a kívánt hatások jelentkeznének a SARM-ok használatakor. Sajnos azonban a gyakorlat ennél sokkal bonyolultabb és veszélyesebb. Ahogy Pető Botond sportorvos is hangsúlyozta egy nemrégiben megjelent interjúban: „Ez nagyjából olyan, mintha az aluljáróban vennénk heroint." Ez a nyersen őszinte hasonlat tökéletesen rávilágít arra, milyen kockázatot vállalnak azok, akik illegális forrásokból szerzik be ezeket a szereket.

Az ártalmatlannak kikiáltott SARM teljesítményfokozók veszélyesek lehetnek

Fotó: KIM JAE-HWAN / AFP

SARM: orosz rulett a feketepiaci termékekkel

A SARM-ok feketepiacának legnagyobb problémája a szabályozás teljes hiánya. Amikor valaki online rendel ilyen termékeket ismeretlen forrásokból, valójában fogalma sincs arról, mit vesz be a szervezetébe. A laboratóriumi vizsgálatok többször kimutatták, hogy a „SARM" címkével ellátott termékek gyakran egyáltalán nem tartalmaznak SARM-okat, vagy az összetétel teljesen eltér a feltüntetettől. Ezenkívül szennyeződéseket, nehézfémeket vagy akár más veszélyes vegyületeket is tartalmazhatnak.

Ráadásul ezek a szelektív androgénreceptor modulátor készítmények soha nem kaptak hivatalos engedélyt emberi használatra. Bár néhány SARM-ot klinikai vizsgálatok során teszteltek meghatározott egészségügyi állapotok kezelésére, egyik sem jutott el a forgalomba hozásig. Ez azért van így, mert már a korai kísérletek során is komoly mellékhatások jelentkeztek. Ezért a feketepiacon elérhető termékek valójában nem befejezett, nem biztonságosnak minősített vegyszerek, amelyekkel a felhasználók saját magukon végeznek kísérletet.

Mik a SARM-ok konkrét kockázatai?

A SARM-ok szedésének következményei súlyosak és sokrétűek lehetnek.

Először is, még ha a szelektív androgénreceptor modulátor elméletileg célzottan hat is, a hormonális egyensúly felborítása elkerülhetetlen. A szervezet természetes tesztoszterontermelése leáll vagy jelentősen csökken, ami hosszú távú hormonális problémákhoz vezethet. Sokan azt tapasztalják, hogy a SARM-kúra után hónapokig vagy akár évekig tartó hormonpótló kezelésre van szükségük.

A májkárosodás is reális veszély. Számos beszámoló és esetleírás dokumentál súlyos májelégtelenséget SARM-használat után. Szintén aggasztó a szív-és érrendszeri hatások sokasága: a vérnyomás emelkedése, a koleszterinszint kedvezőtlen irányú változása és a szívizom megvastagodása mind gyakori mellékhatások.

Emellett lelki egészségügyi problémák is jelentkezhetnek, beleértve a hangulatingadozásokat, agressziót és depressziót.

A peptidek és egyéb feketepiaci teljesítményfokozók esetében a helyzet még ennél is rosszabb. Ahogy Pető Botond is rámutatott, ezek a szerek gyakran hamisítottak, és használatuk különösen veszélyes. Míg egyesek úgy vélik, hogy a „természetes" peptidek biztonságosabbak, az igazság az, hogy minden olyan anyag, amit nem szakemberek felügyelete mellett, megfelelő diagnózis és indikáció nélkül használnak, súlyos egészségügyi kockázatot jelent.