Ezért nem gyógyulunk fel a rákból? Fontos bejelentést tettek a kutatók

A sejtmagi anyagcsere azt jelenti, hogy az energiatermeléshez kapcsolódó enzimek nemcsak a sejtplazmában vagy a mitokondriumokban működhetnek, hanem közvetlenül a sejtmagban, a DNS közelében is jelen lehetnek. A kutatók több mint 200 ilyen enzimet azonosítottak, amelyek kapcsolatba kerülhetnek az örökítőanyaggal - írja a Science Daily.

A sejtmagi anyagcsere során az anyagcsere-enzimek közvetlenül a kromatinhoz tapadnak, segítve a DNS-javítás folyamatát a daganatos sejtekben.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Ez arra utal, hogy a sejtmagban egyfajta helyi „mikro-anyagcsere” működhet, amely közvetlenül befolyásolhatja a gének aktivitását.

Sejtmagi anyagcsere: a daganatok saját molekuláris mintázata

A kutatók 44 különböző daganatos sejtvonalat vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az enzimek eloszlása jelentősen eltér a különböző rákfajtákban.

A jelenséget a tudósok metabolikus ujjlenyomatnak nevezik, mivel az egyes sejttípusok sajátos mintázatot mutatnak.

A vizsgálatok például arra utaltak, hogy:

bizonyos daganatok sejtmagjában sok ilyen enzim jelenik meg,

más rákfajtákban viszont jóval kevesebb található,

a mintázat gyakran szövetspecifikus.

Ez a különbség a jövőben akár a molekuláris diagnosztika számára is hasznos lehet.

Szerepük lehet a DNS javításában is

A kutatás arra is utal, hogy egyes enzimek DNS-károsodás esetén a sérült területek közelébe kerülnek. Ez arra enged következtetni, hogy a sejtmagi anyagcsere folyamatai közvetlenül részt vehetnek a genetikai állomány védelmében és helyreállításában.

Ez a kapcsolat segíthet megérteni, miért reagálnak egyes daganatok eltérően a különböző kezelésekre, még akkor is, ha hasonló genetikai mutációkat hordoznak.

Új kérdések a sejtek működéséről

A kutatók szerint a felfedezés legfontosabb tanulsága, hogy az anyagcsere és a génszabályozás nem elszigetelt folyamatok, hanem szoros kölcsönhatásban állhatnak egymással. Bár a jelenség pontos mechanizmusa még nem teljesen ismert, a sejtmagi anyagcsere részletes vizsgálata a jövőben új kutatási irányokat nyithat a rákbiológiában.